23.05.2025, 11:40 3351
"Общечеловеческий миф": жизнь балетмейстера Юрия Григоровича
Фото: telegram/Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia
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Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Отец работал бухгалтером, а мать была домохозяйкой, но окончила Ленинградское хореографическое училище. Григорович рассказывал, что его дед был итальянцем, который остался в России, влюбившись в русскую девушку. Он водил маленького Юрия в цирк "почти каждый день". Один дядя мальчика был артистом цирка, второй - артистом балета Мариинского театра, который участвовал в Дягилевских сезонах, поэтому в доме все время была театральная публика, отмечает РБК.
В десять лет Григорович поступил в Ленинградское хореографическое училище, вместе с другими детьми участвовал в спектаклях на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.
В военные годы находился в эвакуации сначала в Костроме, а потом в Молотове , где продолжал учиться и выступать, вернулся в 1944 году после блокады. В 1946 году окончил училище, тогда же поступил в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, где до 1961 года был одним из ведущих гротесковых танцовщиков, танцевал в числе прочего в "Бахчисарайском фонтане" Асафьева и "Спартаке" Хачатуряна.
Несмотря на работу в качестве солиста, известен Григорович в первую очередь как постановщик. Первой его самостоятельной работой был "Аистенок", который зрители детской балетной студии Ленинградского дворца культуры имени Горького увидели в 1947 году.
С 1953-го Григорович занимался постановкой сначала отдельных танцев, а потом полноценных балетов в "Мариинке", с 1961 по 1964 год был там балетмейстером.
Первая полноценная постановка Григоровича, подготовленная в свободное от штатных репетиций время, состоялась в Мариинском театре в 1957 году. Это был "Каменный цветок" на музыку Сергея Прокофьева. Занятые в балете Ирина Колпакова, Алла Осипенко, Анатолий Гридин и Александр Грибов, как говорится, проснулись знаменитыми. На премьере присутствовал Дмитрий Шостакович, балет "Золотой век" которого Григорович позже поставил.
Вторая постановка Григоровича - балет "Легенда о любви" на либретто турецкого писателя и поэта Назыма Хикмета и музыку Арифа Меликова - была показана в 1961 году. Оба спектакля до сих пор в репертуаре Мариинского театра.
Первые постановки Григоровича в Ленинграде не только имели большой успех, но и подарили ему знакомство с театральным художником Симоном Вирсаладзе. Позже соавторы переехали в Москву, где работали вместе вплоть до смерти Вирсаладзе в 1989 году.
Работая над новыми редакциями своих старых постановок после смерти товарища, Григорович вносил изменения в хореографию, но никогда не менял общий художественный вид спектакля, выработанный вместе с Вирсаладзе.
Григоровича позвали в Большой театр после успешной постановки "Спящей красавицы" Чайковского. С 1964 года он работал главным балетмейстером московского театра. Здесь более чем за 30 лет осуществил 15 постановок, восемь из которых оригинальные, неоднократно выезжал вместе с труппой за рубеж. В 1988 году стал худруком театра. Он прославился переосмыслением русской балетной классики, успешно перезапустив классические постановки Петипа и других мэтров.
Первым балетом, который Григорович сделал в роли балетмейстера Большого, стал "Щелкунчик".
Я очень сам люблю этот спектакль (...) Мне очень нравится это произведение Чайковского. Не говорю Гофмана, потому что, мне кажется, это очень свое (...) это русский "Щелкунчик", - рассказывал постановщик в 2006 году.
В другом интервью Григорович пояснил: "Меня вела музыка Чайковского. Я всегда хотел воплотить партитуру, ее смыслы. То есть Гофмана через Чайковского. Это сложный механизм взаимодействия, и в конечном итоге не скажешь, чего в готовом спектакле больше - литературной основы или музыки. Так вообще нельзя подходить к балету. Он - результат переплавки всего, что несут нам авторы первоисточника, с тем, что хореограф обо всем этом думает. Кто-то ужесточает, уплотняет гофмановский контекст, и он вырастает в самостоятельную активную силу. Для меня он именно контекст, а вырастает, ширится - романтическое чувство".
В Большом театре у Григоровича возник конфликт с танцорами: Маей Плисецкой, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой и Марисом Лиепой.
По словам младшего брата балерины Азария Плисецкого, суть конфликта заключалась в том, что "Григорович в ущерб Майе выдвигал на центральные роли обожаемую им Наталию Бессмертнову, на которой женился в 1968 году. Этого не могла простить. Конфронтация началась с банальной истории, а закончилась настоящей войной. Обиды росли как снежный ком (...) Он ссорился с людьми, принесшими ему славу". В 1990 году Григорович отправил Плисецкую, Васильева и Максимову на пенсию, и "со всей страстью, на которую только была способна ее пламенная натура, Майя возненавидела Григоровича".
Критик и музыковед Соломон Волков рассматривал ситуацию иначе: "В каком-то смысле конфликт с Васильевым и Плисецкой был неизбежен. Долгое время Григорович оставался на своем посту в Большом театре именно потому, что труппа понимала: балет великой Плисецкой - это для Плисецкой, балет великого Васильева - это для Васильева. А балет великого Григоровича - это балет для всей труппы. На балете Григоровича можно сделать себе имя".
Юрий Николаевич - человек мощнейшей энергетики (...) Каждый раз поражаюсь, насколько точно он передал женские эмоции, чувства и переживания - будто и сам был когда-то женщиной. А какая музыка в его работах! Она покоряет и пронзает с первых мгновений!" - вспоминала о мастере прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина.
В 1980 году Григорович поставил церемонии открытия и закрытия летних XXII Олимпийских игр в Москве.
Я каждый спектакль делаю с большим трудом, с огромным. Уже не говоря о том, что я сам протанцовываю все в зале всех своих героев, и мужчин, и женщин (...) Для меня это всегда очень трудно. И интересно", - отмечал Григорович.
С 1992 года Григорович десять лет председательствовал в жюри Международной балетной премии "Бенуа де ла данс". Балетмейстер рассказывал, что смысл события состоял в том, чтобы "найти новое, талантливое, какому бы направлению танца оно ни принадлежало".
Важным для Григоровича было преодолеть различия и разделения балетных школ и "консолидировать интернациональные достижения балета, предъявить миру огромные духовные богатства нашего искусства".
Мы рассчитывали, что этот единственный день в году, когда приз будет вручаться, станет точкой схода самых разных направлений танца, прославленных мастеров и новых имен, вступающих в профессию", - рассказывал о своей сверхзадаче балетмейстер.
Григорович рассказывал, что в 1990-е был не согласен с художественным направлением, в котором развивался Большой театр, и вместе с главным дирижером и главным художником ушел в 1995 году.
В 2008 году Григорович вернулся в Большой, где до самой смерти был штатным хореографом.
На протяжении жизни он много преподавал - сначала в Консерватории в Ленинграде, потом в Хореографическом институте в Москве.
Григорович стал народным артистом СССР в 1973 году, а в 1986-м - Героем социалистического труда. Он обладатель множества наград, премий и орденов, в числе которых почетный приз Парижской академии танца и "Золотая маска".
О сложностях с гастролями, возникшими после начала военных действий на Украине в 2022 году, Григорович рассказывал: "Стоило выйти нашим артистам на сцену, не произнеся ни единого слова, не выкрикнув ни единого политического лозунга, и просто начать делать свое дело, к которому они предназначены, и весь балаган рассыпался в прах".
Люди в зале преображались, становились людьми, и все мы были вместе. Моя самая большая надежда по-прежнему в том, что балет как искусство абсолютно способен отстоять себя в любых спорах времени, преодолеть внешние угрозы и внутренние сомнения. И остаться тем, чем он был всегда, - высшим выражением красоты мира и человека", - отметил он.
Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича на протяжении многих лет - главный новогодний балет.
Сама сила этой музыки и сказочного мифа о механической кукле, умеющей колоть орехи, огромна и, кажется, растет год от года (...) Конечно, к этому ажиотажу примешивается мода, коллективный порыв, объединяющий людей в разных частях света. Даже если так. Если после балета они выйдут обновленными, вынесут из зала добрые чувства, запомнят музыкальные темы и передадут их по эстафете, то чего ж нам еще желать. Значит, работает музыка, поэзия и танец, значит, не все отнято у нас глобализацией, усреднением и упрощением жизненных потребностей. Психотерапевтический эффект "Щелкунчика" мне хорошо знаком по гастролям Большого балета в Европе, США, Японии... Я ставил этот балет 13 раз в восьми странах мира (...) Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково - высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость. Абсолютно общечеловеческий миф. О таком эффекте можно только мечтать", - заключил балетмейстер.
19 мая 2025 года стало известно, что гениальный российский хореограф и великий артист балета Юрий Григорович в возрасте 98 лет ушел из жизни.
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16.05.2025, 15:43 17661
Не дать переписать историю. Евразийским странам нужно вместе противостоять лжи
Фото: kabar.kg
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Общественные деятели, представители науки и политологи обсудили в Бишкеке вопросы сохранения исторической памяти. Попытки подмены фактов и фальсификации прошлого - это еще один вызовов, который подрывает основы государства, провоцирует противоречия между поколениями, используется для дискредитации культурных ценностей и традиций, нацелен на разжигание вражды между странами и народами. Это то, с чем мы сейчас сталкиваемся, открывая социальные сети, читая токсичные сайты и просматривая откровенно провокационные ролики. Масштабы и размах этой деятельности мы видим каждый день, и нет сомнений в том, что такая работа ведется скоординировано, подкреплена финансово с привлечением серьезного количества человеческих ресурсов, сообщает информационное агентство "Кабар".
На дискуссионной площадке, организованной автономной некоммерческой организацией "Евразия", выступили историки, преподаватели вузов, общественные и политические деятели, журналисты из Кыргызстана и России, которые в своих выступлениях подчеркнули, что попыткам переделать и переписать наше прошлое нужно противостоять вместе.
Важно понимать, что историю пишут не блогеры и тем более не агенты влияния, в идеале она является отражением фактов, основанных на документах. Летопись страны народа находится в государственных архивах, и только после досконального изучения этих хранилищ артефактов, кино- и фотохроники, исторических свидетельств, справок и докладов представителям научных кругов и экспертного сообщества можно писать и издавать учебники, давать какие-то трактовки и комментарии. Это работа для профессиональных историков, а не для ангажированных говорящих голов или так называемых активистов.
Модератор конференции - директор института политических исследований, кандидат исторических наук Эсен Усубалиев отметил, что практически все евразийское пространство живет в условиях, когда странам и народом навязываются нарративы из методичек.
Общее историческое прошлое искажается намеренно, целенаправленно, чтобы вызвать в Центральной Азии и на большом евразийском пространстве враждебные настроения и отношения между странами и народами. Идет подмена понятий и фальсификации, уничтожают общие ценности и традиции. Государство просто теряет ориентиры. Необходимость противостоять искажению истории - это вопрос сохранения здоровья нашего общества. Мы должны вырастить поколение, которое будет помнить историю становления и развития своей страны. Трактовка важности и значимости тех или иных событий - это вопрос государственного суверенитета. И писать учебники должны только наши ученые НАН на основе глубочайшего изучения архивов и документов. А та грязь, что сейчас льется из методичек, должна исчезнуть", - сказал он.
Проблема разговоров о прошлом заключается в том, что в них вмешиваются "посторонние". Да, такие дискуссии могут быть сложными, но при этом вестись они должны конструктивно и объективно. Но, к сожалению, сейчас мы имеем дело с теми, кто хочет стереть нашу память и заменить ее чуждыми нарративами. Поразительно, но даже в Кыргызстане, где в каждой семье есть погибшие на фронтах Великой Отечественной войны, где в каждом селе стоят памятники погибшим солдатам и мемориалы памяти, они пытались и пытаются извратить историю Победы. На это обратил внимание кыргыстанский общественный деятель, депутат Шопоковского городского кенеша Амантур Манапбаев.
Он напомнил, что в 1941-1945 годах из нашей республики ушло на фронт четверть населения, это более 360 тысяч человек, почти половина из них с войны не вернулась. То есть беда пришла практически в каждый дом.
Депутат Амантур Манапбаев является одним из организаторов ежегодно проводимого в Кыргызстане конкурса "Письма победы - Жениш каттары". Условия простые: потомки победителей зачитывают на камеру письма с фронта, которые хранятся в семейных архивах.
Написанные дрожащей рукой солдата, в промежутке между боями, под грохот артиллерии, на клочке бумаги, отправленные в тыл письма - как последняя надежда дотянуться до родных. И каждое такое письмо - это голос из-под огня. Это не сухая хроника, не параграф из учебника. Это живое слово человека, который знал, что может не дожить до следующего дня.
И когда наши дети читают эти письма, глядя в камеру, всматриваясь в каждое слово - это не просто чтение. Это диалог поколений. Это акт памяти. Это внутреннее взросление. Сохранение исторической памяти - не только нравственный долг перед поколением победителей, но и важнейшая задача современного общества.В условиях, когда в мире предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления роли стран бывшего Советского союза, искажения исторических фактов, наша ответственность - говорить правду, защищать историческую справедливость и воспитывать молодежь в духе уважения к подвигу предков", - подчеркнул он.
Выступивший в онлайн-формате профессор кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Алексей Михалев предложил на конференции возможный вариант достижения мемориального консенсуса, то есть выработки совместных подходов к оценке общих исторических событий, их описанию и сохранению.
2025 год - это год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта дата является важным символом единства Большой Евразии. Вокруг него строится диалог об общем прошлом региона. Однако необходима и большая работа по поиску мемориального консенсуса между странами ЕАЭС. Мемориальный консенсус - это единая рамка понимания общего прошлого: как героических эпизодов, так и трагических. Этот консенсус невозможен без единых усилий всех историков Евразии. Для этого нужна Евразийская ассоциация исторической науки, которая объединит профессионалов со всего региона. Такая ассоциация должна построить иерархию историков-профессионалов, имеющих право говорить о политически значимом прошлом. Именно они должны создать новый язык описания истории, на основе которого будет достигнуто взаимопонимание, и благодаря чему станет возможным давать коллективный ответ на вызовы фальсификации истории со стороны глобального Запада", - подчеркнул Алексей Михалев.
По его слова, нужна новая рамка евразийской истории, основанная не на противостоянии "леса" и "степи", а на их симбиозе.
История Евразии невозможна без кочевых цивилизаций, без имперского опыта и советской эпохи. Нужно не просто научиться говорить об этом прошлом, а еще создать условия, при которых это прошлое станет своим - не искусственным, не надуманным и лично пережитым. Очень хотелось бы верить, что к 85-летию Великой Победы мы обретем не только мемориальный консенсус, но и собственную мировоззренческую и ценностную систему, способную противостоять попыткам сфальсифицировать прошлое, украсть наши победы и достижения", - добавил профессор.
