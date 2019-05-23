"Организаторами беспорядков стали члены ИГ": в Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима

Правоохранительные органы подавили бунт в колонии строгого режима в таджикистанском Вахдате. Организаторами беспорядков оказались члены группировки "Исламское государство". Один из них — Бехруз Гулмурод, сын экс-полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халима, примкнувшего ранее к террористам в Сирии. Министерство юстиции Таджикистана сообщило, что в бунте приняли участие около 30 заключённых, которые захватили в заложники троих надзирателей и убили их. В ходе ответной операции сотрудники исправительного учреждения уничтожили 21 заключённого, ещё восьмерых убили сами осуждённые. Подробности произошедшего — в материале RT .

В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана сообщили, что установили организаторов бунта в колонии строго режима в городе Вахдат неподалёку от Душанбе.

Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и запрещённой законом организации "Исламское государство", а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло", — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте также пояснили, что Бехруз Гулмурод является сыном бывшего полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халима, который в 2015 году примкнул к террористам ИГ и был убит в Сирии. Летом 2017 года 18-летний Бехруз Гулмурод был приговорен к десяти годам заключения.

Захват заложников

Министерство юстиции Таджикистана раскрыло подробности произошедшего накануне бунта в колонии, где содержится порядка 1500 заключенных.

19 мая, примерно в 20.30 по местному времени (18.30 мск), начались беспорядки. Группа заключённых численностью около 30 человек захватила в заложники трёх надзирателей и убила их, потребовав своего освобождения. Как поясняется, заключённые, которые отбывали наказание за принадлежность к ИГ, были вооружены ножами и другими острыми предметами.

Организаторы беспорядков "зверским способом нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения": майору Муродову Бурхониддину, майору Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу. От полученных ран все трое скончались.

Далее заключённые отправились к штрафному изолятору, из которого выпустили восемь других заключённых, также являющихся членами террористической организации "Исламское государство".

После этого для устрашения заключённых они нанесли смертельные ножевые ранения пятерым заключённым, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Саттору Каримову и Саидмахдихону Сатторову, а затем избили и ранили десятки других заключённых", — рассказали в ведомстве.

Отметим, что Саидмахдихон Сатторов — это богослов, который объявил себя "последним пророком ислама". В 2015 году он был приговорён к 16 годам тюрьмы за многожёнство, надругательство над телами умерших и местами их захоронения, махинации с землёй и вымогательство. Саид Киёмиддин Гози (Гозиев) — известный в 1990-х священнослужитель, а также полевой командир так называемой Объединённой таджикской оппозиции времён гражданской войны в Таджикистане.

Подавление бунта

Организаторы бунта подожгли медицинскую часть колонии, взяли в заложники нескольких осуждённых. Затем среди самих преступников начались стычки, "переросшие в вооружённое столкновение", пояснили в Министерстве юстиции Таджикистана. Сотрудники колонии призвали бунтовщиков соблюдать порядок, однако те не подчинились. С целью побега заключённые напали на надзирателей, ранив ещё нескольких из них.

Со стороны администрации колонии были приняты решительные меры по стабилизации ситуации и во время наведения порядка среди опасных преступников были человеческие жертвы", — говорится в сообщении Минюста.

В процессе ответной операции заложники были освобождены, часть преступников обезврежена, остальные задержаны.

В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключённых, причём с восемью из них заключённые расправились сами", — пояснил замминистра юстиции, начальник Главного управления исполнения наказаний Минюста Таджикистана Мансурджон Умаров.

На данный момент ситуация в вахдатской колонии стабилизирована и взята под контроль. На месте работает следственная группа. Дорога, ведущая к городу Вахдат, который расположен менее чем в 20 километрах от Душанбе, находится под усиленной охраной.

Сообщается, что президента Таджикистана Эмомали Рахмона проинформировали об инциденте.

Это уже не первый раз, когда последователи ИГ устраивают бунт в колонии в Таджикистане. В ноябре прошлого года заключённые колонии строгого режима ГУИН Минюста в городе Худжанде также напали на надзирателей, убив двоих сотрудников колонии и ранив пятерых. В результате ответной операции 21 заключённый был убит, а бунт подавлен.

Ответственность за организацию бунта в колонии в Худжанде в 2018 году взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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