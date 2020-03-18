Мгла эпидемии не скроет сияние экономики Китая

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

С момента вспышки эпидемии коронавируса COVID-19 Центральный комитет Коммунистической партии Китая придал ей большое значение и поставил борьбу с ней на первое место. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин лично контролирует все действия, он провел шесть заседаний Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, выдвигая требовании и выдавая важные распоряжения по профилактике и контролю эпидемии. Под руководством генерального секретаря Си Цзиньпина различные ведомства спокойно отреагировали и приняли решительные меры, все силы страны были мобилизованы для эффективного сдерживания распространения эпидемии. 10 марта председатель Си Цзиньпин лично прибыл в городе Ухань, что отражает глубокую заботу партийных и государственных руководителей о населении "города-героя".

Перед лицом эпидемии китайский народ, несмотря на все трудности, отважно шел вперед. Тысячи медиков, бесстрашно жертвуя своими жизнями, сражались лицом к лицу с эпидемией, они своим подвигом внесли значительный вклад в лечение пациентов. Обычные люди самостоятельно соблюдают правила карантина, сохраняют общественный порядок в целях предотвращения распространения эпидемии. В то же время международное сообщество, включая Казахстан, оказало мощную гуманитарную помощь Китаю. В настоящее время количество новых случаев заражения по всей стране значительно сократилось: 12 марта в материковом Китае было подтверждено всего 8 новых случаев, из которых 5 проживают в Ухане, и 3 были прибывшими из других стран. По состоянию на 9 марта, 00.00 часов, в 12 провинциях и автономных районах Китая достигнуто обнуление случаев заболевания коронавирусом, и ситуация в центре эпидемии - городе Ухане - также значительно улучшилась. Появился лучик надежды на победу над COVID-19.

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул: "Эпидемия пневмонии коронавируса неизбежно окажет влияние на экономику и общество Китая. Чем больше мы будем придерживаться точки зрения всесторонности, диалектического метода экономической теории и дальновидности развития Китая, тем больше в нас будет уверенности в своих силах". У нас есть все основания полагаться на следующее.

У китайской экономики впереди светлое будущее. Во-первых, влияние эпидемии на экономику Китая носит временный и локальный характер. С февраля страна начала постепенно возобновлять работу и экономическую деятельность, в настоящее время ускоряется восстановление производства и жизни, а социально-экономическое развитие возвращается в нормальное русло. Во-вторых, экономика Китая очень устойчива и адаптируема. Хотя традиционные отрасли индустрии, такие как гостиничный, ресторанный бизнес, туризм, транспортно-логистическая сфера сильно пострадали, но сейчас в полную силу заработали новые отрасли промышленности и технологии. К примеру, школы по всей стране не могут начать обучение, учащиеся занимаются онлайн с помощью мобильных приложений; дроны доставляют еду и предметы первой необходимости для изолированных семей; в медицине и в фармацевтике появляются новые результаты исследований. Эти новые отрасли и технологии стали новой движущей силой экономического роста Китая. В-третьих, китайское правительство проводит активную макроэкономическую политику посредством активной финансовой политики и взвешенной монетарной политики, которая может эффективно застраховать экономику страны от воздействия эпидемии, предотвратить выпадение экономических операций из разумных рамок и обеспечить нормальную работу предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.

Экономика Китая остается главным "двигателем" мировой экономики. В 2019 году общий объем ВВП Китая занимал второе место в мире, составляя более 16% мирового объема; в 2019 году темпы экономического роста в Китае составляли 6,1%, что по-прежнему поддерживало относительно высокие темпы роста; ВВП на душу населения превысил 10 000 долларов США, мощность потребления беспрецедентно возросла; число бедных сократилось с 98,99 млн в конце 2012 года до 5,51 млн в конце 2019 года. В 2018 году вклад Китая в мировой экономический рост составил 27,5%, и он стал двигателем "номер один" мирового экономического роста на протяжении 13 лет подряд. В 2020 году экономика Китая продолжит поддерживать средневысокие темпы роста, достигнет ожидаемой цели всестороннего построения среднеблагополучного общества, избавится от бедности, что даст мощный импульс развитию мировой экономики.

Китай будет и впредь способствовать восстановлению и развитию мировой экономики. Китай является крупнейшим в мире экспортером продукции, поставляя большое количество качественных и недорогих товаров на мировой рынок, а также вторым по величине импортером товаров и притока иностранного капитала, являясь лакомым кусочком для предпринимателей из всех стран. Китай также является вторым по величине иностранным инвестором в мире, предоставляя огромные средства для экономического развития многих стран. Китай по количеству выезжающих туристов занимает первое место в мире, предоставляя огромные возможности другим странам. В последние годы благодаря проведению Китайского международного импортного ЭКСПО в городе Шанхае двери Китая в мир стали шире, общий объем импорта продолжает расти и качество значительно улучшилось. В рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь" Китай и другие страны, в том числе Казахстан, придерживаются принципа совместных консультаций, строительства и использования, широко осуществляют политические коммуникации, подключение объектов, беспрепятственную торговлю, финансирование и сближение сердец людей, которые способствуют общему развитию и процветанию стран. Китай в новую эпоху продолжит делиться "китайскими дивидендами" с миром и предоставлять еще больше общественных благ.

Эпидемия в конце концов пройдет, и вирус не затронет основные сферы экономики Китая. Мгла вируса не скроет сияние экономики Китая. Будущее Китая и мира, безусловно, станет лучше.





Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства