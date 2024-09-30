Синьцзян: передовой рубеж сотрудничества Китая с Казахстаном

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

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В июле этого года успешно прошел третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который полностью продемонстрировал решительную приверженность Китая неуклонно расширять открытость и содействовать высококачественному развитию за счет высокоуровневого внешнего взаимодействия. Синьцзян, являющийся главными воротами открытия Китая на запад и ключевой зоной экономического пояса Шелкового пути, в полной мере использует преимущества своего географического положения, политики и ресурсов, продолжает углублять и расширять открытость на более высоком уровне, активно способствуя созданию "золотого коридора" между Азией и Европой и выступая ключевым пунктом открытия на запад. За первые семь месяцев этого года общий объем внешней торговли Синьцзяна составил 253,27 миллиарда юаней, что на 39,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя устойчивую тенденцию к улучшению. По мере того как Синьцзян продолжает высококачественное совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь", поезда Китай - Европа становятся более частыми и доступными, экономика приграничных районов процветает, а новые отрасли, виды деятельности и модели бизнеса активно развиваются. Это способствует не только улучшению благосостояния местного населения, но и открывает новые возможности для стран, находящихся вдоль маршрута.





Казахстан является местом, где впервые выдвинули инициативу "Один пояс и один путь", и первой остановкой на пути открытия Синьцзяна на запад. Более 1700 километров границы между Китаем и Казахстаном расположены в Синьцзяне, что обеспечивает естественные географические преимущества для сотрудничества между Синьцзяном и Казахстаном, а также дополняющие особенности экономики и схожие культурные основы. В последние годы обмены на всех уровнях между двумя сторонами стали более активными, сотрудничество в различных областях углубляется, и достигнуты значительные результаты.





Во-первых, укрепление "плотности" местных связей. СУАР и Казахстан наладили партнерские отношения между девятью городами. После установления побратимских отношений между СУАР и Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областями в 2023 году обе стороны активно используют свои отраслевые преимущества, делятся возможностями развития, расширяют пространство для сотрудничества и способствуют выведению развития региональных обменов на "скоростное движение". Частые взаимные визиты правительственных и деловых делегаций обеих сторон, подписание ряда соглашений в таких сферах, как торговля, транспорт, инфраструктура, трансграничная логистика, сельское хозяйство и туризм, значительно способствуют высококачественному развитию инициативы "Один пояс и один путь" и непрерывно придают региональный импульс китайско-казахстанским отношениям на высоком уровне.





Во-вторых, увеличение "скорости" практического сотрудничества. Синьцзян неизменно играет ведущую роль в сотрудничестве Китая с Казахстаном. За январь-июль этого года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном составил 13,9 миллиарда долларов, увеличившись на 33,8%, что составляет почти 55% объема двусторонней торговли. В ноябре прошлого года была официально открыта китайская зона свободной торговли, а китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" воспользовался возможностями для расширения трансграничной торговли и инвестиций, практическими мерами и льготной политикой. По состоянию на август этого года количество посетителей центра превысило 4 миллиона человек, что на 81% больше по сравнению с прошлым годом. В первой половине этого года более 200 тысяч автомобилей китайских брендов были экспортированы через пограничные пункты "Хоргос" и "Алашанькоу" в Казахстан и другие страны мира, что придало новый импульс росту торговли между Китаем и Казахстаном и стабильности глобальных цепочек поставок. Мероприятия, такие как VIII ЭКСПО "Китай - Евразия", III форум межрегионального сотрудничества Казахстан - Китай и XIX выставка китайских товаров в Казахстане, предоставили важные площадки для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Казахстаном.





В-третьих, улучшение "интеграции" взаимосвязанности. СУАР и Казахстан имеют семь круглогодичных пограничных пунктов пропуска, пять трансграничных нефтегазопроводов и две железнодорожные линии. По состоянию на август этого года через железнодорожные погранпереходы "Хоргос" и "Алашанькоу" прошло более 10 тысяч грузовых поездов в рамках маршрута Китай - Европа, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. На территории Казахстана идет активное строительство третьей трансграничной железной дороги между Китаем и Казахстаном Тачэн - Аягоз, в августе этого года в Урумчи был официально открыт логистический центр системы МДП, а TIR-сообщение между Алматы и Или стало двусторонним. Постепенно формируется интегрированная транспортная схема "соединения точек в линии" и "сплетения линий в сеть" между двумя странами.





В-четвертых, выявление "технологичности" промышленного сотрудничества. СУАР и Казахстан продолжают раскрывать потенциал в таких новых сферах, как современное сельское хозяйство, трансграничная электронная коммерция и возобновляемые источники энергии. Стороны активно развивают всестороннее, многоуровневое и широкомасштабное научно-техническое сотрудничество, как совместные научные исследования, академические обмены, подготовка кадров и продвижение технологий, что способствует повышению уровня инновационной активности. В июне этого года в Урумчи прошел форум научно-технического сотрудничества "Китай - Центральная Азия", на котором Синьцзян и страны Центральной Азии, включая Казахстан, достигли важного консенсуса по созданию взаимовыгодных научно-технических партнерских отношений. Кроме того, университеты двух сторон активно обмениваются студентами, создают институты Конфуция и школу Шелкового пути, способствуя подготовке кадров по программе "Китайский язык плюс профессиональные навыки", что отвечает современным потребностям социального развития Китая и Казахстана.





В-пятых, повышение уровня "открытости" общественных обменов. С ноября прошлого года действует соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Китаем и Казахстаном. В этом и следующем году стороны организуют Год туризма Казахстана в Китае и Год туризма Китая в Казахстане, что усиливает интерес к двустороннему туризму, способствует взаимопониманию между народами двух стран и укрепляет социальную основу дружбы в Китае и Казахстане. Синьцзян постоянно увеличивает интенсивность "приглашения внутрь" и "выезда наружу", активно продвигает инициативы по упрощению пограничного режима и улучшению качества туристических услуг, а также расширяет возможности туризма способом кино и телевидения для процветания трансграничного туризма между Китаем и Казахстаном. За январь-июль этого года Синьцзян принял 165 миллионов отечественных и иностранных туристов, и Казахстан занял первое место среди стран - источников въездного туризма.





В июле этого года по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Лидеры двух стран предприняли новые шаги в планировании всестороннего сотрудничества, что придало мощный импульс высококачественному развитию китайско-казахстанских отношений. Генеральное консульство готово совместно с казахстанской стороной в полной мере реализовать важные договоренности между лидерами двух стран, усилить сопряжение стратегий развития Синьцзяна и Казахстана, делиться плодами реформ и развития Синьцзяна, чтобы раскрыл "золотой эффект" Синьцзяна как "золотой коридор" между Азией и Европой для повышения "золотой ценности" китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства.





Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы





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