Как отметили эксперты, сейчас вопрос сохранения исторической памяти актуален для многих государств Евразии. Это острая тема и серьезный вызов, на который нужно реагировать. Очевидно, что нас хотят разделить, да еще и стравить между собой. Поэтому сейчас речь идет в том числе о необходимости создания Евразийского научно-исторического сообщества, которое будет способно сохранить наше общее прошлое, оградить его от постороннего вмешательства, и пресечь попытки что-то переписать или переиначить. История - это наука не только о прошлом, может быть, даже в большей степени она о будущем.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
25.04.2025, 14:18 48531
Глобальный горный диалог. Кыргызстан формирует коалицию для противостояния климатическим изменениям
Фото: kabar.kg
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Климатический вызов. Процессы глобального потепления на планете ускоряются и создают целый спектр рисков для стран и континентов. Волны жары и засухи становятся все более затяжными, что уже вызвало нарушение привычных природных циклов на огромных территориях. Погода стала непредсказуемой - на Ближнем Востоке внезапно может выпасть снег, случаются проливные дожди, вызывающие наводнения, при этом за полярным кругом столбики термометров нередко поднимаются выше +30, а вечная мерзлота отступает к северному полюсу. И так по всему миру. Природа меняется сама и меняет условия существования человечества, сообщает информационное агентство "Кабар".
Кыргызстан поднимает эту проблему на международных площадках, в том числе в ООН, более 20-ти лет. В Бишкеке планируется проведение глобальной международной встречи на уровне глав государств, и в рамках подготовки к этому саммиту в столице Кыргызстана состоялась международная конференция "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития". В ее работе приняли участие представители более 50-ти государств и руководители многосторонних организаций.
Как отметил в своем выступлении президент Садыр Жапаров, Бишкек вновь становится точкой консолидации усилий, направленных на продолжение и интенсификацию диалога, основанного на общности проблем и интересов.
Мир столкнулся с нарастающими глобальными вызовами - изменением климата, экстремальными погодными условиями, природными катаклизмами, ускоренной деградацией экосистем, потерей биоразнообразия. Горные страны, обладая уникальными ресурсами, одновременно подвержены влиянию всех этих процессов. Наша конференция призвана объединить страны Азии, Европы, Америки, Африки и Австралии, которые, несмотря на отдаленность друг от друга, сталкиваются с одинаковыми проблемами, такими как таяние ледников, потеря биоразнообразия, деградация горных экосистем в Альпах и Андах, Килиманджаро и Гималаях, на Памиро-Алае и Тянь-Шане, Кавказе и Алтае и в других горных системах", - подчеркнул он.
В рамках объявленного Генеральной ассамблеей ООН пятилетия действий по развитию горных регионов, и, кстати, это тоже была инициатива Кыргызстана, в стране предприняты конкретные действия по противодействию и адаптации к климатическим изменениям. Строятся десятки малых ГЭС, которые обеспечивают республику чистой энергией, минимизируя вредные выбросы в атмосферу. Благодаря национальной программе "Жашыл мурас" в стране ежегодно высаживается до 8 миллионов зеленых насаждений, которые формируют большие лесные массивы, поглощающие углеродные выбросы.
Как отмечают экологи, деревья не только делают воздух чище, но и могут выполнять естественную защитную функцию для снижения интенсивности обезвоживания горных экосистем. Эксперт Бактыбек Саипбаев рассказал, что склоны с тянь-шанскими елями вокруг зоны ледников могут создать особый микроклимат, который затормозит деградацию.
Это принцип гидробиотического насоса, когда деревья своими глубоко уходящими под землю корнями извлекают воду, а через крону выделяют влагу в атмосферу. Она конденсируется и формирует облака. В свою очередь, облака отдают влагу в виде дождей и снега над ледниками. В конечном итоге эти осадки начнут "помогать" ледникам образовывать новый лед, замедляя их деградацию. Естественно, ни Кыргызстан, ни Таджикистан не смогут своими собственными силами осуществлять столь масштабные посадки деревьев. В осуществлении этого глобального природоохранного проекта нам должны помочь Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, поскольку только таким способом эти государства смогут избежать надвигающегося дефицита воды. Также надо подключать Китай и Россию и естественно все международные организации", - заявил Бактыбек Саипбаев.
Академик НАН Кыргызстана Жамин Акималиев рассказал, насколько губительным может быть потепление на 1 - 2 градуса для горных регионов. Всего за несколько десятилетий площадь так называемых вечных ледников в нашей стране уменьшилась на 20%, и этот процесс ускоряется. Тенденция такова, что лет через 20 сток горных рек может значительно сократиться. Утрата ледников грозит водным дефицитом, следствием чего станет сокращение посевных площадей и снижение производительности сельского хозяйства. А это напрямую влияет на продовольственную безопасность во всей Центральной Азии.
Сейчас в регионе внедряются системы капельного орошения сельхозугодий, бетонируются каналы и арыки. Но темпы этой работы необходимо увеличить в разы, чтобы уменьшить потери воды, составляющие сейчас от 50 до 60 %. Кроме того, ученый считает, что к нивелированию последствий климатических изменений нужно уделять больше внимания селекции и семеноводству.
Перед аграрной наукой встает задача создания засухоустойчивых сортов, адаптированных к новым специфическим условиям. К общему удовлетворению, Кыргызстан располагает такими засухоустойчивыми сортами отечественной селекции, как Асыл, Тилек, Кыял - озимой пшеницы; Аракет, Касиет, Даңк - яровой пшеницы; Интенсивная, Джамин - факультативной пшеницы; Адыр, Кайрак, ЭХОЛ - для богарных земель. Недостаток сортов пшеницы российской селекции - слабая засухоустойчивость и нестабильная урожайность. Сорта же казахской селекции - менее урожайны. На создание одного сорта требуется 8-10 лет, но зато выведенные нами сорта живут до 40 лет, такие как, например, Интенсивная и другие. Зарубежные сорта вырождаются, как правило, через 3-4 года. Следовательно, главная задача состоит в том, чтобы обеспечить наши фермерские и кооперативные хозяйства качественными семенами отечественных сортов, выведенных в условиях Кыргызстана, а не заполонять благодатные поля непредсказуемыми импортными семенами, тратя на это огромные средства из собственного государственного бюджета", - подчеркивает Жамин Акималиев.
Адаптация к условиям глобального потепления - это вопрос сохранения пространства пригодного для жизни. Неспроста в международном обиходе появился такой термин как климатические беженцы, они переселяются из засушливых регионов, где и без того жарко, а температура воздуха продолжает повышаться. Поэтому нивелирование последствий климатических изменений, задача общая, и чтобы ее решить, необходимы усилия и конкретные действия всего мирового сообщества.
В этой связи Садыр Жапаров высказал на форуме ряд предложений по продвижению горной повестки на глобальном уровне, как глава Кыргызстана рекомендовал международному сообществу предпринять скоординированные действия:
- внедрить инновации в сельском хозяйстве, "зеленой" экономике и возобновляемых источниках энергии при поддержке международных финансовых институтов для обеспечения устойчивого развития горных регионов и повышения сопротивляемости к климатическому кризису;
- обеспечить устойчивое финансирование для проектов в горных регионах, в том числе через механизмы климатического финансирования. Для этих целей он предложил сформировать фонд развития горных стран;
- поддержать инициативы по обмену внешнего долга стран мира на "зеленые" инициативы;
- расширить международные исследования по защите горных экосистем и влиянию изменения климата на горные территории, в том числе по линии Межправительственной группы экспертов по изменению климата;
- создать под эгидой ООН координационный механизм "ООН-Горы";
- создать широкую коалицию горных стран, состоящей как из развитых, так и развивающихся стран, а также международных партнеров;
- создать международную платформу "Горная молодежь, женщины и климат", где бы молодежные и женские инициативы могли быть услышаны и поддержаны.
В завершении своего выступления на форуме, президент призвал участников встречи поддержать инициативы Бишкека, так как они тесно сопряжены с интересами всего мирового сообществ и нацелены на сохранение природы.
Кыргызстан - горная страна. Наш голос звучит в интересах всех. Я прошу вас всех поддержать наш Глобальный Горный Диалог", - заявил Садыр Жапаров.
