Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения Владимира Ленина

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 22 апреля исполняется 156 лет со дня рождения советского политического и государственного деятеля, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина





Будущий революционер Владимир Ленин (Ульянов) родился в Симбирске (ныне Ульяновск. - Прим. ред.) 22 апреля 1870 года в многодетной семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином, Ильи Николаевича Ульянова и учительницы Марии Александровны Ульяновой.





Ленин является одним из основателей Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), организатором и лидером Октябрьской революции 1917 года в России. Он стал первым председателем Совета народных комиссаров РСФСР, а позднее - Совета народных комиссаров СССР. Ленин также считается идеологом и инициатором создания Коммунистического интернационала и одним из основателей Союза Советских Социалистических Республик.





Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) отличаются крайней полярностью. Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории, пишет "Википедия".





Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года после долгой и продолжительной болезни. Спустя двое суток гроб с забальзамированным телом перевезли в Москву и установили в Колонном зале Дома Союзов. Торжественная церемония прощания с первым главой советского государства и руководителем большевистской партии проходила в столице СССР в течение пяти дней. В Советском Союзе с момента смерти Владимира Ленина его фигура сразу стала объектом масштабного культа личности и преклонения. Его официально считали гением, провидцем и гигантом мысли глобального масштаба.