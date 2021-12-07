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Статья Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. Назарбаева "УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ"

06.12.2021, 11:54 14581
Статья Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. Назарбаева "УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ"
Фото: elbasy.kz
"Скоро мы торжественно отметим 30-летие независимости – самой священной ценности нашего общества. Тогда, три десятилетия назад, мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу нашего мировоззрения и бытия. И если в масштабе истории человечества такой срок сопоставим с мгновением ока, то для вступающего в возраст зрелости и расцвета сил независимого Казахстана это великая веха и новая покоренная высота", - пишет Нурсултан Назарбаев в своей статье, опубликованной на официальном сайте Первого Президента Республики Казахстан. 

Свершить подобное способны только сильные своим духом и единством люди.
 
Наши предки, в древности – саки и гунны, а затем героические тюрки, противостоя неистовым бурям суровых эпох, создавали в Великой степи могущественные государства. Невзирая на тяжелые времена, когда из-за жестоких войн и непримиримой враждебности немало народов ушло в другие края, разбрелось и раздробилось подобно камням, истершимся в песок, казахи сохранили свою исконную обитель и отцовскую юрту тюркского мира.
 
Мудрые предки не только уберегли себя от исчезновения, но передавая из поколения в поколение как бесценное наследие, сохранили свои благородные традиции, свой созидательный, щедрый и свободолюбивый дух, свой чистый и выразительный язык, свою прекрасную и самобытную музыку, искусство и литературу. И корни, и история, и мощь нашей страны, где сегодня в мире и согласии вместе живут представители многих этносов, берут свое начало от Великой степи, а потому быть сыновьями и дочерьми такого народа – безграничное счастье, выпавшее на долю каждого казахстанца.
 
На рубеже столетий, вобравшем в себя ярчайшие события в истории всего человечества, вместе с оказанным мне большим доверием на мои плечи легла огромная ответственность – возглавлять нашу страну. За годы своего руководства я не жалел сил и времени, чтобы оправдать доверие народа.
 
В канун славного 30-летия со дня образования Республики Казахстан, граждане которой сплотились под знаменем мира, единства и созидательных свершений, я счел важным поделиться с народом своими мыслями об уроках нашей независимости.
 
Вполне понятно, что среди представителей научной общественности каждый по-своему определяет природу, сущность и значение нашей независимости. Но одно остается неоспоримой истиной: обретение Казахстаном независимости – это закономерный результат многовековой самоотверженной борьбы наших предков за свободу и самостоятельность. И это навеки неотъемлемое достояние республики, признанное и закрепленное документами международного права.
 
На трудных дорогах по пути к независимости сквозь горнило тяжелых невзгод и испытаний немало пламенных патриотов принесли себя в жертву. Помнить о них и воздавать им почести – наш долг. Вот почему в наступившие новые времена, оберегая мир и спокойствие в нашем общем казахстанском доме, мы не допустили конфликтов и пришли к святая святых – независимости – через самообладание и терпение, разум и здравомыслие.
 
Я появился на свет в самый разгар ХХ века, утопившего в крови миллионы людей и принесшего неисчислимые беды и лишения. В Первой мировой войне казахи не принимали прямого участия, но в 1916 году, согласно печально известному июньскому указу царя, их начали принудительно привлекать на тыловые работы. Произвол, жестокость и безнаказанность колониальных властей переполнили чашу народного терпения, и в местностях Каркара, Кастек, Самсы тогдашней Семиреченской области вспыхнули национально-освободительные восстания, в которых участвовали и мои деды.
 
Грянувшая затем Гражданская война разлилась по степи реками крови и принесла нашему народу столь же огромные страдания. Две волны жуткого голода накатились в 1921-22 и 1930-32 годах. Результатом бежалостной политики, явившейся настоящим бедствием, стала гибель половины коренного населения Казахстана. Народ только начал приходить в себя, как в конце 30-х годов на его голову обрушилась новая трагедия – кровавые политические репрессии сталинизма, истребившие как интеллектуальную элиту нации, так и тысячи рядовых граждан.
 
Хотя сам я не был очевидцем всех этих событий, по горестным рассказам отца и матери и по их читаемым вполголоса молитвам за упокой героев и жертв борьбы за свободу я узнавал и на всю будущую жизнь впитывал в себя ту жестокую правду жизни. Иногда я думаю, какой же терпеливый наш народ?! Мирился с непримиримым, выносил невыносимое. И даже в самые тягостные дни, когда было неизвестно, увидит ли он завтрашний восход солнца, он не падал духом и не терял надежды на будущее, решительно противостоял любым трудностям и постоянно двигался вперед.
 
Когда бушевала самая кровопролитная в истории планеты Вторая мировая война, ставшая для нас Великой Отечественной войной, я был ребенком, но перед глазами до сих пор стоят картины тех суровых дней. Мужчины из нашего аула уходили на фронт, а оставшиеся за старших матери, сестры, жены и дети-подростки трудились не покладая рук: пахали землю, жали хлеб до последнего колоска и всецело жили идеей "Все для фронта! Все для победы!" И если я в своих речах довольно часто обращаюсь к теме труда, наверное, это во мне говорит отголосок тех тяжелых времен, укравших детство у моих сверстников.
 
Труд – великая сила, способная вызволить человека из самой бедственной ситуации и направить его к лучшей жизни. В этом я убедился с ранних лет. Вот почему я не устаю повторять молодежи: "Трудись, корми свою семью, служи стране: этим будет прирастать и твой личный успех, и благосостояние Отчизны".
 
В период послевоенного возрождения и восстановления народного хозяйства, когда понадобилось осваивать целину, плавить металл и варить сталь, я оказался в самой гуще этих дел. Довелось увидеть и преимущества социалистического строя, и его недостатки. Тем более, что, как показывал ход истории, результат семидесятилетнего пребывания в составе Советского Союза оказался далеко неоднозначным. 
 
В начале ХХ века лидер Алаша Ахмет Байтурсынов констатировал: "Алхамдулилла, нас больше шести миллионов". Согласно проведенной в царской России официальной переписи населения 1913 года, в тогдашнем Степном крае, не включая казахов Туркестанского края, проживали 5 миллионов 597 тысяч человек. Стало быть, у нас нет оснований подвергать сомнению достоверность слов А. Байтурсынова. А спустя около полувека, по итогам Всесоюзной переписи 1959 года, количество проживающих в Казахстане казахов уменьшилось до 2 миллионов 787 тысяч, составив при этом всего 30% от населения республики.
 
В 1989 году я был избран на пост первого руководителя республики. По итогам проведенной в том году последней в истории СССР всеобщей переписи населения удельный вес коренного населения Казахстана составил всего 40,1%.
 
Дети свободного Казахстана должны знать, через какие испытания, жертвы и лишения пролегал наш путь к независимости: национально-освободительное восстание 1916 года, гражданская война, две волны опустошительного голода, репрессии, Великая Отечественная война, массовая миграция времен освоения целины. Это нужно для того, чтобы молодежь чтила прошлую историю и выносила из нее правильные уроки. Поэтому я говорю: "Независимость – главная святыня, доставшаяся нам ценой крови наших предков".
 
В течение тридцати лет все мои мысли, тревоги и надежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и замешательств. За эти годы страна вошла в число 40 передовых государств мира. Было взращено и воспитано новое поколение, освоившее лучшие достижения мировой науки и культуры, возведена новая столица. В этом мне видится самый главный успех и самое большое счастье.
 
Но при всем этом, говоря словами мудрого Абая, в тот переломный момент "мы двигались осторожно, а ступали твердо". Благодаря этому мы опередили других по многим сферам и направлениям. Здесь я хочу глубже погрузиться в эту тему и представить вниманию общественности некоторые сведения, которые прежде не особо обсуждались.
 
В 70-е годы прошлого столетия гигантская империя под названием Советский Союз вступила в сложный период своей истории, впоследствии прозванный "эпохой застоя". Получилось так, что схоластическая идеология коммунизма и основанная на жестком и безапелляционном планировании "сверху" советская экономика с ее систематическими приписками завели общество в беспросветный тупик.
 
В том, что экономика СССР времен того пресловутого "застоя" находится в плачевном состоянии, я начал воочию убеждаться в конце 70-х годов, когда работал на руководящих постах в Карагандинском областном комитете партии. А в 80-е годы, когда мне довелось возглавлять правительство Казахской ССР, масштабы сложившегося положения стали еще более очевидными.
 
Провозглашенная М. С. Горбачевым "перестройка" не помогла стране выбраться из глубокой стагнации, очень скоро переродившись в "говорильню", ярмарку политической рекламы и какофонию популистских лозунгов. Опрометчиво начатый "поворот", предпринятый без подготовки экономического базиса для реформ, только усугубил копившиеся годами проблемы, подводя его к крайней черте.
 
I Съезд народных депутатов, созванный по результатам первых в СССР демократических выборов, прошел в мае-июне 1989 года. В то время я был председателем Совета Министров республики.
 
В своем выступлении с трибуны Кремлевского дворца съездов мне пришлось открыто и правдиво говорить о критической ситуации в экономике гигантского Союза: "… Занимаясь по долгу службы вопросами практической экономики, могу сказать, что мы достоверного представления о положении в экономике страны и сегодня не имеем. Судите сами: по данным Госкомстата СССР, производство продукции в стране увеличилось, а полки пустые. Планы выполняются, а состояние экономики ухудшается. Почему? Много накопилось таких "почему". Надо наконец-то определить всю глубину кризиса в экономике, выработать четкий путь его преодоления.
 
Двенадцатая пятилетка была составлена в самых худших традициях застоя".
 
Конечно, М. С. Горбачеву, чуть ли не через день говорившему о "перестройке", "обновлении" и даже "ускорении", вряд ли понравились слова о том, что пятилетка распланирована "в худших традициях застоя". По его реакции было видно: он хотел, чтобы я побыстрее "закруглялся" с этой темой. Но шквал одобрительных аплодисментов из зала не позволил ему остановить меня.
 
Как говорится, сказавший А должен сказать и Б. И тогда я поведал о бедах, терзавших Казахстан: "Ведомственный диктат привел к тому, что богатейшая сырьевыми ресурсами, пользующимися на мировом рынке повышенным спросом, наша республика оказалась в тяжелейшем положении в своем социальном развитии и на грани экологического кризиса. Действуя методом слона в посудной лавке, министерства уничтожили Арал. Экибастуз засыпает золой степь. Нефть не служит тем, кто ее добывает. Для различных полигонов отчуждены земли животноводов, о компенсации и речи нет".
 
Завершив выступление, я глянул в зал в сторону нашей делегации и увидел побелевшее от негодования лицо Г. В. Колбина, тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Что ж, раз речь пошла о судьбе народа и интересах республики, отмолчаться в сторонке я не мог.
 
А в последовавшие затем два года, когда Союз начал саморазрушаться и окончательно расходиться по швам, ситуация складывалась еще более драматично.
 
На тот же 1989 год пришелся самый разгар процесса "парада суверенитетов", который начался в Прибалтике, продолжился в Закавказье, а затем охватил все части Советского Союза. До конца 1990 года все 15 республик Союза успели провозгласить свой суверенитет, хотя кроме Эстонии, Литвы и Латвии, остальные 12 республик все еще находились в составе СССР.
 
Как бы ни пытался М. С. Горбачев бороться за сохранение Союза, но предотвратить распад СССР было уже невозможно. 18-21 августа 1991 года произошел печально известный "путч ГКЧП", объективно продемонстрировавший на весь мир полную несостоятельность и бесперспективность высшего руководства СССР в деле дальнейшего управления страной. Закономерным и естественным результатом явилось то, что за период с августа по декабрь 1991 года остававшиеся в составе СССР республики приняли решение провозгласить свою независимость.
 
Политические страсти накалялись, противоборство Ельцина и Горбачева близилось к развязке, некогда построенное на железной дисциплине централизованное руководство страной рассыпалось как замок на песке. В этот критический момент даже малейшая ошибка, допущенная со стороны Казахстана, могла обернуться трагедией.
 
Возможностей наломать дров здесь было предостаточно. В этих условиях крайне важно было заручиться мандатом всенародного доверия. 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента, по результатам которых мою кандидатуру поддержали более 98% избирателей. Это окрылило меня и предоставило мне свободу действий.
 
Спустя два дня после выборов, 3 декабря в Алматы прибыла большая делегация Европарламента во главе с М. Хофф, которая пригласила меня как избранного президента страны посетить Брюссель с официальным визитом. И это тоже стало знаком большой поддержки и признания на международном уровне.
 
Так мы вступили в последнюю, решающую стадию готовности к провозглашению независимости. 8 декабря на встрече в белорусском Беловежье Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич сделали заявление, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". Я срочно вылетел в Москву, где была запланирована встреча с Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, которая не состоялась из-за неявки троих приглашенных.
 
После этого я провел в Москве пресс-конференцию для представителей советских и иностранных СМИ, на которой заявил, что теперь "необходимо признать независимость всех входивших в состав СССР республик и помочь им в скорейшем времени стать членами Организации Объединенных Наций".
 
12-13 декабря на проходившей в Ашхабаде встрече глав республик Казахстана и Средней Азии, оценив обстановку, мы заявили о готовности стать равноправными соучредителями Содружества Независимых Государств. И вот наступила долгожданная дата – 14 декабря 1991 года, когда на повестку дня VII сессии Верховного Совета 12-го созыва был внесен Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".
 
Разработанный с участием ведущих правоведов, прошедший тщательную и заблаговременную экспертизу, этот закон, как представлялось, должен был быть одобрен и принят сразу, без каких-либо проволочек. К тому же другие республики давно приняли аналогичные законы. Но обстоятельства сложились не совсем так, как мы ожидали.
 
Хотя в работе сессии принимал участие вице-президент Е. М. Асанбаев, за слушаниями в стенах Верховного Совета я внимательно следил по средствам связи из своего кабинета. До сих пор помню, как еще до начала обсуждения законопроекта один депутат озвучил провокационный вброс: "От кого и от чего мы собираемся объявить себя независимыми? Не пытаемся ли мы создать казахскую империю по примеру российской империи, которую ругаем уже 70 лет?"
 
Немного позже в тон ему высказался другой депутат: "Мы решаем вопрос о провозглашении независимого государства. Завтра утром из 17 миллионов людей добрая половина – русскоязычное население – окажется в чужом государстве… Товарищи, нельзя же так".
 
А еще один "народный избранник" поставил вопрос так: "Является ли предложение о том, что президентом Казахской ССР или Республики Казахстан может быть только казах, посягательством на гражданское равноправие по отношению ко мне?.." И это при том, что в законе черным по белому было прописано, что президентом республики может быть человек, "который владеет государственным языком и языком межнационального согласия", как ему тут же напомнил депутат С. Сартаев.
 
Мной намеренно по этическим соображениям не называются их фамилии, тем более, что время все уже расставило по своим местам. 
 
Конечно, я знал, какие внешние силы подзуживали таких ораторов и сулили поддержку за столь "бесстрашные" речи. Но мне было нельзя ни ошибаться, ни тем более поддаваться на провокации. Несмотря на доходчивые ответы и веские аргументы, приводимые депутатами Верховного Совета в лице таких заслуженных и авторитетных государственных деятелей, известных ученых, правоведов и литераторов, как С. Зиманов, С. Сартаев, М. Козыбаев, У. Джолдасбеков, А. Кекильбаев и других, за два дня дебатов по законопроекту депутаты так и не пришли к единому мнению.
 
Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, 16 декабря я приехал после полудня в Верховный Совет, чтобы самому разъяснить депутатам суть текущей ситуации и довести до них главную и такую простую мысль, что этого их решения ждет весь народ Казахстана и вся мировая общественность: "… Этот закон надо принять, потому что мы остались единственными. Наша совесть перед многонациональным народом Казахстана чиста. Это серьезный закон, в каждое слово которого будут вчитываться все. Это моя предвыборная программа, квинтэссенция всех вопросов, которые мы собираемся решать. Главный вопрос – вопрос о государственной независимости. Вклиниваться, добавлять слова, которые не несут никакой нагрузки, не надо. Принимать его надо, я считаю, квалифицированным большинством. Всех прошу настроиться на это".
 
После этих слов противившиеся депутаты успокоились и вошли в конструктивную колею, а закон был принят большинством голосов. Наступил наш долгожданный звездный час. Произошло величайшее событие в национальной истории. Обретенная в непростых обстоятельствах независимость стала результатом заранее обдуманных намерений, основательной и безукоризненной подготовки, большой и неустанной организаторской работы.
 
Мы обрели независимость мирным путем, но долгая дорога к ней обильно полита кровью наших предков. Независимость пришла к нам в воздаяние за ту кровь. Обо всем этом я специально пишу для того, чтобы наша молодежь, которую мы воспитываем с большой заботой и большими надеждами, росла в глубоком осознании этих ценностей.
 
Провозглашение независимости не прошло без помех, но еще более трудным делом было добиться ее международного признания. Понимая всю важность этого вопроса, я начал готовиться к нему загодя.
 
В результате переговорного процесса, начатого по дипломатическим каналам за несколько месяцев ранее, уже на следующий день после провозглашения независимости в Алматы с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Дж. Бейкер. Это был его второй визит в Казахстан, так что на тот момент мы уже находились в дружеских и доверительных отношениях. Как должностное лицо, отвечающее за внешнюю политику США, Дж. Бейкер горячо поздравил меня с избранием на пост президента и с провозглашением независимости. Прибывшие вместе с ним зарубежные журналисты тотчас же распространили эту информацию в медиапространстве США и Западной Европы.
 
События же тем временем продолжали стремительно развиваться. Чтобы сохранить экономическое партнерство, 21 декабря на встрече с участием президентов России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Молдовы и Казахстана было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Саммит по инициативе казахстанской стороны состоялся в Алматы. Так произошло рождение СНГ, и был дан ответ на беспокоивший правительства и народы очень многих стран мира вопрос о том, "в какую сторону переменяется судьба бывших республик СССР, по какому пути и в зоне чьего влияния они будут развиваться впредь?"
 
Так, терпеливо и целенаправленно одолевая узкие и тернистые пути безвременья, наша независимость пробивала свой собственный маршрут.
 
С первого дня независимости мы проводили политику долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога, что обеспечило нашей стране устойчивый рост и развитие. Ведь взаимное уважение и дружба были и останутся нашим достоянием, которым мы всегда должны дорожить. Как гласит казахская пословица: "Успех там, где есть единство".
 
К сожалению, в ряде бывших советских республик, как и мы, вступивших на путь независимости, начали происходить негативные процессы. В Грузии, Азербайджане, Армении разгорелись очаги войны. От Молдовы откололось Приднестровье. Таджикистан затянуло в пучину гражданской войны. Серия потрясений, начавшаяся в те годы у нашего ближайшего соседа – братского Кыргызстана, не только нарушила спокойствие в этой стране, но и обескровила ее экономику, на годы задержав дальнейшее развитие. Нынешний конфликт на юго-востоке Украины тоже уходит корнями к неурядицам, возникшим в те же девяностые годы.
 
Народ сплоченный обрастает и богатством, и доброй славой. Народ разобщенный лишается сил и теряет лицо. За минувшие годы у нас немало достижений, которыми мы по праву можем гордиться.
 
С обретением независимости мы взяли курс на глубокое политическое реформирование нашего общества. Чуть более четверти века назад мы приняли Основной закон, служащий надежным фундаментом для всех наших свершений. Просеянный сквозь сито открытого всенародного обсуждения и утвержденный волеизъявлением всех граждан, этот документ заложил основу прогрессивного роста и процветания нашей страны.
 
Отмечу, что несмотря на все разнообразие существующих в мире форм демократии и экономического устройства, среди них нет эталонной модели, которую можно было бы легко скопировать и тут же применить в собственной практике. Поэтому, изучив исторический опыт зарубежных стран и учтя собственную специфику, мы разработали Стратегическую программу "Казахстан-2030". Досрочно реализовав ее, мы предложили народу Стратегическую программу "Казахстан-2050", и заручившись его поддержкой, включились в ее выполнение. В этих двух стратегиях отражена суть прокладываемого нами курса национального возрождения, который авторитетные мировые политики и эксперты уважительно прозвали "Казахстанским путем".
 
Наш народ рожден и вскормлен Великой степью. От своих предков мы унаследовали огромную территорию. Но права на нее не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР.
 
Организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяженностью 14 тысяч километров было непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум великим соседям – России и Китаю, руководство которых с первых дней поддерживало нашу независимость, а также процесс уточнения наших границ. Так, общая граница Казахстана с Российской Федерацией, составляющая порядка 7500 километров, стала поясом дружбы и доверия. Были достигнуты исторические договоренности и по 1700 километрам границы с КНР. Это определило конструктивное отношение к пограничным вопросам и всех других соседних стран.
 
Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента В. В. Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории.
 
Создав в ходе переговоров атмосферу взаимного понимания и уважения интересов сторон, мы последовательно заключили международные договоры и окончательно определили нашу государственную границу. Таким образом, чтобы выполнить священные заветы предков, а заодно избавить будущие поколения от еще больших трудностей, мы развязали все проблемные узлы и довели начатое дело до логического конца. 
 
Вопрос о земле всегда был для нашего народа вопросом жизни и смерти. Во времена Советского Союза разные уголки казахской земли были превращены в военные базы, лаборатории и полигоны, где проводились опасные эксперименты. На одном только Семипалатинском полигоне было проведено 456 ядерных и термоядерных взрывов. Из них 116 были произведены в воздухе, что обернулось крайне губительными последствиями для населения республики. Согласно подсчетам казахстанских ученых, суммарная мощность атомных бомб, взорванных на территории Семипалатинского полигона, в 2500 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Этот чудовищный полигон я закрыл 29 августа 1991 года.
 
На момент обретения независимости на территории Казахстана располагались 1216 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет. Это был четвертый по мощности в мире ядерный арсенал.
 
Добровольно отказавшись от ядерного оружия, мы стали лидерами всемирного ядерного разоружения. В этом состоит бесценный вклад Казахстана в дело укрепления глобального мира и безопасности.
 
В первые годы у нас не было собственной валюты. Основательно изучив мировой финансовый рынок, мы в нужный момент ввели в оборот свою национальную денежную единицу – тенге.
 

Предусмотрительного не застанешь врасплох", – гласит мудрость наших предков. Выигрывает тот народ, который думает о своем будущем. Чтобы грядущие поколения не были стеснены в средствах, мы создали Национальный фонд и золотовалютный резерв. В период пандемии нас подстраховали именно эти долголетние накопления.

 
На нашу долю выпала честь осуществить небывалый по своей масштабности и сложности в нашей истории проект – воздвигнуть в самом сердце Сарыарки над водами привольно текущего Есиля новую и прекрасную столицу и собрать здесь передовые силы общества.
 
Стремительное развитие столицы задает пример и мощные импульсы для модернизации других регионов страны. Третий по счету город-миллионник Шымкент стал городом республиканского значения. Имеющий двухтысячелетнюю историю город Туркестан неузнаваемо преобразился за последние два года и превратился в один из красивейших городов Казахстана. Могу сказать с твердой уверенностью, что такое же яркое будущее ожидает и другие регионы, и крупные городские центры нашей страны.
 
Еще в начале обретения суверенитета я понимал, что Казахстану требуется экономическая модернизация, обновление инфраструктуры и отход от сырьевой зависимости. Но только к началу третьего десятилетия независимости, накопив ресурсы и опыт, мы смогли осуществить это сложное дело.
 
Мы сделали ставку на индустриализацию и развитие собственной промышленной базы. В этих целях приняты три Программы индустриально-инновационного развития, введено 1500 проектов на сумму 9 триллионов тенге. Казахстан начал выпускать более 500 видов продукции, которая ранее не производилась – электровозы, автобусы, автомобили, железнодорожные вагоны, трансформаторы и многое другое.
 
Как известно, дороги служат транспортными артериями государства. Всего за 10 лет мы построили 14 тысяч километров автомобильных и 2,5 тысячи километров железных дорог, реконструировали все крупные аэропорты, морские и сухие порты. В результате Казахстан, не имевший доступа к морю, получил прямой выход к европейским странам, Персидскому заливу, Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам и стал трансконтинентальным евразийским транспортным мостом.
 
Народ – главное богатство нашей независимой Родины. Всю свою энергию, накопленный опыт и идеи – все-все это я отдаю делу служения народу Казахстана.
 
Из этих же побуждений я, начиная с первого дня независимости, созвал более миллиона наших кандасов – единокровных соотечественников, волею судеб оказавшихся разбросанными по всему миру. В мире немало государств, где все население страны не превышает и одного миллиона человек. А мы не только переселили из-за рубежа такое количество кандасов, но обеспечили их и жильем, и работой, дали образование их детям. Поэтому нельзя забывать, что и эта всемерная поддержка, которая продолжится и в последующем, стала возможной исключительно благодаря независимости.
 
На протяжении этих тридцати лет страна прошла через множество испытаний и добилась больших успехов. Еще больше вершин нам предстоит покорить, но и немало возможных испытаний впереди.
 
Вот уже два года мир охвачен тревогой, подобную которой трудно припомнить. Разразившаяся из-за коронавируса пандемия существенно изменила не только мировую экономику, но и формы организации труда и производства, приоритеты в развитии науки и технологий, и даже мышление и сознание людей. Прежде всего пандемия принудила разные государства, независимо от уровня их развития, к сближению и кооперации в сферах экономики и технологий. В этих условиях сформировалась новая глобальная экономическая парадигма.
 
Не так давно большая группа Нобелевских лауреатов по итогам саммита "Наша планета, наше будущее" опубликовала Срочный призыв к действиям, в котором пандемия COVID-19 названа величайшим общемировым потрясением со времен Второй мировой войны, указав на необходимость совместной борьбы с ней. В обращении, в частности, подчеркивается: "Если в этом десятилетии не будут предприняты трансформационные меры, то будущее человечества подвергнется колоссальной угрозе… Самые бедные и маргинализованные слои общества остаются наиболее уязвимыми".
 
Это заставило меня невольно вспомнить о моих инициативах, оглашенных почти 30 лет назад, 5 октября 1992 года с трибуны Организации Объединенных Наций. Еще в ту пору я предложил учредить международный фонд противодействия непредвиденным угрозам и вызовам, формируемый за счет добровольных отчислений странами 1% от своего оборонного бюджета. Уточню, что тогда речь шла о миротворческих усилиях ООН, но, во-первых, важна была сама идея и механизм коллективного взаимодействия, а во-вторых, чем же пандемия не война, если в разных странах она ежесуточно убивает сотни и тысячи людей?..
 
Если бы такой фонд был создан в те годы, сейчас бы имелись несравнимо большие возможности для борьбы в бедных странах с коронавирусом и его последствиями.
 
Пандемия подтолкнула мир к новой геополитической трансформации, базирующейся на таких факторах, как активация новых альтернативных и до поры латентных сил и резервов, учет ведущих тенденций и прогностика назревающих угроз и вызовов. В схватке с внезапно навалившейся пандемией на выручку людям пришли новые технологии, основанные на информационных и цифровых системах. Сопутствующими процессами явились радикальные и "взрывные" изменения на рынке труда.
 
В свое время лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес сделал прогноз о том, что в ходе четвертой индустриальной революции роботы постепенно заменят людей в подавляющем большинстве профессий.
 
Сегодня этот прогноз сбывается все шире и нагляднее. В результате глобальной технологизации уже сейчас в таких отраслях, как информационные технологии, робототехника, синтетическая биология, бионика, нанотехнологии, искусственный интеллект наблюдаются мощные революционные прорывы, доселе немыслимые и невообразимые. В современном мире все больше растет потребность в таких специалистах, как биоинженер, инженер-робототехник, специалист по кибербезопасности, нейромаркетолог, космобиолог, урбанист-эколог, биофармаколог, агрокибернетик, метеоэнергетик.
 
Несколько лет назад мы провели выставку "EXPO-2017" и приняли комплексную программу перехода на зеленую экономику. Сейчас повсюду в мире активно развиваются разные виды альтернативной энергетики: использование энергии ветра, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, биоэнергетика, геотермальная энергетика. Мы тоже не должны отставать в этом процессе.
 
Чтобы находиться в авангарде новых глобальных трендов, мы создали программу "Болашак" и обучали нашу молодежь в лучших вузах мира. В условиях нехватки средств, а это было в тяжелые 90-е годы прошлого века, мы оплачивали учебу, проезд, проживание студентов. Так за это время для страны было подготовлено более 15 тысяч специалистов. Уверен, что все они чувствуют заботу своей Родины и оправдают наши надежды, служа Отчизне. Затем были созданы вуз мирового уровня – Назарбаев университет, сеть Назарбаев интеллектуальных школ, международный технопарк "Астана-хаб", предназначенный для поддержки стартапов в сфере информационных технологий. Наша молодежь должна находиться на переднем крае таких прогрессивных глобальных обновлений.
 
Два с половиной года назад в государстве сменилось высшее должностное лицо. Было немало тех, кто говорил мне: "В соответствии с Конституцией для Вашего президентства нет никаких ограничений. На последних выборах за Вас проголосовали почти 98% избирателей. Продолжайте работать на этом посту". Но всему бывает свое время и свой черед.
 
За три десятилетия мне посчастливилось встретить много сподвижников, вырастить много достойных кадров, воспитать много учеников. Из их числа я выдвинул на пост президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – истинного патриота, высокого профессионала, моего соратника с первых лет независимости, накопившего ценнейший опыт в бытность министром иностранных дел, главой правительства, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. На выборах подавляющее большинство наших сограждан поддержало его. Так мы в очередной раз продемонстрировали всему миру сплоченность народа и преемственность нашей политики.
 
Президенты будут сменяться, но вечной и неотъемлемой должна оставаться наша независимость. Ради этого каждый казахстанец призван укреплять ее основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе имя. В этом вся суть величественной идеи "Мәңгілік Ел". Самое главное – страна цела и невредима, а наши дети растут под солнцем Свободы. Теперь эти дети, взращенные в любви и ласке, должны задумываться: "Что я могу дать родному Казахстану?"
 
Благодаря своим большим и неоспоримым успехам мы убедили сомневающихся, обратили неверующих и выросли в достойное государство, уважаемое во всем мире.
 
Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана – страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной арене – окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня.
 
Будем верны животворному истоку нашей независимости – завещанному нам предками героизму в борьбе за национальное достоинство. И будем уверенно шагать вперед, дорогие собратья! 
 

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Всеобъемлющая народная демократия - самая широкая, истинная и эффективная демократия

27.11.2021, 19:44 90910
Всеобъемлющая народная демократия - самая широкая, истинная и эффективная демократия
Фото: Посольство КНР в РК
Термин "демократия" происходит от древнегреческого языка и состоит из слов "народ" и "власть", поэтому его значение - "народ - хозяин страны". То есть демократия означает, что народ управляет страной через определенную политическую систему. Слово "демократия" обобщает достижения человечества за тысячелетия прогресса в политической цивилизации и воплощает добрые пожелания широких масс людей об управлении своими собственными делами и определение своей судьбы. В современном мире демократия стала общей ценностью народов Востока и Запада. 
 
Коммунистическая партия Китая рассматривает демократию как неотъемлемое требование социализма. В 1945 году председатель Мао Цзэдун ясно указал, что для того, чтобы избежать "исторический периодический закон" цикла династий, нужно внедрить демократию. 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика, и с тех пор сотни миллионов китайцев действительно стали хозяевами своей страны, общества и своей судьбы. Со времен проведения реформы и открытия в 1978 году Компартия Китая успешно открыла и продолжила путь политического развития социализма с китайскими спецификой, задав правильное направление для реализации широчайшей народной демократии. В ноябре 2019 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин четко определил, что народная демократия - это всеобъемлющая демократия. "Всеобъемлющая народная демократия" - это важная теория, являющаяся крупным нововведением в теории социалистической демократии и полностью проясняющая характеристики и преимущества китайской социалистической демократии.
 
Всеобъемлющая народная демократия означает, что народ пользуется правами демократических выборов, демократического принятия решений, демократического управления и демократического контроля в соответствии с законом, в процессе которой политическая позиция, ориентированная на народ, всегда проходит во всех сферах, аспектах и звеньях политической жизни страны. Принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе Китая. В Китае создана политическая система, в которой система собрания народных представителей является основной политической системой, а также система многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, система этнической региональной автономии и система самоуправления населения на низовом уровне как основное содержание. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей на всех уровнях. Собрания народных представителей всех уровней избираются демократическим путем, подотчетны народу и находятся под его контролем; государственные органы всех уровней формируются собранием народных представителей, подотчетны ему и находятся под его контролем. Социалистическая правовая система с китайской спецификой обеспечивает прочную правовую гарантию для всеобъемлющей народной демократии. Различные системы и основные направления политики, установленные Конституцией, отражают то, что народ является хозяином страны, и все они направлены на реализацию, поддержание и развитие основных интересов подавляющего большинства людей.
 
Си Цзиньпин отметил: "Демократия создана не для декора, это не просто красивые слова; она должна быть использована для решения проблем, которые люди хотят решать". В Китае, от важных дел, как законодательство, планирование национального экономического и социального развития, подготовка финансового бюджета и надзора за его исполнением до малых дел, как управление недвижимостью, классификация бытовых отходов и т.д., все общественные дела доступны народу.
 
Статистика показывает, что уровень участия избирателей на всех предыдущих выборах в собраниях народных представителей всегда превышает 90%. Со времени проведения XVIII Съезда КПК в 2012 году от общества было запрошено в общей сложности 187 законопроектов, и около 1,1 миллиона человек выдвинули более 3 миллионов мнений и предложений, многие из них были приняты. 
 
Всеобъемлющая народная демократия полностью стимулирует творческую жизнеспособность китайского народа, мобилизует и объединяет его в реализации модернизации в качестве хозяина страны, что сделало Китай второй по величине экономикой мира, значительно улучшая его общую национальную мощь и жизнь населения, дало возможность всестороннего построения среднезажиточного общества и ликвидации абсолютной бедности в Китае. Перед лицом эпидемии коронавируса КПК и правительство Китая, всегда ставя народ и его права на жизнь и здоровье в центре внимания, объединяли и руководили всеми кругами общества в борьбе против вируса и одержали победу. Благодаря всеобъемлющей народной демократии в Китае сформировалась стабильная и сплоченная политическая ситуация, что эффективно защищает национальное единство и этническую сплоченность, защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Можем сделать заключение, что китайская всеобъемлющая народная демократия - это самая широкая, истинная и эффективная демократия!
 