Глобальный горный саммит, посвященный климатической повестке, состоится в столице Кыргызстана в 2027 году, и он должен стать не просто итогом пятилетия действий, но и стартом нового этапа - справедливого, амбициозного и солидарного международного сотрудничества во имя устойчивого горного развития.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
21.04.2025, 16:23 55211
Права человека в Азии. Китайский Чунцин принимает международный форум
Фото: kabar.kg
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Права человека и современные технологии. В стремительно меняющемся мире виртуальное пространство стало своего рода параллельной реальностью, где человек проводит достаточно много времени, откуда черпает информацию, где поддерживает дружеские связи, находит развлечения, совершает покупки и даже решает вопросы бытового характера. Это пространство максимально открыто, поэтому там присутствуют диаметрально противоположные интересы. Кто-то использует технологические возможности для развития, но при этом значительная часть виртуального пространства стала "серой зоной" или попросту территорией беззакония, сообщает информационное агентство "Кабар".
Азиатский форум академических кругов и аналитических центров в китайском городе Чунцине, инициированный Юго-западным университетом политики и права и Национальным университетом Китая, стал площадкой для обмена мнениями о том, что современные коммуникационные технологии и искусственный интеллект стали использоваться как инструменты внешнего вмешательства во внутренние дела государств и деструктивного воздействия на общество.
Представители научных кругов КНР, Индии, Непала, Пакистана, Монголии, Бангладеш, Шри-Ланки, Индонезии, Японии, республик Центральной Азии и ряда других государств пришли к выводу, что интернет-технологии создают не только удобства и возможности для человека, но и нередко используются как инструменты двойного назначения, например, киберпреступниками или хакерами применяются для манипуляций общественным сознанием. Виртуальное пространство может быть токсичным и опасным, и с этими вызовами многие государства сталкивались.
Права человека в условиях искаженной реальности девальвируют их самих, когда "защитники" и "проводники" навязывают сомнительные стандарты и чуждую повестку странам с иными культурными и морально-нравственными устоями. Государства с тысячелетней историей и сформировавшимися на протяжении веков традициями не могут следовать стандартам из-за чьей-то методички.
Как отметил на Азиатском форуме директор научно-исследовательского института Геополитики и стратегии Канатбек Азиз, руководство Кыргызстана прилагает усилия для собственных разработок и технологических решений в сфере ИИ, в современных условиях это возможно один из ключевых аспектов цифрового суверенитета и само собой вопрос государственной безопасности. В этой связи эксперт рассказал участникам форума о выступлении главы Кыргызстана на всемирном правительственном саммите в Дубае, в феврале 2024 года. "Президент Садыр Жапаров подчеркнул важность создания искусственного интеллекта, основанного на родном языке, культуре и традициях. Он заявил, что Кыргызстан успешно протестировал собственную модель ИИ, обученную на основе национальной этики, знаний и мировоззрения. Президент выразил готовность предоставить текстовый корпус кыргызского языка для международных ИИ-платформ, подчеркнув: "Истинная ценность искусственного интеллекта - в отражении культурного многообразия и гуманистических начал".
Этот подход укрепляет не только цифровой суверенитет, но и утверждает право народа на цифровое самовыражение и смысловую автономию в глобальной технологической среде.
Кроме того, Кыргызстан последовательно выступает за формирование справедливого и инклюзивного международного цифрового порядка. На площадках таких организаций как ООН, ШОС и ЕАЭС страна активно участвует в обсуждении вопросов этики ИИ, регулирования данных и цифровых прав", - подчеркнул эксперт.
Теперь, что касается информационного пространства и социальных сетей. Это отдельная тема - сложная, многоуровневая и весьма неоднозначная.
В интернете появилось большое количество платформ для моментального обмена сообщениями из любой точкой мира, публикации фото и видео, возможностью вести диалоги и взаимодействовать с большими группами. Для простого человека, придерживающегося традиционных ценностей и использующего интернет для общения с друзьями и близкими, для работы или обучения - это очень удобно.
Но есть и повальное увлечение социальными сетями. Это хобби миллионов жителей нашей планеты также стало пространством для манипуляций, туда внедрили механизмы распространения лжи, подмены понятий, переписывания истории и насаждения чуждой повестки странам и народам.
Например, в странах Центральной Азии была создана широкая сеть из тысяч НПО, которая под предлогом развития демократии десятки лет финансировала СМИ и группы активистов, и внешние спонсоры сделали их полностью подконтрольными.
Информационные атаки из фейков стали использоваться для накачки общества негативом, дезориентации граждан и до сих пор применяются как один из главных инструментов дестабилизации.
Эти технологии также используются для сдерживания интеграции между странами ЦА, преследуют цели создать негативный фон во взаимоотношениях с соседями по региону и историческими партнерами в рамках ШОС, ЕАЭС и СНГ.
Социальные сети и другие цифровые платформы, безусловно, приносят удобство и пользу миллионам пользователей. Но это пространство недостаточно защищено от недостоверной и лживой информации, которая направлена на размыв государственных устоев и общечеловеческих ценностей. И это, безусловно, нужно учитывать при формировании большого пространства развития и сотрудничества в Азии и в общем на Евразийском континенте.
По итогам форума в Чунцине представители научных кругов и аналитики многих стран выразили готовность налаживать более тесное сотрудничество для того, чтобы сделать интернет безопаснее, совершенствовать механизмы соблюдения основных прав человека и сохранения традиций и истории. Это правильный путь к построению пространства взаимодействия, основанного на доверии и общепризнанных ценностях.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
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01.04.2025, 14:30 75896
Ферганский саммит дружбы и согласия. "Три дерева, растущие рядом, своими корнями укрепляют одну землю"
Фото: kabar.kg
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Три вектора, встречающиеся в одной точке и устремляющиеся вверх через объединившее их кольцо. Эта стела на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана открыта как символ вечной дружбы между ближайшими соседями, сообщает информационное агентство "Кабар".
После трех десятилетий, когда межгосударственные отношения переживали кризисные моменты и выливались в конфронтацию, на всех уровнях, от высокой политики до общения между обычными гражданами, пришло четкое понимание того, что других соседей у нас никогда не будет. И если не помогать друг другу, не поддерживать в трудных ситуациях, будет очень тяжело поддерживать мир и стабильность. Поодиночке мы не можем в полной мере реализовывать экономический потенциал и уязвимы перед внешними угрозами.
В 90-е годы, после распада СССР, мы как-то очень уж легкомысленно отказались от культурной и исторической общности. Стали соперничать и конкурировать между собой, и каждый двигался исключительно в логике собственной выгоды. Интересы неизбежно сталкивались, в результате чего конфликтный потенциал в приграничье постоянно нарастал. При этом очень часто находились "желающие" подогреть ситуацию, посеять между народами вражду и недоверие.
Сейчас главы государств исправляют ошибки, пишется новая глава в истории Центральной Азии. Стелу на границе в дистанционном формате открыли лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Они собрались на саммит в Худжанде, чтобы вместе отметить Нооруз, обсудить текущие дела, совместные проекты и планы на перспективу.
Саммит в Ферганской долине был крайне необычным, в том плане, что он сочетал в себе элементы праздника, культурного фестиваля и политического мероприятия высокого уровня. Президенты провели переговоры, как между собой, так и приняли участие в трехсторонней встрече. По итогам заседания были подписаны: Договор о точке стыка государственных границ трех государств и Декларация о вечной дружбе. Пройден сложный путь, чтобы урегулировать все спорные вопросы - справедливо разделить территории, выработать компромиссные механизмы совместного использования водных ресурсов и транспортных коммуникаций.
Кыргызстан с большим оптимизмом смотрит в будущее и твердо нацелен на развитие многопланового сотрудничества с братскими государствами Центральной Азии", - подчеркнул в своем выступлении Садыр Жапаров. Он также напомнил, что города Ош, Худжанд, Андижан - это не только исторические центры, но и символы многовековой цивилизации, богатейших традиций и культуры. В этом отношении густонаселенная Ферганская долина, где долгие годы оставалась нерешенной, пожалуй, самая сложная пограничная проблема современности, стала примером для всего международного сообщества. Бишкек, Душанбе и Ташкент продемонстрировали всему миру как политико-дипломатическим путем на основе взаимного уважения можно находить взаимоприемлемые решения для выхода из самых непростых, казалось бы, тупиковых ситуаций.
Когда противоречия оставлены позади, понятие добрососедство наполняется смыслом и создает основу для комплексного экономического развития региона, в том числе реализации крупных инфраструктурных проектов.
Наши народы могут жить в мире и согласии, заниматься созидательным трудом, строить планы на будущее. В этом контексте совместное празднование Нооруза, символизирующее обновление, мир и единство, имеет особое значение", - сказал Садыр Жапаров, выступая на торжестве на стадионе в Худжанде.
Завершая свою речь, президент Кыргызстана напомнил народную мудрость, которая отражает всю суть Ферганского саммита лидеров трех государств - "Три дерева, растущие рядом, своими корнями укрепляют одну землю". Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подобны этим деревьям, чья сила в единстве, чьи ветви тянутся к будущему, а корни питают почву дружбы и согласия.
Политолог Марс Сариев в комментариях ИА "Кабар" обратил внимание на то, что, урегулировав приграничные разногласия, страны Центральной Азии создали барьер от внешнего вмешательства тех сил, которые периодически пытались спровоцировать напряженность в отношениях между странами и даже пытались сорвать межгосударственные договоренности по территориальному размежеванию.
Теперь можно будет проводить консолидированную системную политику стран Центральной Азии в сфере безопасности. Это намного эффективнее, чем справляться с вызовами поодиночке, тем более что афганское направление по-прежнему вызывает определенные опасения. Взаимодействие, налаженное по линии спецслужб, позволит выработать механизмы противодействия таким угрозам как наркотрафик и терроризм. Стабильность - это то, что создаст в нашем регионе основу для экономического взаимодействия и процветания. В Центральной Азии будут прокладываться новые транспортно-логистические коридоры и коммуникации. Планируется строительство железных и автомобильных дорог, сухих портов, крупных объектов энергетической инфраструктуры. Для реализации всех этих проектов, должна быть обеспечена безопасность. Это и есть путь к региональному процветанию", - подытожил Марс Сариев.
Экс-министр иностранных дел Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов называет саммит в Худжанде историческим, имеющим большое значение для полноформатного взаимодействия и развития всего региона.
Международные эксперты называли Ферганскую долину "Ахиллесовой пятой" Центральной Азии. Там был запутан клубок очень сложных проблем - от вопросов использования воды и земли до пограничных вопросов. Если бы разногласия на этой густонаселенной территории не были урегулированы, то это создавало бы серьезные риски региональной безопасности. Могу сказать больше, негативный вариант развития ситуации отразился бы на всем Евразийском континенте. Я очень рад, что президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана нашли дипломатическое решение очень сложных задач, без преувеличения геополитического и геостратегического значения. Подписав Договор о точке стыка границ и Декларацию о вечной дружбе, лидеры стран заложили фундамент для совместного развития и процветания всех народов. Особо хочу отметить ту атмосферу праздника, доброжелательности и добрососедства, которая царила на протяжении всего саммита в Худжанде. Центральная Азия становится быстро растущим регионом с большими экономическими перспективами. Мы занимаем центральное место на возрождаемом Шелковом пути, выполняем функцию моста дружбу между востоком и западом, севером и югом на самом большом континенте. Наш регион становится перекрестком главных торговых путей, культурного разнообразия и цивилизационных перемен. Поэтому Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев, установив прочный мир в Ферганской долине, внесли серьезный вклад в укрепление Евразийского партнерства", - подчеркнул Аликбек Джекшенкулов.
Как отмечают эксперты, лидерам Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана удалось концептуально поменять философию регионального взаимодействия. Теперь соседи по Центральной Азии становятся не просто партнерами, а работают над тем, чтобы сформировать большое пространство развития. Сотрудничество, выстроенное на принципах уважения, взаимопонимания и дружбы, это тот принцип, который закладывается в новый формат межгосударственных отношений.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
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12.03.2025, 21:29 98876
Кыргызстан и Таджикистан нашли путь к прочному миру и согласию. Вопросы границ решены окончательно
Фото: kabar.kg
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Политико-дипломатический путь урегулирования пограничных разногласий между Кыргызстаном и Таджикистаном близится к завершению. Бишкек и Душанбе пошли на взаимные уступки и компромиссы, чтобы снять напряженность на спорных участках, обезопасить приграничные территории и создать условия для совместного взаимовыгодного развития, сообщает ИА "Кабар".
Земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон достигли принципиальной договоренности урегулировать все разногласия политико-дипломатическим путем. Пока шел переговорный процесс, и межправительственная комиссия под руководством глав ГКНБ Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова работала над проектом делимитации границы, не было допущено ни одного конфликта. Стороны продемонстрировали твердое намерение обеспечить в регионе долгосрочный и прочный мир.
Когда договор, а границы и допсоглашения межправительственная комиссия утвердила и направила документы на ратификацию в парламенты Кыргызстана и Таджикистана, "прилетело" оттуда, откуда никто и не ждал. Одно дело, когда фейки распространяют те, кто этим занимается много лет и делает на этом бизнес, совсем другое, когда странности наблюдаются в поведении депутата Жогорку Кенеша. Султанбай Айжигитов из партии "Ыйман Нуру", первоначально одобривший проект соглашение, через несколько дней внезапно поменял свою позицию, заявив, что обмен приграничными селами делается неверно и договоренности нужно пересмотреть.
То есть представитель парламента, если называть вещи своими именами, был готов перечеркнуть трехлетнюю работу межправительственной комиссии, обнулить договоренности и сорвать подписание межгосударственного соглашения. Подавляющее большинство депутатов перемену настроения Султанбая Айжигитова не оценило. Ему припомнили, что он дважды работал губернатором Баткенской области, сначала при Бакиеве, а затем и при Отунбаевой, в общей сложности более 4-лет, и за это время ему не удалось согласовать хотя бы метр границы. Даже однопартийцы не поняли Айжигитова и исключили из фракции "Ыйман Нуру"
Обратил на это внимание и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В интервью глава страны отметил странности в поведении депутата.
Непонятно, почему этот человек за три дня поменял мнение и заговорил по-другому. Нам нужно разобраться, почему он так поступил. Он все знает и все хорошо понимает. Но почему-то по многим другим вопросам он делает вид, что ничего не знает, и только ведет провокацию. Например, в своем вчерашнем выступлении он говорит про Ворух. Создается впечатление, будто мы отдали 19 500 гектаров земли. Но согласно старым картам, Ворух изначально занимал 14 500 гектаров. Он прекрасно это знает. Он сам из Баткена. Более того, был губернатором. Кроме того, ворухцы всегда пользовались нашими пастбищами площадью 5 тысяч гектаров. Наше местное население могло попасть туда только через Ворух, поэтому сегодня эти пастбища вообще никто не использует. Другого пути туда нет. Тогда они предложили: полностью отдайте нам эти пастбища, а взамен мы дадим вам 5 тысяч гектаров в другом месте, обменяемся. Но мы отказались. Мы обменяли не все 5 тысяч гектаров, а только 1 тысячу, оставили 1 тысячу и взамен получили 1 тысячу гектаров пастбищ в Чон-Алае. Таким образом, территория Воруха остановилась на 15 500 гектарах. Все. Навсегда поставлена точка", - заявил он.
По словам Жапарова, 14 500 гектаров - это земли, которые они исторически занимали по старым картам.
Зная это, депутат все равно манипулирует. Теперь по поводу села Достук. Говорят, что оно якобы является "воротами" в Ворух. Где Ворух, а где Достук? Они находятся в совершенно разных местах. Воруху преграждает путь село Ак-Сай. Он прекрасно это знает. Мы произвели обмен тех участков, где происходили конфликты. Поэтому хочу заверить, что стороны в вопросе обмена земель не преследовали каких-либо стратегических целей. Потому что эти земли либо анклавы, либо расположены в шахматном порядке, либо непосредственно граничат с нашими селами. Мы тоже получили их села. Мы видим, что их народ тоже критикует свою власть. При урегулировании границы между двумя государствами нельзя руководствоваться только интересами одного села. Еще одна его фраза привлекла мое внимание. Он сказал: "В договоре указано, что он бессрочный и не подлежит денонсации - это неправильно". По его логике, мы должны каждый год заново спорить о земле, воевать, стрелять?Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Политолог Бакыт Бакетаев обращает внимание на то, что в Ферганской долине находится стык границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, поэтому эту точкой и называли "пороховой бочкой". Были попытки срыва договоренностей, когда шел процесс размежевания между Бишкеком и Ташкентом. Что-то подобное мы наблюдаем и теперь, когда мы близки к урегулированию всех разногласий с Таджикистаном.
В густонаселенной Ферганской долине была самая сложная приграничная проблема, и три народа - кыргызы, узбеки и таджики - решили ее так, чтобы установить долгий и прочный мир. Чтобы больше никто не считал этот регион "пороховой бочкой". Отдельные манипуляции, которые мы видим сейчас вокруг этого вопроса, могут быть либо от небольшого ума, либо преследуют цель сознательно навредить Кыргызстану. И я очень рад тому, что наш парламент очень четко пресек подобного рода провокации, продемонстрировав единство народа Кыргызстана и наше стремление жить в мире и согласии с соседями. Я тоже родился в Баткене, и у меня тоже могут быть свои варианты. Как и у миллионов других, как кыргызов, так и таджиков, есть какие-то мысли. Что будет, если всех слушать? Нам жизни не хватит, чтобы закрыть вопрос границ. Тем более такой подход нельзя назвать мудрым для тех, кто называет себя политиком. Для мира в Кыргызстане, для развития будущих поколений мы должны принять решение межгосударственной комиссии и выразить благодарность за тяжелейшую работу", - подчеркнул Бакыт Бакетаев.
Участок границы протяженностью около тысячи километров между Кыргызстаном и Таджикистаном был последним в Центральной Азии, который не был описан и должным образом юридически оформлен. Как отмечают эксперты, завершение этого процесса открывает новый этап регионального сотрудничества и развития. Как Бишкек, так и Душанбе, они стремятся не просто к нормализации отношений, а налаживанию полноценного и полноформатного взаимодействия.
Правительства двух стран уже прорабатывают программу увеличения товарооборота, промышленной кооперации и совместной реализации крупных проектов. Как отметили на недавней встрече Душанбе премьер-министры, Кыргызстану будет очень полезен опыт строительства самой большой в ЦА Рогунской ГЭС, когда начнется возведении "Камьар-Аты - 1". Главы кабинетов министров двух стран обозначили цель к 2030 году, увеличить объемы в торговле между Кыргызстаном и Таджикистаном более чем в 10 раз, доведя его как минимум до 500 миллионов долларов в год.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
От редакции:
Пока готовился материал в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмон. По итогам переговоров на высшем уровне предполагаются подписание важных соглашений с упором на налаживание экономического взаимодействия и укрепление региональных связей.
Особое место в этом ряду занимает договор о государственной границе, Бишкек и Душанбе шли к этому несколько лет. Межгосударственная комиссия путем взаимных уступок и компромиссов выработала взаимоприемлемый вариант размежевания на спорных участках, где периодически происходили конфликты и столкновения. Документ направлен на подпись президентам и его парафирование наверняка состоится в столице Кыргызстана в ходе визита Эмомали Рахмона.
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06.02.2025, 14:50 142171
USAID - ликвидировать нельзя сохранить. Где администрация США ставит запятую?
Фото: kabar.kg
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Серия противоречивых заявлений новой американской администрации о структуре "продвигавшей демократию" в планетарном масштабе, привела в смятение большую часть либерального мира. Сначала Илон Маск заявил, "это преступная организация, и пришло время ей умереть. USAID всë это время финансировало аферистов и террористов по всему миру". Чуть позже Дональд Трамп сказал, что агентство "управляется кучкой радикальных сумасшедших, и мы их убираем... а потом примем решение", сообщает информационное агентство Kabar.
И решение, по крайней мере промежуточное, созрело достаточно быстро, руководство было уволено, а на должность главы USAID американский президент назначил госсекретаря Марка Рубио. При этом риторика Трампа смягчилась, и он выразил готовность сохранить поддержку программ, соответствующих интересам Вашингтона. То есть пока можно говорить о том, что агентство полностью переходит под контроль правительства США, возможно будет перенастроено под новые власти и с большой долей вероятности продолжит нести "демократию" тем, кто, по мнению американских властей, не "надышался воздухом свободы". То есть первоначальное заявление Илона Маска о том, что "кормушка закрывается и начат процесс ликвидации", оказалось преждевременным.
Пока на 90 дней решением Трампа вся международная деятельность структур USAID, а следовательно, и фондов Сороса, через которые ежегодно осваивались порядка 50 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, приостановлена. Сайты американского агентства отключены в большинстве стран, финансирование проектов приостановлено. Поэтому возникает резонный вопрос - что будет с теми, кого они приручили?
Пока система перезагружается и трансформируется под Трампа, многие программы временно действительно подвисли.
Интересно выглядит график, на котором отражена финансовая активность USAID на постсоветском пространстве за последние 10 лет. Во главе списка те страны, по которым прокатились волны потрясений или переживающие жесткую турбулентность в настоящее время. Поэтому, второе место Грузии, уступившей первую строчку Украине, выглядит очень даже логично. Россия на одном из последних мест, потому что там американское агентство было ликвидировано, а помощь американского народа получают бежавшие из страны активисты и блогеры. А Белоруссия по-прежнему финансируется, причем в объемах сопоставимых с Кыргызстаном, там финансы осваиваются в обход Минска, на нужды предводителей несостоявшейся "революции" в 2020 - 21 годах, и сейчас оказавшихся в изгнании. То есть картина весьма и весьма показательна.
А вот по Казахстану есть некоторые вопросы, ему USAID уделяет непропорционально мало внимания. Блогер из соседней страны Антон Бударов объясняет это тем, что после событий, именуемых "кантаром", когда в январе сразу в нескольких городах Казахстана был поднят вооруженный мятеж с участием боевиков, информационные провокаторы, подогревавшие беспорядки фейками, были передислоцированы. Бударов дает такое объяснение, - "Прозападные бот - фермы находятся в Кыргызстане, и они же влияют на казахстанский сегмент".
Надо отметить, что USAID выделял средства не только НПО, "независимым" СМИ и журналистам на "развитие демократии", они, конечно, проедали большую часть бюджета, но часть средств все-таки направлялись на программы, которые были полезны. Например, обучение фермеров для повышения урожайности и переработки продукции, помощь в укреплении и повышении эффективности МСУ в решении проблем местных сообществ, в сфере образования поддерживались продвигались разные инициативы, в здравоохранении оказывалась поддержка в лечении туберкулеза и профилактике СПИДа. Разумеется, не осталась незамеченной активность в продвижении ЛГБТ-повестки, под предлогом инклюзивности и толерантности и так далее. Сектор НПО реализовывал эту повестку через самые различные проекты и грантовые программы, и их действительно было очень много. В общем деятельность была, весьма и весьма разноплановой.
Вопрос заключается в том, во что это все перестроится или перевоплотится после того, как USAID будет адаптирован под цели и задачи нового хозяина белого дома Дональда Трампа. Наверное, что-то изменится, но в какую сторону? Не будем забывать, что в лихие 90-е американское агентство по сотрудничеству действительно помогло Кыргызстану справиться с серьезными гуманитарными проблемами, это отмечает эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу. "Цель, которая заявляется USAID, действительно благородная. На заре независимости Кыргызстан действительно получил серьезную помощь и поддержку. Были реализованы хорошие гуманитарные и социальные проекты. Но после этого очень многое изменилось, и для нас не в лучшую сторону.
Трамп правильно делает, что разбирается с этой организацией, если бюджеты американского агентства по сотрудничеству осваивал фонд Сороса, то это пятно. Многие прозревшие государства уже избавились от структур и представительств этого филантропа, так как они занимались не социальными проектами, а циничным вмешательством во внутренние дела государств по всему миру. И во многих "цветных революциях" отчетливо прослеживается след именно офисов Сороса, ведь дошло до того, что эти технологии были использованы против самого Трампа.
Но не стоит обольщаться, деятельность USAID под контролем Государственного департамента США существенно изменится. Структура американского агентства раскинула сети влияния по всему миру, она имеет четкую структуру, группы поддержки и сторонников, схемы доставки финансов и возможности для реализации задач самого разного уровня сложности, в том числе через вмешательство во внутреннюю политику.
Поэтому USAID не прекратит свою деятельность, в крайнем случае возникнет такое же агентство под другим названием. В Америке существует глубинное государство, и стратегии там разрабатываются на десятки лет вперед, и, конечно, они от этого не откажутся. Поэтому нам в Кыргызстане нужно очень внимательно разбираться, уметь разделять социально-гуманитарные проекты от тех, что вредят нашему государству, которые подтачивают стабильность, общественный порядок, насаждают чуждые ценности, развращают. Мы должны всегда помнить, что внешнее вмешательство больших стран, если его вовремя не остановить, всегда заканчивается для малых государств плачевно, вплоть до утраты суверенитета, идентичности и полного развала. В пример я могу привести Грузию, там был активен USAID, тратил много денег, но страна находится в глубоком рукотворном политическом кризисе", - обращает внимание Эдил Марлис уулу.
По мнению экспертов, вероятнее всего речь идет об идейном перевоплощении и некоторой корректировке внутренних механизмов американского агентства по сотрудничеству. Развернувшаяся вокруг этого шумиха, скорее всего, преследует цель произвести эффект на внутреннюю американскую аудиторию, возможно устранить Сороса как конкурента. При этом на внешнем контуре кардинальных и значимых изменений в деятельности USAID ожидать вряд ли стоит, за исключением, разве что смены вывески.
P.S. Сегодня стало известно, что USAID отправляет в административные отпуска сотрудников своих офисов по всему миру. При этом основной персонал, курирующий важные направления и специальные программы, остается на своих рабочих местах.
Судя по всему, в USAID начинаются какие-то внутренние перестановки в самих США. Ну, а будущее представительств агентства за рубежом, видимо, будет решаться позже, после определенных кадровых решений.
То есть, многие программы в странах деятельности USAID действительно приостановлены, и видимо после внутренней ревизии какая-то часть из них будет либо адаптирована под новые задачи, либо свернута.
Источник: Кирилл Степанюк, информационное агентство Kabar.
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31.01.2025, 19:01 153156
Темпы роста экономик ЕАЭС превышают общемировые и опережают ЕС
Фото: gov.kg
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Первая в этом году встреча глав правительств стран ЕАЭС состоялась Алматы. Руководители кабинетов министров собрались, чтобы уточнить планы и скоординировать совместную деятельность по развитию экономического союза. Государства-партнеры продолжают работу по наращиванию объемов взаимной торговли и продвигают интеграционные проекты в промышленном секторе, который, как известно, является важнейшим фактором развития, сообщает ИА "Кабар".
В текущем году в ЕАЭС председательствует Беларусь. Премьер этой страны Николай Головченко, открывая заседание, отметил, что сила организации в прагматизме.
Идея евразийской экономической интеграции не подвержена политической конъюнктуре. Наша реальная работа не подменяется какими-то политическими лозунгами и всегда нацелена на практический результат, и он есть. ВВП союза устойчиво растет, причем опережающими темпами. Ожидается, что по итогам года этот ключевой показатель функционирования экономики составит около 4%, что выше как общемирового, так и ВВП еврозоны, причем существенно", - подчеркнул Роман Головченко.
Как отмечают эксперты, вопреки внешнему давлению закономерно, и то, что валовый внутренний продукт в малых стран, таких как Кыргызстан, Армения или Беларусь, растет быстрее чем российский или казахский. Совместная реализация каких-то проектов и инициатив, быстрее наполняет конкретным содержанием и раскрывает возможности компактных экономик. Поэтому, когда в Кыргызстане рост достигает 9%, то на пространстве ЕАЭС показатели скромнее - примерно 4%. Для большого пространства развития, которое формируется Евразийским союзом, это очень хороший результат. Тем более закладываемые сейчас процессы способствуют дальнейшему уверенному наращиванию экономической мускулатуры. Это и большие проекты в сфере энергетики, и динамичное развитие транспортной инфраструктуры.
Возможности промышленной кооперации главы правительств Кыргызстана и Беларуси обсудили в ходе двусторонней встречи. Обозначена задача в ближайшие годы довести товарооборот до 500 миллионов долларов. Адылбек Касымалиев отметил, что у народов двух стран сложились дружественные отношения, построенные на общей исторической памяти и стремлении к взаимной поддержке.
Мы сотрудничаем практически во всех сферах, растет товарооборот. Тем не менее у нас есть нереализованный потенциал в торговле, промышленной кооперации, сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере. Мы могли бы реализовать конкретные двусторонние проекты", - подчеркнул председатель правительства Кыргызстана
Роман Головченко поддержал коллегу, отметив, что наша страна является надежным и значимым партнером Беларуси в торгово-экономической сфере, и наблюдается хорошая динамика в реализации совместных проектов. Один из показательных примеров можно назвать завод по выпуску лифтового оборудования.
У нас есть совместное предприятие в Кыргызстане. Рассчитываем, что с учетом большой потребности республики в обновлении лифтов, у этого предприятия будет больше заказов. Локализация на предприятии достаточно высокая, мы настроены ее увеличивать, используя по максимуму комплектующие, произведенные в Кыргызстане", - сказал Роман Головченко.
При этом он также подчеркнул успешное в взаимодействие по строительству роторной парковки в Бишкеке. И еще одним результатом взаимовыгодного сотрудничества стал мусороперерабатывающий комплекс в Караколе, запущенный в августе прошлого года.
Кыргызстан очень динамично развивается, мы это отмечаем с удовлетворением. При необходимости Беларусь готова оказать любое содействие", - добавил Головченко.
Наш ближайший географический сосед и партнер по ЕАЭС Казахстан также нацелен на интенсификацию сотрудничества, углубление промышленной кооперации и наращиванию объемов торговли. По итогам 11 месяцев прошлого года двусторонний товарооборот достиг внушительных 1,6 миллиарда долларов. Естественно, что с учетом роста экономик Евразийских государств, это не предел. Президентами Садыром Жапаровым и Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача в ближайшие годы довести товарооборот до 3 миллиардов долларов. Правительства двух стран над этим работают.
На встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым председатель правительства Кыргызстана Адылбек Касымалиев отметил готовность расширять взаимодействие по всем направлениям, представляющих взаимный интерес.
В 2024 году в кыргызско-казахстанских отношениях во всех сферах межгосударственного взаимодействия произошел ряд важных событий. Двусторонние отношения выведены на новый этап развития. Уверен, что мы с вами совместно будем и далее прилагать усилия для реализации имеющихся договоренностей и достижения новых результатов в развитии кыргызско-казахстанских отношений", - заявил Адылбек Касымалиев.
Особое внимание уделяется сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли. Казахстан является одним из главных поставщиков зерна и муки в нашу страну. В обратном направлении Кыргызстан экспортирует значительные объемы фруктов, овощей и ягод, а также продукцию животноводства. Это важный фактор продовольственной безопасности. Но сейчас речь идет не только о хлебе насущном.
Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 миллиона. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и другие", - проинформировали в пресс-службе Акорды.
Постепенно складывается мозаика новых, более свободных и справедливых экономических отношений в Евразии. Как отмечают специалисты, регион абсолютно самодостаточен, имеет практически неиссякаемую ресурсную базу, с запасом обеспечивает продовольственную безопасность, движется в сторону индустриализации и достижения технологического суверенитета. Поэтому ЕАЭС, костяк которого составляют Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения, расширяет свои границы, и в той или иной степени с объединением сотрудничают Иран, Куба, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, и еще целый ряд государств проявляет интерес к налаживанию партнерского диалога.
Пока же одним из главных вопрос на повестке дня ЕАЭС остается вопрос свободного передвижения товаров и оптимизации таможенных режимов. Выстраивание нового транспортного каркаса, диверсификация маршрутов поставок товаров - это движение в сторону удобной и быстрой логистики. Упростить бюрократию и волокиту на границах, значит убрать лишний барьер сдерживающий и замедляющий трансграничную торговлю.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
02.12.2024, 19:00 227736
Зонтик евразийской безопасности. ОДКБ усиливает взаимодействие в регионе
Фото: kabar.kg
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Вызовы и угрозы на Евразийском пространстве имеют разноуровневый и разнонаправленный характер, поэтому механизмы реагирования на них должны учитывать любые сценарии развития событий. Лидеры стран ОДКБ обсудили в Астане ситуацию в зоне ответственности и приняли ряд коллективных решений для укрепления безопасности на ключевых направлениях, откуда можно ожидать разного рода поползновений, нацеленных на подрыв стабильности в государствах-партнерах, сообщает ИА "Кабар".
Конфликт на Украине, способный перерасти в противостояние с блоком НАТО, сосредоточение десятков тысяч террористов в северных провинциях Афганистана, наркотрафик и религиозный экстремизм, а также попытки дестабилизировать обстановку и спровоцировать беспорядки в отдельных странах - вот неполный список вызовов, представляющих угрозу безопасности Евразии. Поэтому в сессии коллективной безопасности кроме лидеров ключевых стран-партнеров принимали участие генеральные секретари ШОС и СНГ. Это говорит о том, что ОДКБ имеет поддержку большего количества стран, чем сейчас состоит в организации, и эти государства располагают мощными и хорошо оснащенными вооруженными силами.
Президент Казахстана, как глава республики, председательствующей в Организации Договора о коллективной безопасности, по итогам заседания глав государств в узком формате заявил, что итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. Так же Касым-Жомарт Токаев подвел основные итоги года, когда Казахстан руководил деятельностью ОДКБ.
На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ". Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казахcтанского председательства завершилась работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что ситуация в мире вызывает тревогу и требует объединения усилий партнеров. На фоне глобальных геополитических трансформаций необходимо тесное взаимодействие стран ОДКБ по поддержанию мира, международной и региональной безопасности.
В этой связи решение Совета коллективной безопасности "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках ОДКБ" свидетельствует об общем стремлении к дальнейшему выстраиванию сотрудничества в духе союзничества", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Кыргызстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. В этой связи глава государства перечислил приоритеты ОДКБ на 2025 год. Бишкек намерен акцентировать внимание на укреплении внешнеполитического взаимодействия, продолжении диалога с международными организациями и третьими странами в вопросах поддержания мира и безопасности.
Также будут приняты меры для развития военной составляющей и миротворческого компонента в ОДКБ. Планируем последовательно повышать эффективность военно-экономического сотрудничества", - сообщил Садыр Жапаров.
Кроме того, президент Кыргызстана затронул вопрос кибербезопасности. Это еще один важный аспект поддержания стабильности. Так как подрывная работа, проводимая в виртуальном пространстве, преследует цели не только разобщить государства, но и спровоцировать внутренние конфликты, чтобы ослабить государства и посеять вражду между народами. Кроме того, интернет-технологии стали использоваться для распространения псевдорелигиозных учений, где ведется вербовка адептов в террористические организации.
В сфере противодействия современным вызовам и угрозам будем активно продвигать взаимодействие по вопросам предупреждения и пресечения использования информационных технологий в террористических и экстремистских целях. Особое внимание будем уделять развитию практического сотрудничества в рамках действующих операций", - сказал президент, отметив намерение провести в 2025 году Международную конференцию по кибербезопасности в Кыргызстане.
Президент России Владимир Путин рассказал участникам встречи об испытании оружия сдерживания, боевые испытания которого были проведены совсем недавно. Гиперзвуковая ракета, неуязвимая для любых средств противодействия и ПВО, это еще один аргумент, который может быть использован для защиты в том числе и партнеров по ОДКБ от посягательств на территориальную целостность.
По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "орехов", гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является. Во-первых, потому что - и это подтверждено испытанием 21 ноября - это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения. В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях", - подчеркнул Владимир Путин.
Как отмечают эксперты, наличие мощного оружия сдерживания - это, безусловно, дополнительный фактор поддержания стабильности в центральноазиатском регионе. Например, в том случае, если кто-то попытается использовать прокси-террористов для нападения на страны ЦА, у ОДКБ в случае необходимости есть вариативность, позволяющая ответить на такую угрозу. Вот что в интервью ИА "Кабар" рассказал по этому поводу бывший министр иностранных дел Кыргызстана, общественный и политический деятель Аликбек Джекшенкулов.
Я думаю, что наличие сверхмощного оружия - это важная составляющая комплексной безопасности не только в нашем регионе, но и на всем континенте, и, наверное, даже в мире. Если говорить о Центральной Азии, то единственным гарантом безопасности здесь является ОДКБ. НАТО бежало из Афганистана, и сейчас в северных регионах этой страны сосредоточены десятки тысяч боевиков ИГИЛ-Хорасан, угрожающих вторжением и нам и нашим соседям. Конечно, нам нужна гарантированная защита от этих террористических формирований, которые кто-то содержит, кормит, поит и обеспечивает оружием. Мы обязаны иметь в виду то, что развитие Центральной Азии и интеграция этого пространства нравится далеко не всем. Мы видим это по тем усилиям, которые предпринимаются для того, чтобы рассорить между собой государства, как отдельными силами создается искусственные препоны вокруг проектов "Камбар-Ата-1" и строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Очевидно, что внешние силы этим недовольны и предпринимают усилия, чтобы затянуть их реализацию. Мы видим это через попытки создать напряженность в странах Центральной Азии, в том числе через идеологические посылы, информационные вбросы, активность иноагентов и организацию покушений на политических лидеров", - обращает внимание Аликбек Джекшенкулов.
По итогам сессии коллективной безопасности ОДКБ в Астане главы государств-партнеров подписали 14 документов. Все они направлены на укрепления безопасности в зоне ответственности организации. Как отмечают эксперты, на евразийском пространстве создается зонтик, способный обеспечить защиту евразийскому пространству от комбинированных угроз и внешнего вмешательства.
Еще одно важное решение касается 80-летнего юбилея Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. На торжества в Москву президент России Владимир Путин пригласил всех участников саммита в Астане, кроме того, парад 9 Мая на Красной площади предполагает участие в нем воинских подразделений дружественных стран.
ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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