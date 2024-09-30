29.09.2024, 09:09 3001
Синьцзян: передовой рубеж сотрудничества Китая с Казахстаном
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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В июле этого года успешно прошел третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который полностью продемонстрировал решительную приверженность Китая неуклонно расширять открытость и содействовать высококачественному развитию за счет высокоуровневого внешнего взаимодействия. Синьцзян, являющийся главными воротами открытия Китая на запад и ключевой зоной экономического пояса Шелкового пути, в полной мере использует преимущества своего географического положения, политики и ресурсов, продолжает углублять и расширять открытость на более высоком уровне, активно способствуя созданию "золотого коридора" между Азией и Европой и выступая ключевым пунктом открытия на запад. За первые семь месяцев этого года общий объем внешней торговли Синьцзяна составил 253,27 миллиарда юаней, что на 39,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя устойчивую тенденцию к улучшению. По мере того как Синьцзян продолжает высококачественное совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь", поезда Китай - Европа становятся более частыми и доступными, экономика приграничных районов процветает, а новые отрасли, виды деятельности и модели бизнеса активно развиваются. Это способствует не только улучшению благосостояния местного населения, но и открывает новые возможности для стран, находящихся вдоль маршрута.
Казахстан является местом, где впервые выдвинули инициативу "Один пояс и один путь", и первой остановкой на пути открытия Синьцзяна на запад. Более 1700 километров границы между Китаем и Казахстаном расположены в Синьцзяне, что обеспечивает естественные географические преимущества для сотрудничества между Синьцзяном и Казахстаном, а также дополняющие особенности экономики и схожие культурные основы. В последние годы обмены на всех уровнях между двумя сторонами стали более активными, сотрудничество в различных областях углубляется, и достигнуты значительные результаты.
Во-первых, укрепление "плотности" местных связей. СУАР и Казахстан наладили партнерские отношения между девятью городами. После установления побратимских отношений между СУАР и Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областями в 2023 году обе стороны активно используют свои отраслевые преимущества, делятся возможностями развития, расширяют пространство для сотрудничества и способствуют выведению развития региональных обменов на "скоростное движение". Частые взаимные визиты правительственных и деловых делегаций обеих сторон, подписание ряда соглашений в таких сферах, как торговля, транспорт, инфраструктура, трансграничная логистика, сельское хозяйство и туризм, значительно способствуют высококачественному развитию инициативы "Один пояс и один путь" и непрерывно придают региональный импульс китайско-казахстанским отношениям на высоком уровне.
Во-вторых, увеличение "скорости" практического сотрудничества. Синьцзян неизменно играет ведущую роль в сотрудничестве Китая с Казахстаном. За январь-июль этого года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном составил 13,9 миллиарда долларов, увеличившись на 33,8%, что составляет почти 55% объема двусторонней торговли. В ноябре прошлого года была официально открыта китайская зона свободной торговли, а китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" воспользовался возможностями для расширения трансграничной торговли и инвестиций, практическими мерами и льготной политикой. По состоянию на август этого года количество посетителей центра превысило 4 миллиона человек, что на 81% больше по сравнению с прошлым годом. В первой половине этого года более 200 тысяч автомобилей китайских брендов были экспортированы через пограничные пункты "Хоргос" и "Алашанькоу" в Казахстан и другие страны мира, что придало новый импульс росту торговли между Китаем и Казахстаном и стабильности глобальных цепочек поставок. Мероприятия, такие как VIII ЭКСПО "Китай - Евразия", III форум межрегионального сотрудничества Казахстан - Китай и XIX выставка китайских товаров в Казахстане, предоставили важные площадки для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
В-третьих, улучшение "интеграции" взаимосвязанности. СУАР и Казахстан имеют семь круглогодичных пограничных пунктов пропуска, пять трансграничных нефтегазопроводов и две железнодорожные линии. По состоянию на август этого года через железнодорожные погранпереходы "Хоргос" и "Алашанькоу" прошло более 10 тысяч грузовых поездов в рамках маршрута Китай - Европа, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. На территории Казахстана идет активное строительство третьей трансграничной железной дороги между Китаем и Казахстаном Тачэн - Аягоз, в августе этого года в Урумчи был официально открыт логистический центр системы МДП, а TIR-сообщение между Алматы и Или стало двусторонним. Постепенно формируется интегрированная транспортная схема "соединения точек в линии" и "сплетения линий в сеть" между двумя странами.
В-четвертых, выявление "технологичности" промышленного сотрудничества. СУАР и Казахстан продолжают раскрывать потенциал в таких новых сферах, как современное сельское хозяйство, трансграничная электронная коммерция и возобновляемые источники энергии. Стороны активно развивают всестороннее, многоуровневое и широкомасштабное научно-техническое сотрудничество, как совместные научные исследования, академические обмены, подготовка кадров и продвижение технологий, что способствует повышению уровня инновационной активности. В июне этого года в Урумчи прошел форум научно-технического сотрудничества "Китай - Центральная Азия", на котором Синьцзян и страны Центральной Азии, включая Казахстан, достигли важного консенсуса по созданию взаимовыгодных научно-технических партнерских отношений. Кроме того, университеты двух сторон активно обмениваются студентами, создают институты Конфуция и школу Шелкового пути, способствуя подготовке кадров по программе "Китайский язык плюс профессиональные навыки", что отвечает современным потребностям социального развития Китая и Казахстана.
В-пятых, повышение уровня "открытости" общественных обменов. С ноября прошлого года действует соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Китаем и Казахстаном. В этом и следующем году стороны организуют Год туризма Казахстана в Китае и Год туризма Китая в Казахстане, что усиливает интерес к двустороннему туризму, способствует взаимопониманию между народами двух стран и укрепляет социальную основу дружбы в Китае и Казахстане. Синьцзян постоянно увеличивает интенсивность "приглашения внутрь" и "выезда наружу", активно продвигает инициативы по упрощению пограничного режима и улучшению качества туристических услуг, а также расширяет возможности туризма способом кино и телевидения для процветания трансграничного туризма между Китаем и Казахстаном. За январь-июль этого года Синьцзян принял 165 миллионов отечественных и иностранных туристов, и Казахстан занял первое место среди стран - источников въездного туризма.
В июле этого года по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Лидеры двух стран предприняли новые шаги в планировании всестороннего сотрудничества, что придало мощный импульс высококачественному развитию китайско-казахстанских отношений. Генеральное консульство готово совместно с казахстанской стороной в полной мере реализовать важные договоренности между лидерами двух стран, усилить сопряжение стратегий развития Синьцзяна и Казахстана, делиться плодами реформ и развития Синьцзяна, чтобы раскрыл "золотой эффект" Синьцзяна как "золотой коридор" между Азией и Европой для повышения "золотой ценности" китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
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24.09.2024, 15:40 10611
Центральная Азия как важный логистический хаб
Фото: Depositphotos
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Страны Центральной Азии начинают играть все большую роль в международной торговле. Развивающийся транспортный каркас Евразии меняет экономический ландшафт региона. Эксперты отмечают значительно возрастающий объем перевозок на континенте, причем значительная часть этих логистических цепочек проходит через Кыргызстан и соседние государства. Страны становятся важным связующим звеном между востоком и западом, севером и югом самого большого континента, информирует ИАЦ "Кабар".
По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, сейчас в регионе активно развиваются хорошо зарекомендовавшие себя международные автомобильные перевозки. Они дополняют возможности железных дорог. Создаются комбинированные мультимодальные маршруты, вследствие чего торговый оборот между странами заметно возрастает.
В ЕАБР отмечают, что в Центральной Азии международные автоперевозки имеют устойчивую динамику роста. В частности, перевозки грузов из стран ЕС в государства региона за последние 5 лет увеличились на 80%, до 1,6 млн тонн. В обратном направлении через ЦА в Евросоюз грузопоток вырос в 2 раза, до 0,6 млн тонн. Это наиболее наглядный пример того, что регион выходит из транспортного тупика, а возрождение Великого шелкового пути уже не просто слова и намерения.
Более 50% грузов, перевозимых в Центральной Азии в международном сообщении, за исключением транзита, приходится на автотранспорт. Но еще более важна его фидерная роль - практически каждая международная перевозка начинает или заканчивается автомобильным плечом", - подчеркнул заместитель председателя правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Развитая сеть автомобильных дорог ускоряет и удешевляет перевозки на дальние расстояния. Евразийский транспортный каркас, который находится в развитии, позволяет нивелировать дисбаланс в географии торговли на континенте. Например, сейчас в значительной степени не реализован потенциал торговли между Индией и странами Центральной Азии по причине недостаточной транспортной доступности, сложной логистики и, как следствие, дороговизны перевозок. Хотя при создании удобных маршрутов объемы взаимной торговли могут быть увеличены в разы.
В Евразийском банке развития делают особый акцент на том, что улучшение транспортной связанности создает условия для раскрытия возможностей агропромышленного потенциала. Евразийский регион - одна из мировых житниц. Он сможет обеспечить продовольствием 600 млн человек, и планомерное развитие цепочек поставок, в принципе, открывает большие перспективы и для всех смежных отраслей, соприкасающихся с сельским хозяйством.
Для этого требуется комплексное развитие логистических сервисов, что позволит перейти от конкуренции транспортных коридоров и видов транспорта к их взаимодействию. За счет внедрения комплексных мультимодальных логистических технологий издержки могут быть сокращены на 15%.
Развитие Евразийского транспортного каркаса ведет к формированию важного перекрестка торговых путей в Центральной Азии. Как отмечают в ЕАБР, наращивание возможностей мультимодальных транспортных и транзитных коридоров для нашего региона - безальтернативное решение в силу значительных расстояний между торговыми партнерами. По прогнозу аналитиков, объемы перевозок грузов по трем ключевым коридорам, проходящим через ЦА, к 2030 году возрастут в 1,5 раза, до 95 млн тонн. А увеличение контейнерного трафика может быть еще более существенным - почти на две трети, до 1,7 млн контейнеров.
В Кыргызстане, как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, начинается создание двух крупных торгово-логистических центров - на севере и на юге республики. Деятельность этих сухих портов будет направлена на международный экспорт агропродовольственной продукции в страны ЕАЭС и ЕС.
Развитие сети дорог для транзитных и международных перевозок становится для стран Центральной Азии одним из важнейших направлений комплексного развития и взаимодействия с экономическими партнерами. Запущен серьезный процесс переформатирования региональных связей, создания новых транспортных коридоров и повышения уровня взаимодействия. Как отмечают эксперты, транспортная доступность - это ключевой фактор развития. Регион выходит из тупика и открывает для себя новые возможности.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
03.09.2024, 10:37 33431
Резолюция 2758 ГА ООН не должна быть оспорена, а принцип "одного Китая" непоколебим
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
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В последнее время некоторые силы, такие как Соединенные Штаты, намеренно исказили и бросили вызов резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1971 года которая "постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в Организации Объединенных Наций, а также немедленно лишить представителей Чан Кайши места", раздувая так называемый "неопределенный статус Тайваня" и выступая за поддержку участия Тайваня в заседаниях и мероприятиях ООН. Это попытка отрицать резолюцию 2758 ГА ООН и принцип "одного Китая", который поворачивает время истории вспять. Они не только бросают вызов суверенитету и территориальной целостности Китая, но также бросают вызов международному правосудию и совести, а также бросают вызов послевоенному международному порядку. Это одновременно абсурдно и несправедливо.
Прежде всего, это исторический факт и международный консенсус, что Тайвань принадлежит Китаю. Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с древних времен. До принятия резолюции 2758 ГА ООН уже давно считалось историческим фактом и международным консенсусом, что Тайвань принадлежал Китаю. Это было важной политической предпосылкой для принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 2758. "Каирская декларация" 1943 года и "Потсдамская декларация" 1945 года четко предусматривали, что все территории, которые Япония отторгла у китайцев, включая Тайвань, должны быть возвращены Китаю. В октябре 1945 года китайское правительство объявило, что "восстановит суверенитет над Тайванем". Через ряд документов, имеющих международно-правовую силу, Китай юридически и де-факто вернул себе Тайвань.
В 1949 году было провозглашено создание Центрального народного правительства Китайской Народной Республики, которое заменило правительство Китайской Республики и стало единственным законным правительством Китая и единственным законным представителем Китая на международной арене. По сути дела произошла замена старой власти новой при сохранении одного и того же субъекта международного права. Такая замена не влечет изменения государственного суверенитета и территории Китая, поэтому вполне естественно, что правительство КНР обладает всеми суверенными правами Китая, включая суверенные права на Тайвань, и осуществляет их. Из-за продолжения гражданской войны в Китае и вмешательства внешних сил, между двумя берегами Тайваньского пролива оказались в особом состоянии вражды. Однако суверенитет и территория Китая никогда не были разделены, а статус Тайваня как части территории Китая никогда не менялся.
Во-вторых, Резолюция 2758 ГА ООН раз и навсегда разрешила вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН. Она также четко определила, что Китай в ООН может представлять только одно место - Китайская Народная Республика. Признание Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай в ООН, означает одновременно отказ в праве власти Тайваня на представительство в ООН. Резолюция с политической, юридической и процедурной точек зрения окончательно решила вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН. В ней четко указано, что в мире существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая, а не отдельной страной. Документ также предусматривает, что Китай обладает только одним местом в ООН, а представитель правительства КНР является единственным законным представителем Китая в ООН, что исключает возможность существования "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня".
На протяжении более 50 лет членские взносы Китая в ООН и многих других международных организациях учитывали ВВП Тайваня. Некоторые лица в США и других странах злонамеренно распространяют заблуждения, что резолюция 2758 ГА ООН "не решает вопрос о статусе Тайваня" и "не упоминается выражение "Тайвань". Такое поведение по сути несостоятельно и отвергнуто подавляющим большинством государств-членов ООН. Теперь, снова поднимая тот же старый вопрос, США, по сути, потворствовали и поддерживали сепаратистскую деятельность "независимости Тайваня".
В-третьих, принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и является внутренним смыслом соблюдения основных норм международных отношений. Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН - это решение, принятое ГА ООН для выполнения своих обязанностей в соответствии с Уставом ООН. Нет сомнений в том, что все государства-члены должны соблюдать ее. Это требование Устава ООН, обязательство, взятое на себя в письменной форме всеми странами при вступлении в ООН, и обязательство, которое должны выполнять государства-члены ООН. Принцип "одного Китая" также является фундаментальной предпосылкой и политической основой для установления и развития Китаем отношений со всеми странами. Тайвань является провинцией Китая, а не суверенной страной. У него нет оснований, причин и права участвовать в международных организациях и договорных органах, таких как ООН, в которых могут участвовать только суверенные страны, или участвовать в деятельности таких организаций и органов без согласия центрального правительства.
В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, это наиболее полное и точное выражение принципа "одного Китая", а также единственное выражение. Для "кастомизации" нет никаких причин и места. Раз придерживаются принципа "одного Китая", то должны реализовать это в конкретной политике и практических действиях, и не должны относиться к Тайваню как к независимой стране или политическому образованию, и не могут быть никаких официальных контактов или обменов с Тайванем. В противном случае это будет грубое вмешательство во внутренние дела Китая, что неизбежно подорвет политическое взаимное доверие с Китаем и пошатнет политическую основу двусторонних отношений.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. Обе стороны всегда твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы друг друга, такие как суверенитет, независимость и территориальная целостность. Казахстанская сторона четко и публично заявила о своей торжественной позиции твердой поддержки принципа "одного Китая" и противодействия "независимости Тайваня". В июле этого года Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан. Главы двух государств подписали и опубликовали "Совместное заявление Китайской Народной Республики и Республики Казахстан", в котором еще раз подчеркнули, что "Казахстан твердо поддерживает принцип "одного Китая", то есть в мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Казахстан выступает против любой формы "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил, подтверждает, что не будет участвовать в каких-либо официальных обменах с Тайванем, и поддерживает все усилия, предпринимаемые китайским правительством по достижению национального воссоединения".
Находясь на новой исторической отправной точке, китайско-казахстанские отношения вступили в очередное "золотое тридцатилетие", и сотрудничество в различных областях продолжает добиваться нового и значительного прогресса, постоянно принося пользу двум народам. Обе стороны будут продолжать в полной мере использовать стратегическое руководство дипломатии глав государств, углублять политическое взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, твердо поддерживать основные интересы друг друга и работать вместе над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, делиться общими благами, горестями и общим процветанием, а также способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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28.08.2024, 10:52 41911
В новую эпоху Китай будет твердо придерживаться политики реформ и открытости
Фото: посольство КНР в РК
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С начала запуска реформ и политики "открытых дверей" в 1978 году Китай достиг значительных успехов в социально-экономической сфере, обративших на себя внимание мировой общественности. Среднегодовые темпы экономического роста Китая достигли 8,9%, и масштабы экономики увеличились в 47 раз. С вступлением в новую эпоху Китай ускорил развитие новых производительных сил и нарастил новые движущие силы экономического развития, что повлияло на устойчивое и здоровое развитие экономики Китая и создало больше возможностей сотрудничества для других стран. За последние 10 лет среднегодовой вклад Китая в мировой экономический рост превысил 30%, и с 2017 года Китай на протяжении шести лет подряд сохраняет статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами. В 2022 году доля экспорта Китая на мировом рынке составила 14,7%, что позволило ему занимать первое место в мире 14 лет подряд. В первом полугодии 2024 года ВВП Китая вырос на 5,0% в годовом исчислении, став одним из лучших среди крупнейших экономик мира. Международные организации и институты, такие как Всемирный банк, повысили свои ставки относительно экономического роста Китая. Однако некие силы, исходя из собственных интересов, продолжают выдвигать странные теории, такие как "избыток производственных мощностей Китая", чтобы очернить экономику Китая. Бурное развитие экономики Китая резко контрастирует с "критическим положением", которое пытаются навязать некие люди. Как понять это явление? Я считаю, что нам следует вернуться к объективным экономическим законам и провести комплексное понимание экономики Китая в новую эпоху.
Прежде всего, нет сомнений в том, что экономические показатели Китая в первом полугодии были в целом стабильными. Так, ВВП Китая составил около 61,7 трлн юаней, увеличившись на 5,0% в годовом исчислении; средний уровень безработицы в городах составил 5,1%, снизившись на 0,2 процентных пункта в годовом исчислении; уровень цен умеренно восстановился: потребительские цены (ИПЦ) выросли на 0,1% в годовом исчислении, базовый ИПЦ остался в основном стабильным, увеличившись на 0,7% в годовом исчислении, общий объем импорта и экспорта товаров достиг 21,2 трлн юаней, что является рекордным показателем. В условиях слабой динамики глобального экономического роста, частых геополитических конфликтов, международных торговых разногласий и других проблем, Китай все еще может достичь средних и высоких темпов роста в размере около 5% и заслуженно является важным локомотивом и стабилизирующей силой мирового экономического роста.
Во-вторых, экономика Китая быстрыми темпами повышает качество и совершенствуется. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по числу патентных заявок, число высокотехнологичных предприятий увеличилось примерно до 40 тыс., инвестиции в высокотехнологичные отрасли на протяжении многих лет держат рост на уровне двузначных цифр, а такие технологии, как искусственный интеллект и квантовые коммуникации являются одними из первых в мире. Повышение уровня создания цепочки стоимости и технологического содержания помогло Китаю эффективно противостоять воздействию изменений во внешнеторговой среде. Продолжается модернизация высокотехнологичных, интеллектуальных и "зеленых" обрабатывающих отраслей, этот движущий импульс ускоряет рост, тем самым поддержка высококачественного развития экономики Китая продолжает возрастать.
В-третьих, глядя на экономику Китая, мы должны видеть не только "форму" краткосрочных колебаний, но и "тенденцию" долгосрочного развития. Все трудности и проблемы, с которыми сталкивается Китай, представляют собой проблемы роста, и в конечном итоге они будут решены посредством развития. Международная промышленная конкурентоспособность Китая повысилась гораздо быстрее, чем в других странах, его достижения в повышении научно-технического уровня и эффективности производства поразительны, а долгосрочная положительная тенденция экономики Китая имеет прочную основу и остается неизменной.
В-четвертых, Китай полон решимости дальше всесторонне углублять реформы и имеет четкое направление. Третий пленум ЦК КПК 20-го созыва принял "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации". Китай всегда придерживается основных национальных принципов политики открытости внешнему миру и построение новой открытой экономической системы более высокого уровня. Китай будет неуклонно расширять институциональную открытость, углублять реформу систем управления иностранными инвестициями и исходящими инвестициями, оптимизировать структуру региональной открытости, а также совершенствовать и продвигать высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути".
Вклад Китая в мировой экономический рост остается на уровне выше 30% в течение 11 лет подряд, а его статус крупнейшего двигателя мирового экономического роста непоколебим. Китай стал крупным торговым партнером более чем 140 стран и регионов. Китай готов придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, открытости и инклюзивности, а также стремиться улучшить свое развитие на благо стран всего мира.
Китай и Казахстан - дружественные соседи, связанные горами и реками и имеющие общую судьбу. В июле этого года председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества, наметив новый план развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также сотрудничества в различных областях. С начала этого года китайско-казахстанская торговля сохранила стремительные темпы роста. Согласно статистике Таможенной службы Китая, общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном с января по июль 2024 года составил 25,5 млрд долларов США, увеличившись на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном продолжает продвигаться с высоким качеством, а практическое сотрудничество в различных областях продолжает добиваться новых существенных успехов.
Китайско-казахстанские отношения вступили в новое "золотое тридцатилетие" и сталкиваются с новыми историческими возможностями развития. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов совместно с Казахстаном использовать июльский визит как возможность, чтобы углублять политическое взаимодоверие, совместно продвигать высококачественное строительство "Одного пояса и одного пути" и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, и совместными усилиями строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и взаимосвязанностью.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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27.08.2024, 10:42 44161
Китай продолжает всесторонне углублять реформы и продвигать модернизацию в китайском стиле
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
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С 15 по 18 июля 2024 года успешно прошло третье пленарное заседание ЦК КПК 20-го созыва. На пленуме были выработаны систематические планы и договоренности для Китая по дальнейшему всестороннему углублению реформ, что имеет чрезвычайно важное эпохальное значение. Важнейшим итогом заседания стало рассмотрение и принятие "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации". В решении, принятом на пленарном заседании, выдвинуто более 300 важных инициатив в области реформ, затрагивающих все уровни системы и механизма, и все поставленные в настоящем "Решении" задачи реформирования планируется выполнить к 2029 году, к 80-й годовщине со дня образования Китайской Народной Республики, посылая мощный сигнал о том, что реформы и открытость не остановятся. У нас есть все основания полагать, что дальнейшее всестороннее углубление Китаем реформ и продвижение модернизации в китайском стиле откроет новые возможности для развития стран всего мира, придаст мощный импульс дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений и имеет важное руководящее значение для развития двух стран. Я хотел бы поделиться некоторыми мыслями.
Во-первых, мы должны и дальше совместно способствовать высококачественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути". В "Решении" предлагается совершенствовать механизм продвижения качественной совместной реализации инициативы "Одного пояса и одного пути", создавать многомерную взаимосвязанную сеть в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь" и занимает уникальную и незаменимо важную позицию в качественном ее строительстве. Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" началось рано, имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. В ходе государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан в июле этого года главы двух государств обменялись углубленными мнениями по вопросам развития стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и дальнейшего содействия высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути". Достигнув нового важного консенсуса о сотрудничестве, обе стороны определили новые планы и договоренности на следующий этап сотрудничества между двумя сторонами и указали на новое направление развития. Китай и Казахстан должны добросовестно реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжить высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути", а также продолжить содействовать двустороннему сотрудничеству в таких практических областях, как экономика, торговля, производственный потенциал, связь и сельское хозяйство, чтобы постоянно достигать новых прорывов и приносить больше пользы народам двух стран.
Во-вторых, мы должны дальше укреплять гуманитарные обмены и близости между народами. В "Решении" указывается, что необходимо создать механизм реализации Инициативы глобальной цивилизации, способствовать упрощению процедур управления в практике "выхода вовне" и "приглашения извне", расширять сотрудничество в области международных гуманитарных обменов. Гуманитарное сотрудничество является важной частью китайско-казахстанских отношений и играет незаменимую и важную роль в обогащении коннотации китайско-казахстанских отношений и укреплении основы общественного мнения дружбы между двумя странами. В ходе визита председателя Си Цзиньпина в июле две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в гуманитарной сфере. Был подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере образования, науки и технологий, культуры, средств массовой информации, местного сотрудничества и других областях, а также были успешно открыты культурные центры двух стран и казахстанский филиал Пекинского университета языка и литературы. Китай принял решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. Обе стороны будут расширять сотрудничество в средствах массовой информации, аналитических центрах, кино, телевидении и других областях, поощрять большее количество провинций и городов к установлению крепких связей, чтобы создать благоприятное общественное мнение. Однако сегодня некоторые страны стремятся к гегемонии и власти, создают небольшие кружки и занимаются подавлением и вмешательством во внутренние дела государств. В настоящее время в международном сообществе звучат бесконечные слухи, такие как "теория превосходства цивилизаций" и "теория столкновения цивилизаций". В связи с этим Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и работать вместе, активно продвигать общие ценности всего человечества, активно реализовывать Инициативу глобальной цивилизации, занять четкую позицию против идеологической конфронтации, а также выступать за обмены, диалог, сотрудничество и взаимное обучение между различными цивилизациями.
В-третьих, мы должны придерживаться пути мирного развития и совместно способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества. В "Решении" подчеркивается, что китайская модернизация осуществляется при следовании по пути мирного развития. Китай будет внедрять в практику общие для всего человечества ценности мира, развития, справедливости, правильности, демократии и свободы, добросовестно реализовывать инициативу глобального развития, инициативу глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность и общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, способствовать построению сообщества единой судьбой человечества. Китай и Казахстан являются активными сторонниками, участниками и вкладчиками построения сообщества единой судьбы человечества, которые подали хороший пример сотрудничества в продвижении мировой многополярности и реформировании системы глобального управления. Визит председателя Си Цзиньпина в Казахстан в июле имеет большое значение для наследования традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном, укрепления добрососедской дружбы между двумя странами и создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и взаимосвязанностью.
Я хочу подчеркнуть, что мирное развитие является неизбежным выбором для модернизации в китайском стиле. В отличие от некоторых современных западных стран, которые встали на путь модернизации посредством войны, колонизации, грабежа и т.д., Китай записал свою приверженность пути мирного развития в Устав Коммунистической партии Китая и Конституцию, и предложил способствовать созданию международных отношений нового типа, характеризующийся взаимным уважением, беспристрастностью и справедливостью, и взаимовыгодным сотрудничеством. Он вступил на новый путь, который полностью отличается от подъема традиционных держав. Китай и Казахстан выступают за реализацию концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, стремятся к достижению мира на планете, глобального развития и справедливого миропорядка. Обе стороны должны продолжать плотно взаимодействовать в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других многосторонних площадок, активно поддерживаем конструктивные инициативы друг друга по международному сотрудничеству, решительно отстаиваем общие стратегические интересы, интересы безопасности и развития", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.
Дальнейшее всестороннее углубление Китаем реформ и усилия по продвижению модернизации в китайском стиле придадут новый импульс китайско-казахстанским отношениям. Мы надеемся, что обе страны продолжат быть попутчиками на пути реформ, хорошими партнерами на пути развития и будут усердно работать для совместного создания еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений.
02.08.2024, 16:57 72366
Всесторонне углублять реформы и открытость, непрерывно продвигать развитие китайской модернизации
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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С 15 по 18 июля в Пекине состоялся третий пленум ЦК КПК 20-го созыва. Этот пленум имеет чрезвычайно важное значение для всестороннего содействия великому делу построения могущественной державы и национального возрождения за счет китайской модернизации в ключевой период, заявляя миру о твердой решимости ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, довести дело реформ до конца, и огромное чувство ответственности за выполнение собственной миссии. На пленуме было рассмотрено и принято "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации", в котором предложено более 300 важных мер по реформам, что вселяет уверенность и мотивацию в мобилизацию всех партийных и национальных сил для стимулирования совместного мирового развития.
Пленум продемонстрировал, что всестороннее углубление реформ является неиссякаемым источником высококачественного развития экономики. КПК всегда рассматривает реформы как необходимый выбор для реализации китайской модернизации. Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил: "Перед лицом новой обстановки и новых задач, мы должны в дальнейшем продвигать всестороннее углубление реформ, продолжать совершенствовать системы и механизмы во всех областях и непрерывно и более активно использовать институциональные преимущества нашей страны для повышения эффективности государственного управления." Более сорока лет практики реформ и открытости Китая доказали, что реформы являются ключом к освобождению и развитию производительных сил общества и основным двигателем национального развития. Независимо от международных перемен, основная государственная политика реформ и открытости Китая остается неизменной.
