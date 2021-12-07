Статья Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. Назарбаева "УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ"

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"Скоро мы торжественно отметим 30-летие независимости – самой священной ценности нашего общества. Тогда, три десятилетия назад, мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу нашего мировоззрения и бытия. И если в масштабе истории человечества такой срок сопоставим с мгновением ока, то для вступающего в возраст зрелости и расцвета сил независимого Казахстана это великая веха и новая покоренная высота", - пишет Нурсултан Назарбаев в своей статье, опубликованной на официальном сайте Первого Президента Республики Казахстан.





Свершить подобное способны только сильные своим духом и единством люди.

Наши предки, в древности – саки и гунны, а затем героические тюрки, противостоя неистовым бурям суровых эпох, создавали в Великой степи могущественные государства. Невзирая на тяжелые времена, когда из-за жестоких войн и непримиримой враждебности немало народов ушло в другие края, разбрелось и раздробилось подобно камням, истершимся в песок, казахи сохранили свою исконную обитель и отцовскую юрту тюркского мира.

Мудрые предки не только уберегли себя от исчезновения, но передавая из поколения в поколение как бесценное наследие, сохранили свои благородные традиции, свой созидательный, щедрый и свободолюбивый дух, свой чистый и выразительный язык, свою прекрасную и самобытную музыку, искусство и литературу. И корни, и история, и мощь нашей страны, где сегодня в мире и согласии вместе живут представители многих этносов, берут свое начало от Великой степи, а потому быть сыновьями и дочерьми такого народа – безграничное счастье, выпавшее на долю каждого казахстанца.

На рубеже столетий, вобравшем в себя ярчайшие события в истории всего человечества, вместе с оказанным мне большим доверием на мои плечи легла огромная ответственность – возглавлять нашу страну. За годы своего руководства я не жалел сил и времени, чтобы оправдать доверие народа.

В канун славного 30-летия со дня образования Республики Казахстан, граждане которой сплотились под знаменем мира, единства и созидательных свершений, я счел важным поделиться с народом своими мыслями об уроках нашей независимости.

Вполне понятно, что среди представителей научной общественности каждый по-своему определяет природу, сущность и значение нашей независимости. Но одно остается неоспоримой истиной: обретение Казахстаном независимости – это закономерный результат многовековой самоотверженной борьбы наших предков за свободу и самостоятельность. И это навеки неотъемлемое достояние республики, признанное и закрепленное документами международного права.

На трудных дорогах по пути к независимости сквозь горнило тяжелых невзгод и испытаний немало пламенных патриотов принесли себя в жертву. Помнить о них и воздавать им почести – наш долг. Вот почему в наступившие новые времена, оберегая мир и спокойствие в нашем общем казахстанском доме, мы не допустили конфликтов и пришли к святая святых – независимости – через самообладание и терпение, разум и здравомыслие.

Я появился на свет в самый разгар ХХ века, утопившего в крови миллионы людей и принесшего неисчислимые беды и лишения. В Первой мировой войне казахи не принимали прямого участия, но в 1916 году, согласно печально известному июньскому указу царя, их начали принудительно привлекать на тыловые работы. Произвол, жестокость и безнаказанность колониальных властей переполнили чашу народного терпения, и в местностях Каркара, Кастек, Самсы тогдашней Семиреченской области вспыхнули национально-освободительные восстания, в которых участвовали и мои деды.

Грянувшая затем Гражданская война разлилась по степи реками крови и принесла нашему народу столь же огромные страдания. Две волны жуткого голода накатились в 1921-22 и 1930-32 годах. Результатом бежалостной политики, явившейся настоящим бедствием, стала гибель половины коренного населения Казахстана. Народ только начал приходить в себя, как в конце 30-х годов на его голову обрушилась новая трагедия – кровавые политические репрессии сталинизма, истребившие как интеллектуальную элиту нации, так и тысячи рядовых граждан.

Хотя сам я не был очевидцем всех этих событий, по горестным рассказам отца и матери и по их читаемым вполголоса молитвам за упокой героев и жертв борьбы за свободу я узнавал и на всю будущую жизнь впитывал в себя ту жестокую правду жизни. Иногда я думаю, какой же терпеливый наш народ?! Мирился с непримиримым, выносил невыносимое. И даже в самые тягостные дни, когда было неизвестно, увидит ли он завтрашний восход солнца, он не падал духом и не терял надежды на будущее, решительно противостоял любым трудностям и постоянно двигался вперед.

Когда бушевала самая кровопролитная в истории планеты Вторая мировая война, ставшая для нас Великой Отечественной войной, я был ребенком, но перед глазами до сих пор стоят картины тех суровых дней. Мужчины из нашего аула уходили на фронт, а оставшиеся за старших матери, сестры, жены и дети-подростки трудились не покладая рук: пахали землю, жали хлеб до последнего колоска и всецело жили идеей "Все для фронта! Все для победы!" И если я в своих речах довольно часто обращаюсь к теме труда, наверное, это во мне говорит отголосок тех тяжелых времен, укравших детство у моих сверстников.

Труд – великая сила, способная вызволить человека из самой бедственной ситуации и направить его к лучшей жизни. В этом я убедился с ранних лет. Вот почему я не устаю повторять молодежи: "Трудись, корми свою семью, служи стране: этим будет прирастать и твой личный успех, и благосостояние Отчизны".

