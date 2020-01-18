О совести и ответственности СМИ

Генеральный консул КНР в Алматы Гэн Липин.





На днях возле входа в Генконсульство произошел инцидент, который заставляет меня невольно сказать несколько слов. В холодный день одна казахская женщина, надев на себя плакат, повествующий несчастную историю, под руководством оператора вела постановочную видеосъемку и рассказывала о своем "несчастье", о том, что ее муж подвергся притеснениям в Китае, в результате которых он не может приехать в Казахстан и воссоединиться с семьей. Это было время, предназначенное Генконсульством для оформления виз, но данная ситуация привлекла к себе внимание прохожих и нарушила рабочий порядок выдачи виз. Во время выяснения обстоятельств было выявлено, что репортер, который руководил всей сьемкой, оказался журналистом издания "Радио Азаттык", которое здесь является достаточно известным, однако это меня даже не удивило.

За то недолгое время, что я нахожусь в Алматы с дипмиссией, издание "Радио Азаттык" произвело на меня весьма глубокое впечатление, но, к сожалению, это впечатление полностью разрушило мое представление о моральной ответственности и принципах справедливой и объективной передачи реальности, которые должны иметь представители СМИ. Все, чем занимается данное СМИ, которое выступает за "свободу" и "справедливость", так это безосновательно муссирует слухи, посредством всевозможных так называемых, "сенсационных новостей" своевольно критикует правительства стран Евразии, включая Китай, и их законные меры. Если говорить о вышеупомянутом инциденте, то мы узнали, что муж этой женщины был осужден за нарушение китайского законодательства, признал свою вину и понес наказание. На данный момент он освобожден из тюрьмы и живет спокойной жизнью. Он не подавал заявку на эмиграцию в Казахстан и не понимает, почему жена, которая мало о нем заботилась, вдруг "обеспокоилась несправедливостью" в отношении него. Кроме того, это СМИ, игнорируя большое развитие и изменения, произошедшие в Китае, а также установление отношений дружбы и сотрудничества между Китаем и Казахстаном, никогда не пишет ничего позитивного о Китае, а, наоборот, периодически отыскивает непонятно откуда некоторые "сенсационные дискредитирующие материалы", "выливающие грязь" на Китай и китайское правительство. В их репортажах отсутствует фактическое обоснование, не говоря уже об объективности и справедливости. Содержание их репортажей показывает, что они никогда не были в Китае и закрывают глаза на развитие и прогресс Китая, за так называемым "восстановлением справедливости" на самом деле скрываются только глубоко укоренившиеся политические предубеждения. Иногда они используют добрые чувства простого народа для достижения своих неблаговидных целей - именно так они поступают в вопросе этнических казахов из Синьцзяна. Они публикуют предположительные и подстрекательские речи, даже критикуют и осуждают открытую позицию казахстанских лидеров и беспредельно провоцируют антикитайские настроения, разрушают китайско-казахстанские отношения, абсолютно отступившись от надлежащей профессиональной этики журналистов СМИ.

Хоть поведение этого СМИ и является постыдным, но у меня по этому поводу нет особых беспокойств. Так как в Казахстане я четко ощущаю традиционную китайско-казахстанскую дружбу, которая крепнет день ото дня, а также основное понимание твердого развития китайско-казахстанских вечных отношений всестороннего стратегического партнерства. В отличие от "Радио Азаттык" большинство ведущих СМИ Казахстана передает правдивую информацию и распространяет положительную энергию, публикуют о реальной ситуации в Китае и в развитии китайско-казахстанских отношений. Они и видят результаты, и не избегают вопросов, играя уникальную и незаменимую роль в стимулировании продолжительного развития здоровых китайско-казахстанских отношений. Множество реальных и трогательных историй между Китаем и Казахстаном, таких как история о дружбе между композиторами наших стран - Сянь Синхаем и Бахытжаном Байкадамовым, донорстве молодого казахстанского парня Руслана своей резус-отрицательной крови в Китае, история успеха молодого казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, были рассказаны людям посредством СМИ, непрерывно подпитывая и углубляя взаимопонимание и дружественные чувства между народами двух стран.

СМИ - это зеркало общества! Доверие народа к ним зарабатывается за счет объективных, справедливых и честных репортажей. Восхваление и развитие истины, доброты, добродетели и справедливости способствует прогрессу общества, а добросовестное напоминание и критика, равноправное общение и обмен способствуют общественному гармонизации. "Радио Азаттык", пожалуйста, не забывайте о своей совести и ответственности как средства массовой информации перед обществом!





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