Демократия является правом людей всего мира, а не патентом нескольких стран. Есть много способов достичь демократии, и они не могут быть одинаковыми. Если кто-то пытается измерить различный политический порядок в мире одной системой, рассмотреть многоцветные политические цивилизации всего человечества одним взглядом, то это само по себе недемократично. Более того, в некоторых западных странах, которые необоснованно критикуют другие страны за их "недемократичность", в демократической избирательной системе доминирует небольшое количество "элит". Политические партии и политики стремятся к быстрому успеху и быстрой выгоде, чтобы получить как можно больше голосов, игнорируя интересы простых людей. У простых людей есть только право голоса, но нет права на широкое участие. Если граждан можно "разбудить" только во время голосования, и потом они "войдут в фазу покоя", то такая демократия носит формальный характер. В такой "демократии" на самом деле доминирует капитал, это игра капитальных групп, это "демократия" среди богатых, это никак не настоящая демократия.
 
За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, его политическая система постоянно совершенствуются. В Казахстане был создан набор государственных систем управления в соответствии с национальными условиями, который способствует стабильности и развитию в стране, и стали моделью для политического строительства в Евразийском регионе. И Китай, и Казахстан придерживаются демократических ценностей, сосредотачиваются на защите прав людей и повышении уровня их жизни. Обе страны должны усилить обмен опытом в области государственного управления, укрепить институциональную уверенность и решительно противостоять "тотальной вестернизации", "цветным революциям" и другим "политическим движениям" под лозунгом "демократии", которые наносят вред стране и людям. Страны должны содействовать дальнейшему совершенствованию и развитию демократического института, исходя из национальных условий и интересов народа и нации, чтобы приносить более ощутимую пользу народам и вносить вклад в построении сообщества единой судьбы человечества.
 
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо.
 

Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби

18.11.2021, 14:22 152767
Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
Несколько часов назад МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений, пишет РИА НОВОСТИ.
 
Ах нет, не так: МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать "дискриминации спортсменов-трансгендеров", создав атмосферу общности и "инклюзивности".
 
Международный олимпийский комитет, которому с момента его основания доверили хранить традиции состязания, скорее всего, под давлением ЛГБТ-лобби впервые официально подтвердил, что результаты соревнований, включение в них спортсменов, подсчет очков — то есть все то, что лежит в фундаменте Игр, — отныне будет оцениваться с позиций "интеграции и недискриминации гендерной идентичности".
 
В МОК отметили, что нынешний подход — результат двухлетней работы с "заинтересованными сторонами".
 
Мы, разумеется, сумели догадаться, кто эти интересанты — это было не очень сложно.
 
Итак, в очень недалеком будущем никто не сможет быть исключен из женских состязаний на основе, например, повышенного содержания тестостерона, еще называемого "мужским гормоном". Именно тестостерон отвечает, в частности, за силу и количество мышечной массы.
 
Формирование гормонального фона девочек и мальчиков идет главным образом в подростковом возрасте.
 
Мальчики тогда и получают заложенные природой (а еще наследственностью от мамы и папы) иную, чем у девочек, массу мышц, иное развитие строения тела, как и другой уровень физической силы.
 
И это — результат эволюции развития человечества, а не итог инъекций химических препаратов, которые лишь по составу напоминают природные гормоны.
 
На самом же деле эта "химия", вторгаясь в организм спортсмена, приводит его в состояние, очень далекое от равновесия.
 
Как физического, так и ментального.
 
Собственно, граница, где спорт разделяют на мужской и женский, проходит по уровню наличия тестостерона в крови: женский организм этот гормон также вырабатывает, но в несопоставимо меньшем количестве.
 
Поэтому атлет, который решил себя внезапно идентифицировать как женщину, автоматически получит стартовые преимущества перед своими соперницами.
 
Первая "ласточка", возвестившая о новой эпохе в спорте, прилетела шесть лет назад: американская спортсменка, решившая сменить гендер, накачанная тестостероном по самые уши, хотела продолжать некоторое время состязаться в женском триатлоне. Получив отказ, она подала в суд, сочтя, что ее дискриминируют по гендерному признаку.
 
В итоге Крис Мосье, совершив переход в мужской гендер, стал соревноваться с теми, чей уровень тестостерона совпадает с его собственным.
Крис Мосье — американский защитник трансгендеров и триатлонист


Имелись и обратные примеры, когда бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда, в котором были четко зафиксированы цифры наличия тестостерона в крови легкоатлеток — и те, у кого он был выше, как у Семени, к бегу на определенные дистанции (от 400 метров и больше) не допускались.
 
Теперь, судя по всему, подобная практика, если говорить о содержательной части концепции МОК, будет считаться "дискриминационной" и противоречащей нормам "инклюзивности".
 
Характерно, что все то время, что МОК разрабатывал свою концепцию, за российскими спортсменами бегали допинг-офицеры, проверяя их анализы на наличие неких "запрещенных стимуляторов" и находя эти самые "запрещенные стимуляторы" после закапывания в нос нескольких капель препарата от насморка или приема витаминных комплексов.
 
На основании этих "находок" и неких слов неких "свидетелей" высшие международные чиновники возлагали на целые федерации российского спорта ответственность за, как они говорили, "проведение политики допинга", а за это уже атлеты получали дисквалификацию. Порой на несколько лет.
 
Разрабатывая свою концепцию, согласно которой повышенный уровень тестостерона не может служить основанием для исключения из соревнований, ровно те же международные спортивные чиновники лишали российских атлетов права на исполнение национального гимна и на поднятие российского флага в случае победы, а на командной форме не мог фигурировать русский триколор.
 
Все эти действия совершались — в точном следовании закону классицизма — в одно и то же время и в одном и том же месте.
 
Если это не лицемерие, то что тогда лицемерие?
 
Если это не двойные стандарты, то что тогда двойные стандарты?
 
Да, в коммюнике МОК оговаривается, что вопросы "уровня тестостерона и других гормонов", присущих мужскому и женскому организму, будут решать международные спортивные федерации, но любому здравомыслящему наблюдателю ясно, что там точно не станут возражать против сложившегося вектора.
 
Да, будут сделаны некие декоративные уточнения, но они не изменят установленного МОК положения вещей.
 
Пекинская Олимпиада пройдет еще по старым правилам, а новые нормы новой спортивной этики начнут действовать уже после завершения Игр.
 
Стоит заметить, что в середине сентября появились сообщения, что новая доктрина еще "не проработана" и поэтому будет опубликована лишь после завершения зимних Олимпийских игр.
 
Однако не прошло и двух месяцев, как МОК свои рекомендации все же выпустил.
 
Причины такой спешки могут быть различными, ясно одно: последовательное и постепенное стирание граней между гендерами приведет, и это можно утверждать вполне уверенно, к уничтожению как женского, так и мужского спорта.
 
А если учесть, что эта сфера жизни имеет колоссальное эмоциональное воздействие, обладает огромной медийной силой, то можно ожидать, что стиранием гендерных границ лишь в спорте дело явно не ограничится.
 
Новая реальность не просто постучалась в двери, она уже себя вполне вольготно чувствует в доме, где очень стараются не дать разрушить традиции.
 
Даже если кому-то они кажутся старомодными.
 

«Это настоящая бактериологическая война»: профессор показал, как умирают на реанимационных койках

03.11.2021, 09:31 204661
«Это настоящая бактериологическая война»: профессор показал, как умирают на реанимационных койках

Анестезиолог-реаниматолог Александр Попов потерял много друзей и коллег и не понимает, почему люди так беспечны.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии и скорой медицинской помощи Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования Волгоградского государственного медицинского университета Александр Попов рассказал о том, как COVID-19 лишал жизней его друзей и коллег, сообщает 63.ру.


Меня зовут Попов Александр Сергеевич. Я уже 30 лет работаю анестезиологом-реаниматологом. За эти полтора года, что идет пандемия, я потерял достаточно большое количество однокурсников, коллег и знакомых. Мои друзья, мои ученики — реаниматологи, к сожалению, далеко не все выжили после попадания на реанимационную койку.

Это робот, которого мы используем для обучения врачей для того, чтобы они работали в отделениях интенсивной терапии, в красных зонах. Но в реальных условиях на его месте лежат реальные пациенты, родственники и знакомые. И не факт, что вы не окажетесь в реанимационном отделении на этом же самом месте.

Когда кислородотерапии недостаточно и она не дает никакого результата, больного приходится переводить на искусственную вентиляцию легких. Вы почти гарантированно знаете, что это такое, и что это очень нехороший прогностический признак. Я вам хочу показать, как это делается. Для этого используется ларингоскоп, который вводится в ротовую полость пациенту. Находим голосовую щель и вставляем эндотрахеальную трубку в эту самую голосовую щель. После этого мы подключаем аппарат искусственной вентиляции легких и герметизируем дыхательные пути. Всё. Больной находится на искусственной вентиляции легких.

То, что происходит с пациентами, мы называем синдромом полиорганной недостаточности. Если говорить просто, то это отключение органов и систем от своей нормальной работы. Они прекращают нормально функционировать и человек потихоньку начинает умирать. Всё это сопровождается чаще всего двумя путями. Первый путь — это тяжелая гипоксия. Вместо 95 процентов начинает спускаться до 70, 60, 40... И где-то на этом уровне пациент умирает. Второй путь — это сердечная смерть, когда внезапно возникает либо где-то тромбоз, либо инфаркт, либо фатальное нарушение ритма, которое сопровождается остановкой кровообращения. И это достаточно частое явление.

К сожалению, это действительно так. У нас очень часто больные говорят, что очень плохо себя чувствуют и боятся умереть. У нас была такая ситуация, когда один знакомый звонил и прощался с нами. Он ощущал, что должен вот-вот скоро умереть. Слава богу, этого не произошло. Ощущение нехватки воздуха — это, конечно, тяжелое ощущение. На это тяжело смотреть. Банально тяжело смотреть, как человек задыхается и не может обеспечить себя кислородом. До какой-то определенной степени человек задыхается, плохо себя чувствует, но потом сознание отключается и уже на терминальных стадиях, на конечном этапе, он находится без сознания.

Мы можем проводить искусственную вентиляцию легких. Мы можем проводить дефибрилляцию восстановления сердечного ритма. Мы можем проводить инфузионную терапию самыми различными препаратами. Для этого у нас есть инфузиотехника. У нас есть мониторное оборудование, которое следит за состоянием пациента, и которая нам позволяет оперативно принимать решения в ту или иную сторону. Но всё равно, даже при наличии всего этого, нет гарантий того, что вы сможете выжить.

Мы окажем помощь любому пациенту. Мы постараемся вернуть его к жизни. Мы будем лечить даже при самых неблагоприятных ситуациях. Но люди, которые работают в красных зонах, они не железные. Происходит взрывной рост заболевания и количество больных, в том числе реанимационных, превышает все разумные пределы, все возможности системы оказания помощи.

Вы можете купить сертификат. К сожалению, у нас есть недобросовестные люди, которые делают на этом деньги. Но при этом, вы не можете купить себе жизнь, после того, как вы попали в реанимационное отделение. Я это вам говорю для того, чтобы вы подумали: как спасти себя, как уменьшить нагрузку на медицинский персонал. Для этого нужно сделать только две простые вещи: провакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты, маски и перчатки.

Бывали такие ситуации, когда наши ребята, анестезиологи-реаниматологи, бежали в красные зоны без СИЗов. Может я неправильные слова говорю, но они бежали в красную зону, потому что там была экстренная ситуация. И защищены были только маской. Из них не заболел никто. А вы попробуйте зайдите в ту же «торгушку». Заходишь, народ ходит вообще без масок. Некоторые идут и демонстративно кашляют и чихают. Зачем? Что хотят показать? Идешь в маске, а на тебя смотрят, как на странного человека. Не будет толку до тех пор, пока все не наденут маски. Не будет толку до тех пор, пока все не привьются. Я не помню, чтобы когда-то была такая смертность. Просто не помню такого. Это самая настоящая бактериологическая война. А кто-то говорит, что вирусов нет, и что не надо против этих самых вирусов сопротивляться.

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