Пленум подчеркнул, что высококачественное развитие экономики является трендом эпохи для продвижения китайской модернизации. ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, всесторонне реализовывает новую концепцию развития в новую эпоху, углубляя понимание стадийных характеристик и закономерностей экономического развития, и четко заявил, что китайская экономика перешла от стадии быстрого роста к стадии высококачественного развития, где главной темой является неуклонное продвижение высококачественного развития. Объем потребления в Китае продолжает расти. Торговля товарами остается на первом месте в мире на протяжении семи лет, а торговля услугами занимает передовые позиции, и статус страны как крупного двустороннего инвестора становится все более прочным. В первом полугодии этого года валовой внутренний продукт Китая достиг шестьдесят одного триллиона семисот миллиардов юаней, увеличившись на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохраняя лидирующую позицию среди крупнейших экономик мира, что подтверждает способность Китая к высококачественному развитию и уверенность в устойчивом и долгосрочном экономическом росте.
Пленум отметил, что китайская модернизация является неизбежным путем для достижения великого возрождения китайской нации. Путь великого возрождения китайской нации - это путь развития и процветания, и китайская модернизация - это модернизация на пути мирного развития. В решении пленума указано, что необходимо твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества,чтобы создать благоприятную внешнюю среду для продвижения китайской модернизации посредством дальнейшего всестороннего углубления реформ. Китай будет использовать этот пленум как возможность для планирования и реализации крупных мер по дальнейшему углублению реформ, активно реализовывать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. При этом следует способствовать высококачественной совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", чтобы предоставлять новые возможности для мирового развития и вносить вклад китайской мудрости и силы в поддержание мира, безопасности, стабильности и процветания в регионах и во всем мире.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. На пленуме были отмечены новые меры и инициативы по развитию производительных сил нового качества, реформе образовательной, научно-технологической и кадровой систем, а также строительству экологической цивилизации, которые во многом совпадают с целями и идеями построения "Нового Казахстана". По статистике китайской стороны, товарооборот между двумя странами в период с января по июнь 2024 года составил двадцать один миллиард семьсот миллионов долларов, увеличившись на девятнадцать и четыре десятых процента, и за год может установить новый рекорд. В ходе недавнего государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан лидеры двух государств достигли ряда консенсусов по сотрудничеству в области торговли и экономики, взаимосвязанности, энергетики, сельского хозяйства, науки и культуры, и стали свидетелями подписания ряда важных документов о сотрудничестве, что придало новый импульс всестороннему сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Мы готовы совместно с казахстанской стороной воспользоваться возможностью дальнейшего всестороннего углубления реформ в Китае для активного использования взаимодополняющих экономических преимуществ Китая и Казахстана, культивирования новых точек роста сотрудничества и продвижения высококачественной совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", чтобы создавать более тесное сообщество единой судьбы Китая и Казахстана.
Прошлое уже принесло обильные плоды, а будущее еще ознаменуется новыми достижениями. Реформы не остановятся, открытость не прекратится, и Китай будет идти по пути мирного развития к китайской модернизации, превращая стратегические меры по дальнейшему углублению реформ в мощную силу для продвижения китайской модернизации на новом походе и вместе со всеми странами создавать более светлое будущее для всего человечества.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
08.07.2024, 23:25 94226
Массовые беспорядки с убийствами. Мятежники готовили захват власти на День независимости в Кыргызстане
Фото: english.news.cn
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Кыргызстан планировали погрузить в хаос на главный государственный праздник. В День независимости большое спортивное мероприятие на окраине столицы должно было стать ареной для разогрева политических страстей и катализатором массовых беспорядков с погромами и убийствами. Государственный комитет национальной безопасности нейтрализовал мятеж на стадии подготовки, при этом обнародованные данные о планируемых провокациях и заготовленном арсенале оружия указывают на то, что 31 августа на Бишкек должна была обрушиться волна террора, сопровождаемая политическими провокациям, сообщает ИАЦ "Кабар".
Данные чекистов указывают на то, что Кыргызстан мог столкнуться с относительно новой для себя угрозой, но весьма схожей с той, которую с большим трудом удалось нейтрализовать в Казахстане в новогодние праздники в только что наступившем 2022 году. Тогда там вспыхнули сразу несколько городов, когда за спинами мирных протестующих появились вооруженные и подготовленные боевики. Больше всего досталось Алматы, где разворачивались уличные бои с террористами. Пылающие первые этажи жилых домов, захват административных зданий и военных объектов, разгоняемая рядом СМИ и блогерами паника, все это должно было привести к падению власти в соседнем государстве.
Вариант захвата в Бишкеке также должен был сопровождаться высоким уровнем насилия. Новым элементом в этом кровавом сценарии должно было стать то, что часть террористов должны были быть переодеты в форму сотрудников правоохранительных органов. Один из заговорщиков как раз был зафиксирован в тот момент, когда грузил в свой грузовичок милицейский и военный камуфляж. Как считают в ГКНБ, таким образом боевики и их кураторы планировали дезорганизовать действия силовых структур.
В результате обысков, проведенных в домах подозреваемых, и осмотра автомобилей обнаружено: 50 единиц автоматического оружия и винтовок, 20 пистолетов, более 255 тысяч боеприпасов, 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, 38 бронежилетов, дроны, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.
Итак, в Кыргызстане все должно было начаться с большого спортивного мероприятия неподалеку от Бишкека, где планировалось собрать огромное количество зрителей, молодежь со всех регионов страны и устроить провокации. Спецслужбам удалось раскрыть план дестабилизации и вооруженного переворота, который был обнародован в официальном сообщении:
…на указанное спортивное мероприятие планировалось пригласить отдельных лидеров оппозиции в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему выдвижению в город Бишкек. Затем, заранее подготовленные лица из числа деструктивно настроенных спортсменов и преступных элементов, воспользовавшись ситуацией, повели бы собравшихся людей в город Бишкек, организовав по пути следования массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления представителям власти, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и насильственного захвата власти. При этом, заранее подготовленная группа лиц обеспечила бы захват спортивно-стрелкового полигона, с целью завладения огнестрельным оружием, для применения против сотрудников правоохранительных органов и граждан, с целью провокации и эскалации ситуации", - говорится в сообщении ГКНБ.
Представители экспертных кругов отмечают, что, к сожалению, в Кыргызстане есть деструктивные группы, заточенные на диверсионную и подрывную работу. Они могут находиться как под внешним управлением, так и поддерживаться и направляться внутренними силами из числа опальных политиков, потерявших деньги и власть. При этом в данном конкретном случае речь, скорее всего, идет о том, что интересы зарубежных игроков и внутренних деструктивных сил совпадали.
У любой дестабилизации есть выгодоприобретатели. Сейчас, на мой взгляд, это нужно внешним крупным игрокам, и такие операции проводятся не против одной только республики, а для того, чтобы хаотизировать весь регион Центральной Азии. Я вижу желание остановить развитие нас и наших соседей, остановить набирающую обороты интеграцию в рамках ШОС и ЕАЭС. Мы ведь должны четко осознавать и открыто об этом говорить, что развитая и процветающая Центральная Азия нравится не всем. В деградирующей системе миропорядка появились желающие не только ослабить наши связи с соседями, а вернуть регион в полосу нестабильности и управлять хаосом в дистанционном режиме, через террористов и предателей подобных тем, что были нейтрализованы спецслужбами Кыргызстана. Я бы хотел ошибаться, но такие же группировки могут существовать в соседних государствах. Для подрывной деятельности они могут использовать самые разные варианты и самые изощренные средства", - отмечает эксперт по вопросам безопасности Эдил Марлис уулу.
Центральная Азия - это ядро ШОС, дезинтеграция этого полюса, набирающего силу, возможн, прежде всего, через наш регион. Прокладываются новые транспортные коридоры, большая часть новой логистики и коммуникаций Евразии способна обеспечить полную независимость региона от чьего-либо вмешательства. Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая свяжет между собой по кратчайшему пути все части континента, один из важных элементов выстраиваемого транспортного каркаса. Ряду глобальных игроков это не нравится, так как они теряют монополию на торговлю морскими путями. То же самое касается "Камбар-Ата-1". Эта ГЭС даст стабильность региону как в плане выработки достаточной мощности электроэнергии, так и в плане сохранения и рационального использования воды. Такие инфраструктурные проекты становятся мощными столпами развития и установления мира. Но, увы, международная обстановка такова, что мы находимся в регионе, за который идет сейчас борьба. И, к сожалению, не все хотят видеть Центральную Азию сильной и самодостаточной. Поэтому может использоваться любая возможность, чтобы остановить сотрудничество между нашими странами в формате ШОС и ЕАЭС, сорвать реализацию каких-то глобальных проектов. Попытку дестабилизировать Кыргызстан, совершить вооруженный переворот я связываю в том числе с заинтересованностью внешних сил, но хочу отметить, что используются для этого доморощенные деструктивные маргинальные элементы. Это наша серьезная проблема", - отмечает политолог Марс Сариев.
А ведь маргинальные элементы, судя по данным ГКНБ, есть не только на уровне исполнителей преступного заговора, в сообщениях спецслужб говорится и о прямом участии неких деструктивных политических сил. Но следствие еще идет, и, наверное, со временем мы получим ответ на вопрос, кто именно стоял за мятежниками, что за деятели готовились объявить себя новой властью на фоне террористических атак на столицу Кыргызстана.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.06.2024, 07:15 122346
Ядерные технологии - от крайнего севера до знойной и засушливой Азии. АЭС и "зеленая повестка"
Фото: kabar.kg
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Технологии мирного атома достигли такого уровня развития, что полностью соответствуют "зеленой повестке". Тепловые станции, где происходит сжигание угля, мазута и газа, загрязняют атмосферу десятками тонн продуктов сгорания, при этом на АЭС нет никаких выбросов. Ядерные источники энергии стабильны независимо от природных факторов, защищены от катаклизмов, а уровень радиационного фона в непосредственной близости от станций не предвещает естественных значений. В нескольких десятках метров от охранной зоны можно спокойно возделывать сельскохозяйственные культуры, и они будут абсолютно чистыми. Кстати, в Европе так и поступают, там прямо у АЭС разбивают виноградники. Еще более близкий нам пример - это Армения, там в 1977 году близ города Мецамора была запущена атомная станция, она выдержала сильное землетрясение в декабре 1988 года, по-прежнему находится в работе и обеспечивает около 30% потребности Армении, сообщает "Кабар".
Где-то цветут виноградники, а где-то даже летом море только начинает освобождаться ото льда. Атомная энергетика приходит даже туда, где построить АЭС, казалось бы, невозможно. Там, где из-за вечной мерзлоты нет железных и автомобильных дорог. Это Чукотка, самый северный город России - Певек. Мы побывали в этом уголке заполярья, где в последние дни мая Восточно-Сибирское море все еще затянуто льдами. Небольшой населенный пункт, где зима длится 9 месяцев и даже летом может пойти снег и слегка приморозить, живет и развивается благодаря двум энергоблокам единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов".
ПАТЭС была построена в Санкт-Петербурге, загружена ядерным топливом в Мурманске и уже оттуда по Северному морскому пути отбуксирована в Певек. В декабре 2019 года плавучий энергоблок выдал первую электроэнергию в сеть изолированного (по причине удаленности) Чаун-Билибинского узла. В мае 2020 года станция была введена в промышленную эксплуатацию, а еще через месяц начала подавать отопление в городскую сеть.
Станция имеет два небольших атомных реактора, способных работать независимо друг от друга. Сейчас мощность ПАТЭС используется менее чем наполовину, в любое время ее можно нарастить. Она способна обеспечить электроэнергией город с населением в 100 000 человек, при этом в Певеке постоянно проживает около 5 тысяч человек. Подача тепла в населенный пункт из-за климатических реалий заполярья ведется круглогодично.
Инженерное решение на самом деле уникальное. Дело в том, что как для охлаждения реакторов, так и для выработки пара, вращающего турбину и генератор, используется забортная вода Восточно-Сибирского моря. Для этого на судне есть специальные опреснительные установки. Из воды удаляется соль, которая может повредить агрегаты, и в целом она очищается до такой степени, что позволяет подавать ее в систему теплоснабжения Певека.
Теперь о безопасности. Тема, которая стала не только притчей во языцех, но и частенько используется для спекуляций и запуска фейков. Поэтому о радиационной обстановке на АЭС нужно остановиться отдельно. На плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" часть вахтовой смены даже не сходит на берег и постоянно находится на судне, где есть не только комфортабельные каюты, но и бассейн, баня, баскетбольная площадка и тренажерный зал. Это и есть лучшее доказательство того, что никаких вредных излучений на борту нет.
Действительно, на борту плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" проживает часть персонала станции. Мониторинг радиационной ситуации на станции, а также вблизи нее осуществляется при помощи системы АСКРО (автоматическая система контроля радиационной обстановки). Показания АСКРО подтверждают, что радиационный фон в регионе расположения ПАТЭС не отличается от естественного природного радиационного фона, характерного для Чукотского автономного округа" - рассказал главный инженер ПАТЭС Андрей Заславский.
Более того, на ПАТЭС радиационный фон даже ниже, чем на берегу, где преобладают скальные породы. Если у моря были зафиксированы значения 11 микрорентген в час, то на борту станции, на открытой воде, около 8 микрорентген. Показатели эти достигнуты за счет постоянного совершенствования ядерных технологий, где приоритетное значение уделяется вопросам безопасности.
Плавучая атомная тепловая электростанция абсолютно эффективна и безопасна. В ней заложен принцип "зеленой лужайки": как в процессе, так и после окончания работы АЭС на месте ее эксплуатации не остается никаких экологически опасных веществ и материалов. То есть реактор не оставляет даже малозаметных следов радиации без вреда природе и воде, полностью сохраняя биоразнообразие в первозданном виде", - отметил в интервью ИА "Кабар" директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом "Плавучая атомная теплоэлектростанция" Виктор Елагин.
ПАТЭС "Академик Ломоносов" посетила большая группа журналистов из Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Индонезии, ЮАР и Конго. Это была не просто прогулка по судну или осмотр кают, мы побывали в машинном отделении станции, где работают паротурбина и генератор, то есть в десятке метров от реактора, в котором происходит контролируемая ядерная реакция. Никаких доз излучения никто не получил.
То же самое касается перезагрузки ядерного топлива, на станции "Академик Ломоносов" его уже делали в прошлом году. Технологии этой сложной процедуры отработаны так, что не представляют никакой угрозы ни для персонала, ни для окружающей среды. Ну и самое главное, современные станции имеют несколько степеней защиты от природных катаклизмов, таких как землетрясения, цунами и даже целенаправленного физического воздействия.
Перезагрузка топлива производится не часто. Топливный цикл для наземной станции составляет 6 лет, а для плавучего энергоблока (ПЭБ) - до 10 лет. При этом используемые нами технологии и алгоритмы исключают любые ошибки. Угроз никаких, хотя такие манипуляции производились и производятся в разных концах планеты, где есть АЭС.
Что касается угрозы стихийных бедствий, то современные реакторы имеют несколько дублирующих друг друга степеней защиты. Плавучая атомная тепловая электростанция "Академик Ломоносов" абсолютно защищена от цунами. Какая бы ни пришла волна, ядерная установка не пострадает. Выброс радиации и загрязнение исключены.
Такие же механизмы защиты есть от землетрясений. Все энергоблоки атомных станций России сегодня оснащены системами и резервной техникой, которая защитит окружающую среду и жителей от неконтролируемого выхода радиации даже в случае запроектной аварии или разрушения активной зоны", - подчеркнул директор ПАТЭС Виктор Елагин.
Это несколько удивительно, но журналисты из других государств, посетившие ПАТЭС, в личных беседах рассказали, что и в их странах разворачиваются истеричные кампании по противодействию развитию ядерной энергетики. Занимаются этим те же самые по роду своей деятельности структуры - так называемый неправительственный сектор, зависимые от зарубежных грантов СМИ и, естественно, разного рода малообразованные и дурно воспитанные интернет-активисты.
Обуздать энергию атома оказалось даже проще, чем избавиться от иностранного лобби и перебить повестку выслуживающихся перед своими спонсорами "служанок" по оказанию информационных услуг. Эта тема оказалась близкой и знакомой нашим коллегам как из юго-восточной части Евразии, так и из стран Африки.
Обратите внимание, как отличается мышление действительно независимого журналиста из ЮАР, пишущего материалы для издания Independent Online, от блогерщины в духе "Гретты Тунберг" в исполнении мастеров фейков местного розлива. Хьюго Крюгер рассказал о том, что власти его страны потратили два десятка лет и огромные финансовые ресурсы на развитие возобновляемых источников энергии. Но преодолеть дефицит электроэнергии Южно-Африканская Республика так и не смогла, там до сих пор случаются отключения света, а солнечные и ветровые станции оказались весьма нестабильными источниками энергии.
Так получается, что энергетику нельзя рассматривать отдельно от политики. У нас менялись правительства, менялись подходы и, соответственно, повестка. Но ученые, которые занимаются этой проблемой, сказали, что есть только один способ получить надежный источник энергии - либо тепловые станции на угле, либо атомная энергетика. Но дискуссии по этому поводу продолжаются и ни к какому логичному итогу они не привели. Но я хочу сказать, что сейчас общество достаточно скептически настроено по отношению к возобновляемым источникам энергии", - отмечает Хьюго Крюгер.
Сам журналист из ЮАР защитил магистерскую диссертацию по атомной энергетике, дипломная работа была посвящена строительству АЭС. Так что для него эта тема достаточно близка. Он подчеркивает, что "зеленая энергетика" при всех своих достоинствах имеет и недостатки, объемы ее выработки зависят от погоды. Насколько надежной будет энергосистема, если она полностью или в значительной степени зависит от природных факторов?
Возьмем такую страну, как Конго, где более половины населения не имеет вообще никакого электричества. Для них самым простым решением, чтобы дети хотя бы на занятия могли ходить, может стать установка солнечных панелей на здание школы. Но если речь идет о том, что нужно развивать промышленность, то для этих стран нужны постоянные надежные источники энергии, а это могут дать тепловые станции на угле. Я считаю очень преждевременными популистские заявления о том, что ископаемые виды топлива себя изжили. Те государства, которые побогаче, чем Конго, могут воспользоваться опцией развития атомной энергетики. В любом случае решение должно быть инженерным, а не политическим", - обращает внимание эксперт из ЮАР.
Что касается Кыргызстана, то наша страна с резко-континентальным климатом, также не может полностью полагаться на источники энергии, зависимые от природных факторов. Так считает системный аналитик Бактыбек Саипбаев. Он отмечает, что большое количество малых ГЭС, строящихся в стране, это неплохо. Летом в период таяния снега у нас может быть даже переизбыток электроэнергии. Но зимой, когда ударят морозы, сток небольших рек, как правило, сокращается в разы, неглубокие водоемы промерзают и выработка гидростанций значительно падает. А ведь именно в этот период энергосистема переживает пиковые нагрузки и не всегда выдерживает.
То же самое с солнечной энергией. Летом ее будет много. А зимой, когда сократится световой день, а небо будет часто затянуто тучами? И этот вопрос остается открытым - удастся ли нам преодолеть дефицит только за счет возобновляемых источников энергии? Кроме того, по прогнозам климатологов, нашему региону грозит еще одна напасть - это затяжные периоды засух и маловодья, которые могут проявить себя уже через несколько лет. Это ударит не только по малой энергетике, тогда остро встанет вопрос о наполняемости больших водохранилищ крупных ГЭС.
Бактыбек Саипбаев считает, что именно такими рисками было обусловлено решение властей Узбекистана в сотрудничестве с Росатомом начать строительство АЭС малой мощности с шестью блоками. Соглашение об этом Владимир Путин и Шавкат Мирзиеёв подписали в Ташкенте на прошлой неделе. Работы начнутся уже этим летом.
В Узбекистане четко поняли, что других вариантов нарастить генерацию у них нет. Страна с населением в 40 миллионов человек не может надеется на кого-то, тем более у Ташкента есть большие планы по развитию промышленности и освоению природных ресурсов. Они очень правильно решили вырабатывать энергию у себя. Собственная АЭС, даже малой мощности, это гарантия стабильного электроснабжения на десятки лет. Да, это элемент в большой энергосистеме, но эта атомная станция даст Узбекистану высокую степень энергетической безопасности, и она будет работать в комплексе с тепловыми и ветровыми, солнечными станциями. Это оптимальный энергобаланс и страховка от блэкаутов. Пока соседи думают, Ташкент первым в регионе начал осваивать технологии мирного атома", - резюмирует Бактыбек Саипбаев.
Конструктивно атомные блоки в Узбекистане будут очень схожи с теми, что установлены на ПАТЭС в заполярном Певеке. В них заложен тот же принцип, только теперь на малых АЭС устанавливаются реакторы нового поколения "Ритм-200", еще более мощные и надежные. Сразу шесть установок дадут вполне приличную мощность, а вредные выбросы в атмосферу будут сведены к минимуму.
Уже несколько лет вопрос о развитии собственной ядерной энергетики обсуждается в Кыргызстане. Подписан меморандум с Росатомом. А недавно было представлено технико-экономическое обоснование к проекту АЭС. Предварительно наша станция будет состоять всего из двух блоков, это в три раза меньше, чем в Узбекистане. Кыргызстан близок к подписанию полноформатного соглашения о начале реализации, но возникла пауза. В этой связи возникает вопрос, каким может быть окончательное решение - политическим или все-таки инженерным.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
17.05.2024, 14:24 160051
ЕАЭС - набирающий силу полюс многополярного мира
Фото: kabar.kg
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Евразийский экономический союз становится самостоятельным и самодостаточным полюсом многополярного мира. 10-летие организации, которое отмечается в эти майские дни, стало временем подведения промежуточных итогов и обсуждения планов по дальнейшему развитию ЕАЭС. Главный вывод политиков и экспертов заключается в том, что межгосударственное объединение продемонстрирует жизнеспособность и эффективность, сообщает ИАЦ "Кабар".
Вопреки воздействию нездоровых внешних факторов союз не просто сохраняет устойчивость, все ключевые показатели экономик стран-участниц находятся в плюсе - увеличиваются объемы торговли, растет уровень жизни населения, продовольственная безопасность обеспечена в полной мере, темпы инфляции снижаются, и национальные валюты не сдают своих позиций. Такой результат достигнут благодаря четкому взаимодействию между партнерами. Совместными усилиями создаются производственные мощности, появились новые логистические цепочки, разрабатываются и прокладываются удобные транспортные коридоры. Это надежная основа для того, чтобы интеграция приносила еще больше пользы дружественным странам и народам. Формируется не только фундамент, но и вектор устойчивого развития на десятилетия вперед.
На юбилейном саммите ЕАЭС, прошедшем в Москве в канун Дня Победы, лидеры стран организации оценили результаты проделанной работы, проанализировали недоработки и обсудили перспективные направления взаимодействия. Президент России Владимир Путин отметил, что за 10 лет совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 трлн $ до 2,5 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% - с $579 млрд до $923 млрд. При этом уже сейчас доля расчетов в национальных валютах между странами-партнерами составляет 90%.
Российский лидер подчеркнул, что проделана большая совместная работа по ликвидации множества торговых и административных барьеров в ЕАЭС, что позволило обеспечить высокую степень свободы перемещения товаров.
С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира", - сказал Владимир Путин.
Важнейшей задачей на ближайшую перспективу становится развитие транспортного каркаса Евразии. Создается инфраструктура, которая обеспечит прохождение больших объемов грузов по кратчайшему расстоянию между разными частями континента.
В активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора Север - Юг, который обеспечит прямой выход продукции наших стран к портам на побережье Персидского залива и Индийского океана", - подчеркнул президент России.
ЕАЭС не замыкается внутри себя и развивает качественно новые и справедливые экономические и торговые отношения со всеми заинтересованными странами. Узбекистан имеет в Евразийском союзе статус наблюдателя и активно участвует в реализации проектов, соглашения о торговле действуют с Ираном, Сербией, Монголией. Большой интерес к объединению проявляют Куба, Венесуэла, Индия и ряд других стран. Но весь остальной мир затаив дыхание следит за тем, как ЕАЭС будет выстраивать взаимодействие с Китаем, каким образом и на каких принципах произойдет сопряжение экономик. Когда концепция развития евразийского пространства будет детально гармонизирована с инициативой "Один пояс, один путь", на самом большом континенте планеты появится самое большое пространство развития с неограниченными возможностями, огромным человеческим капиталом и богатейшими, практически неограниченными природными ресурсами.
Работа по налаживанию и укреплению многосторонних связей с КНР ведется уже много лет, но сейчас особенно важно подготовиться к переходу на качественно новый уровень взаимодействия. Эту тему на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Москве поднял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Хотел бы подчеркнуть особую важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Кыргызская Республика также прилагает большие усилия для повышения транспортной связанности государств-членов, с учетом в том числе развития транспортного коридора Север - Юг. В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Достигнуты договоренности по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска с Китайской Народной Республикой. Кроме этого, полностью обеспечено обустройство и материально-техническое оснащение всех 14 пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза", - отметил Садыр Жапаров.
Президент Кыргызстана также обратил внимание коллег на то, что некоторые препятствия при передвижении товаров между странами периодически возникают, а финансовая инфраструктура в ЕАЭС пока не очень надежна.
Нам необходимо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле. Усилия по созданию благоприятных условий и сокращению административных издержек на пути передвижения товаров должны носить постоянный и неустанный характер. Наряду с этим еще одним из ограничивающих факторов в развитии взаимной и внешней торговли ЕАЭС стали все чаще проявляющиеся сложности в осуществлении расчетов, возникающие вследствие оказания давления извне на финансовые системы наших стран. Нам нужно работать над укреплением финансовой инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать и поддерживать потребности участников рынка ЕАЭС при осуществлении торгово-экономического взаимодействия", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Связанность региональных транспортных систем и диверсификация грузопотоков значительно упрощает логистику в континентальной Евразии и открывает выход к морям. Но, для того чтобы вся эта инфраструктура задышала и задвигалась, необходимы совместные политико-дипломатические решения. Сосредоточиться на поиске формулы устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности предложил президент Казахстана.
Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза. Прежде всего речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза - свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана предлагает расширить горизонты сотрудничества, но раскрытие потенциала регионального сотрудничества все еще сдерживают остающиеся на границах барьеры.
Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - заявил глава Казахстана.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил партнерам по ЕАЭС не ограничиваться интеграционными проектами на территории Евразии. По его мнению, пришло время начать активный диалог с заокеанскими партнерами из стран Латинской Америки и Африки.
Мы в ответе за то, чтобы он (ЕАЭС) и дальше развивался на благо наших народов, стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире", - сказал Александр Лукашенко.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев отмечает, что притирка в ЕАЭС действительно идет не просто, тем более что со стороны все время "вставляют шпильки". Есть понимание, что нужно объединять рынок труда, капитала и технологий, процесс идет, но не так активно, как хотелось бы.
Альтернативы в плане исторической перспективы у нашего региона нет. Или мы становимся процветающим регионом на перекрестке всех дорог между крупнейшими экономическими державами континента Китаем и Россией. Если же нас собьют с этого пути, нас, скорее всего, ожидает мрачная перспектива. Тогда мы окунемся в ту атмосферу, в которую на протяжении многих веков погружен Афганистан. Других вариантов в Центральной Азии не просматривается. Евразийский экономический союз эта та точка роста, точка кристаллизации, откуда начнется формирование макрорегиона. ЕАЭС постепенно, в хорошем смысле, на волне позитивных перемен втянет в свою орбиту и тех, кто пока неуверенно и осторожно держится в стороне. Мир сильно и быстро меняется, поэтому процессы интеграции тоже заметно ускоряются. На мой взгляд, это единственный для нас путь, чтобы не позволить внешним разделить наши страны и стравить нас между собой", - отмечает Бактыбек Саипбаев.
Представители экспертных кругов сходятся в том, что потенциал евразийской интеграции неисчерпаем, его раскроют новые транспортные коридоры, которые соединят отдаленные части континента. Это даст толчок развитию всех видов промышленности, энергетики, освоению природных ресурсов.
Уже сейчас ЕАЭС самодостаточен в плане обеспечения нефтепродуктами и продовольствием. Возможности сельского хозяйства настолько велики, что страны-партнеры, полностью закрыв собственные потребности, могут прокормить еще свыше полумиллиарда человек. То есть в перспективе регион может стать крупнейшим экспортером овощей, фруктов, зерновых и мяса.
По мнению политологов, 10 лет для Евразийского союза - это этап становления, пока заложены только основы развития. Но с учетом открывающихся перспектив курс на дальнейшую интеграцию в условиях геополитической турбулентности безальтернативен.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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