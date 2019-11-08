Система Orphus

Коммунизм – это общество гениев

07.11.2019, 22:56 7804
Коммунизм – это общество гениев
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод "Манифеста коммунистической партии" Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна, сообщает газета Взгляд.
 
К середине XIX века в России уже сложилось революционное движение. Но оно не имело научной базы и выливалось в терроризм. Народники, а позднее эсеры полагали террор неким религиозным актом: "дело прочно, когда под ним струится кровь". "Манифест" же заложил основы рабочего самосознания, классифицировал стадии развития капитализма: от прогрессивной до реакционной. В книге был дан анализ различных направлений социализма. Маркс и Энгельс подчеркивали, что социализм, опирающийся на научную базу, – это программа для пролетариата, который заявит о своих интересах, возьмет власть в свои руки и создаст новое общество – общество свободы и развития для каждого.
 
Революция – это не обязательно реки крови, как случилось в России. Кровь рождает не революция, а сопротивление свергаемой элиты и собственников. В Швеции в 1917 году победили местные марксисты. Им не пришлось действовать столь радикально, как русским большевикам. Не потому, что не имели смелости, а поскольку шведский король осознал необходимость уступок. И выстроил некоторую линию согласия. И там не было такого ожесточенного сопротивления правящих классов.
 
Большевики никогда не видели единственным инструментом борьбы насилие: изначально ориентировались на такой инструмент, как всеобщую забастовку. А вооруженное восстание видели ответом на силовые акции царизма. Да и красный террор появился после убийства Урицкого и покушения на Ленина. Кстати, Урицкий, председатель Петроградской ЧК, был противником расстрелов: считал, что высшая мера может использоваться только при прямых проявлениях бандитизма и терроризма. А его как раз и убили антибольшевистские террористы. Да и начали большевики с отмены смертной казни.
 
У ВЧК в первое время были мирные полномочия: порицание и общественный выговор. Но потом оказалось, что это ни на кого не действует.
 
История творится массами. И, разумеется, когда сталкиваются интересы целых классов, не желающее уступать имущее меньшинство прибегает к насилию. И если революционеры не готовы на него ответить – побеждает враг.
 
Обратный пример из 1970-х. Тогда в Чили некоторое время был президент-социалист Сальвадор Альенде. Против него зрел заговор, но он испугался применить первым оружие против заговорщиков. И героически погиб. Были и другие случаи, когда нерешительность в применении силы по отношению к врагам революции приводила к гибели самих революционеров.
 
Сегодня Маркс остается одним из самых читаемых авторов в мире. Его охотно изучают представители имущих классов. По двум причинам. Во-первых, чтобы понимать происходящее. Во-вторых, чтобы не доводить народное сопротивление (а таковое есть всегда) до крайних форм. Без понимания марксизма невозможно ориентироваться в нынешней экономике.
 

В марксизме нет догм. Суть капитализма остается ровно такой же, какой и раньше. Рабочий производит продукт, стоимость которого выше той суммы, которую ему платят. Именно это делает возможным капитализм. Суть взаимоотношений в связке "рабочий – капиталист" не изменилась. Как и суть рынка с его спросом и предложением.

 
Альтернативу марксизм называет планом. Ты сначала разберись: что нужно потребителям, а потом производи, чтобы зря не тратить усилия, сырье, средства. Западный капитализм и тут должен спасибо сказать советской системе – уцелел он благодаря тому, что начал все активнее использовать плановые методы в ведении хозяйства. А экономика современной России недостаточно крепка как раз потому, что ориентируется либеральными школами на старые рыночные построения, на идеи XVIII века.
 
Маркс пишет, что именно пролетариат совершит революцию и создаст новое общество. Во-первых, потому что лишен частной собственности и живет продажей своей рабочей силы, а значит – ничего не потеряет от уничтожения частной собственности. Это человек наемного труда. Данная категория людей по-прежнему доминирует и в современном мире, и в России. Во-вторых, пролетариат связан с крупным производством, хорошо организован, способен к массовым действиям. В-третьих, он связан с наиболее передовыми видами производства. И сможет управлять производством, обходясь без участия собственников и имущих классов.
 
Если мы с этих точек зрения будем рассматривать пролетариат, то увидим, что эта категория стопроцентно действует и в наши дни. Маркс относил к рабочему классу рабочих, учителей и врачей. Сегодня к пролетариату можно отнести и айтишников – они создают новые технологии. А вот "офисный планктон" ничего нового создать не может. Офисные работники ориентированы на то, чтобы трудиться, не напрягаясь. Это прислуга. Подобная феодальной прислуге XVIII-XIX веков. Вроде бы эти люди тоже являлись неимущими, однако, скорее, были готовы защищать своих хозяев, чем идти на баррикады.
 

Главное в "Манифесте" Маркса и Энгельса – это мечта о коммунизме, о справедливом и гармоничном обществе.

 
Маркс говорил, что социализм лишь шаг на дороге к коммунизму. При социализме существуют товарно-денежные отношения. А при коммунизме труд становится естественной потребностью человека. И человек работает, ибо просто интересно. А с другой стороны общественное богатство столь велико, что не надо считаться и делить, кому сколько достанется. Я немного упрощаю. Но суть в этом.
 
Образы развитого коммунизма были даны в советской футурологической литературе. Ефремов, братья Стругацкие. Они, кстати, предупреждали: если человечество не пойдет путем коммунизма, то придет к катастрофе, будет запущен социальный регресс. Этому посвящен "Час быка" Ефремова. И у Стругацких немало таких предупреждений есть. Если социализм сводится к тому, как немножко взять у богатых и распределить между бедными – это путь тупиковый. Он не создает высших идеалов. Он не создает общества, где человек чувствует себя свободным творцом.
 
В конечном итоге, как Маркс определял, задача – создать такие условия, когда каждый человек, который способен стать Рафаэлем, имел бы возможность стать Рафаэлем.
 
Социализм типа шведского - при всех его сытых прелестях и социальных гарантиях – недостаточен. Когда человека кормят, а он не работает – общество разлагается. Мы можем существовать только созидая. Такова психобиологическая, психофизиологическая натура хомо сапиенс. Если человеку создать самые сытые условия и лишить его возможности работать, он начнет превращаться в обезьяну. Коммунизм – общество гениев, когда каждый человек может полностью себя реализовать. Как писали Стругацкие, нужно создать такое общество, в котором самую большую радость, ни с чем не сравнимую, для человека будет доставлять его любимая работа.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая