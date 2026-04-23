Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с генсеком ШОС

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым, сообщили в пресс-службе МИД.





На встрече были обсуждены вопросы текущей деятельности ШОС, а также ход подготовки к планируемым в 2026 году мероприятиям на высшем и высоком уровнях, включая Саммит глав государств в Бишкеке.





Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования деятельности ШОС, а также раскрытия потенциала Организации.





Глава внешнеполитического ведомства РК выразив поддержку Казахстана деятельности ШОС, подчеркнул, что Организация подходит к своему 25-летию в качестве устоявшегося и авторитетного многопрофильного объединения, выступая действенным фактором обеспечения безопасности и стабильности в Евразийском регионе.





В свою очередь, генеральный секретарь, подчеркнув активную роль Казахстана в деятельности Организации, проинформировал о приоритетных направлениях работы на предстоящий период.



