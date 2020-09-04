Опыт прошлого - урок для будущего

3 сентября - это День Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, который следует помнить. В этот день 75 лет назад китайский народ после 14-летней труднейшей борьбы ценой огромных жертв отвоевал Восточный фронт Мировой антифашистской войны и одержал великую победу, ознаменовавшую полную победу в мировой антифашистской войне и отстоял мирную жизнь человечества. И солнце мира вновь засияло над Землей, сообщает генеральный консул КНР в Алматы госпожа Гэн Липин.

В первой половине ХХ века человечество пережило две трагические мировые войны. В частности, во Вторую мировую войну было втянуто 61 государство и регион с населением свыше 2 млрд человек, что нанесло миру неизмеримый материальный и моральный ущерб. Хотя война уже осталась далеко позади, но его последствия оказались глубокими и долгосрочными, а бедствия и раны, которые она принесла человечеству, до сих пор не исцелены. Его продолжением стала Холодная война, длившаяся почти полвека. Война - это как зеркало, отражающее ценность мира на земле и всегда напоминающее людям о том, что исторические трагедии никогда не должны повторяться.

На сегодняшний день мир и развитие на земле стали лейтмотивом нынешней эпохи. После окончания Второй мировой войны появился ряд отвечающих требованиям нынешнего времени международных механизмов и институтов, представленных Организацией Объединенных Наций. Они сыграли активную и важную роль в урегулировании кризисов и разногласий, поддержании мира во всем мире, предотвращении и прекращении войн и содействии общему развитию человечества, тем самым получили всеобщую поддержку со стороны разных стран мира. Все это отражает глубокое откровение и общий выбор, сделанный международным сообществом после тяжелых испытаний войны.

Китай и Казахстан перенесли немало страдании от войн. Народы двух стран сильно дорожат миром и стремятся к гармонии и согласию. Празднование победы в Мировой антифашистской войне стало важным событием в государственной жизни Китая и Казахстана. Участие первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в юбилейном торжестве по случаю 70-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, проведенном в Китае в 2015 году, свидетельствует об общем взгляде Китая и Казахстана на войну и крепкой дружбе в борьбе с фашизмом.

Будучи ответственным членом международного сообщества, Китай и Казахстан решительно отстаивают мировой порядок и международную структуру, основанные на целях и принципах Устава ООН. Обе страны являются активными участниками в построении мира на планете. Китай придерживается пути мирного развития, проводит самостоятельную и независимую внешнюю политику и оборонную политику оборонительного характера, а также развивает дружественное сотрудничество с другими странами на основе пяти принципов мирного сосуществования. Несмотря на то, что является второй по величине экономикой в мире и страной с большой военной и научно-технической мощью, Китай всегда подчеркивает, что никогда не будет претендовать на положение гегемона, независимо от того, какого уровня развития сможет достигнуть. Как постоянный член Совета безопасности ООН Китай прилагает неустанные усилия во избежание войны и для сохранения мира. Китай является крупнейшей страной среди постоянных членов Совета безопасности ООН по численности своего миротворческого контингента. В последние годы Китай выдвигал новые концепции безопасности и мирового управления, инициативу "Один пояс и один путь" и концепцию сообщества единой судьбы человечества, непрерывно внося китайскую мудрость и китайский вариант в продвижение мирного развития человечества.

Действия Казахстана по добровольному отказу от ядерного оружия и становлению безъядерным государством были навеки вписаны в историю. 29 августа 1991 года Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение о закрытии ядерного полигона Семея на территории Казахстана, и в 2009 году ООН провозгласила этот день Международным днем действий против ядерных испытаний. На днях ООН удостоила Елбасы Нурсултана Назарбаева статуса "Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний" в знак признания вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира. По инициативе и под руководством Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан создал региональные и международные механизмы, такие как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезд лидеров мировых и традиционных религий и другие. Страна также принимает активное участие в посредничестве по актуальным вопросам и стала образцом мирного развития. Плодотворное сотрудничество между Китаем и Казахстаном в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других многосторонних структур, внесших весомый вклад в сохранение мира и стабильности в регионе и во всем мире, стало общей гордостью двух стран.

В то же время следует отметить, что, хотя мирное развитие является необратимой тенденцией, однако мир, в котором мы живем, все еще не спокоен. Гегемонизм, политика грубой силы и менталитет холодной войны все еще существуют. Время от времени случаются локальные конфликты, горячие точки возникают одна за другой, переплетаются и распространяются различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Мирный международный порядок, достигший ценой крови и жизни людей во всем мире, сталкивается со многими угрозами и вызовами, и требует совместной защиты международного сообщества посредством твердой воли и решительных действий.

Опыт прошлого - урок для будущего. Оглядываться назад именно для дальнейшего движения вперед. Сегодня давайте вместе вспоминать прошлое и смотреть в будущее, придерживаясь сознания Сообщества единой судьбы человечества, сообща защищать плоды победы в Мировой антифашистской войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и вносить новый вклад в нелегкое дело мира и развития человечества.

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