В период послевоенного возрождения и восстановления народного хозяйства, когда понадобилось осваивать целину, плавить металл и варить сталь, я оказался в самой гуще этих дел. Довелось увидеть и преимущества социалистического строя, и его недостатки. Тем более, что, как показывал ход истории, результат семидесятилетнего пребывания в составе Советского Союза оказался далеко неоднозначным.

В начале ХХ века лидер Алаша Ахмет Байтурсынов констатировал: "Алхамдулилла, нас больше шести миллионов". Согласно проведенной в царской России официальной переписи населения 1913 года, в тогдашнем Степном крае, не включая казахов Туркестанского края, проживали 5 миллионов 597 тысяч человек. Стало быть, у нас нет оснований подвергать сомнению достоверность слов А. Байтурсынова. А спустя около полувека, по итогам Всесоюзной переписи 1959 года, количество проживающих в Казахстане казахов уменьшилось до 2 миллионов 787 тысяч, составив при этом всего 30% от населения республики.

В 1989 году я был избран на пост первого руководителя республики. По итогам проведенной в том году последней в истории СССР всеобщей переписи населения удельный вес коренного населения Казахстана составил всего 40,1%.

Дети свободного Казахстана должны знать, через какие испытания, жертвы и лишения пролегал наш путь к независимости: национально-освободительное восстание 1916 года, гражданская война, две волны опустошительного голода, репрессии, Великая Отечественная война, массовая миграция времен освоения целины. Это нужно для того, чтобы молодежь чтила прошлую историю и выносила из нее правильные уроки. Поэтому я говорю: "Независимость – главная святыня, доставшаяся нам ценой крови наших предков".

В течение тридцати лет все мои мысли, тревоги и надежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и замешательств. За эти годы страна вошла в число 40 передовых государств мира. Было взращено и воспитано новое поколение, освоившее лучшие достижения мировой науки и культуры, возведена новая столица. В этом мне видится самый главный успех и самое большое счастье.

Но при всем этом, говоря словами мудрого Абая, в тот переломный момент "мы двигались осторожно, а ступали твердо". Благодаря этому мы опередили других по многим сферам и направлениям. Здесь я хочу глубже погрузиться в эту тему и представить вниманию общественности некоторые сведения, которые прежде не особо обсуждались.

В 70-е годы прошлого столетия гигантская империя под названием Советский Союз вступила в сложный период своей истории, впоследствии прозванный "эпохой застоя". Получилось так, что схоластическая идеология коммунизма и основанная на жестком и безапелляционном планировании "сверху" советская экономика с ее систематическими приписками завели общество в беспросветный тупик.

В том, что экономика СССР времен того пресловутого "застоя" находится в плачевном состоянии, я начал воочию убеждаться в конце 70-х годов, когда работал на руководящих постах в Карагандинском областном комитете партии. А в 80-е годы, когда мне довелось возглавлять правительство Казахской ССР, масштабы сложившегося положения стали еще более очевидными.

Провозглашенная М. С. Горбачевым "перестройка" не помогла стране выбраться из глубокой стагнации, очень скоро переродившись в "говорильню", ярмарку политической рекламы и какофонию популистских лозунгов. Опрометчиво начатый "поворот", предпринятый без подготовки экономического базиса для реформ, только усугубил копившиеся годами проблемы, подводя его к крайней черте.

I Съезд народных депутатов, созванный по результатам первых в СССР демократических выборов, прошел в мае-июне 1989 года. В то время я был председателем Совета Министров республики.

В своем выступлении с трибуны Кремлевского дворца съездов мне пришлось открыто и правдиво говорить о критической ситуации в экономике гигантского Союза: "… Занимаясь по долгу службы вопросами практической экономики, могу сказать, что мы достоверного представления о положении в экономике страны и сегодня не имеем. Судите сами: по данным Госкомстата СССР, производство продукции в стране увеличилось, а полки пустые. Планы выполняются, а состояние экономики ухудшается. Почему? Много накопилось таких "почему". Надо наконец-то определить всю глубину кризиса в экономике, выработать четкий путь его преодоления.

Двенадцатая пятилетка была составлена в самых худших традициях застоя".

Конечно, М. С. Горбачеву, чуть ли не через день говорившему о "перестройке", "обновлении" и даже "ускорении", вряд ли понравились слова о том, что пятилетка распланирована "в худших традициях застоя". По его реакции было видно: он хотел, чтобы я побыстрее "закруглялся" с этой темой. Но шквал одобрительных аплодисментов из зала не позволил ему остановить меня.

Как говорится, сказавший А должен сказать и Б. И тогда я поведал о бедах, терзавших Казахстан: "Ведомственный диктат привел к тому, что богатейшая сырьевыми ресурсами, пользующимися на мировом рынке повышенным спросом, наша республика оказалась в тяжелейшем положении в своем социальном развитии и на грани экологического кризиса. Действуя методом слона в посудной лавке, министерства уничтожили Арал. Экибастуз засыпает золой степь. Нефть не служит тем, кто ее добывает. Для различных полигонов отчуждены земли животноводов, о компенсации и речи нет".

Завершив выступление, я глянул в зал в сторону нашей делегации и увидел побелевшее от негодования лицо Г. В. Колбина, тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Что ж, раз речь пошла о судьбе народа и интересах республики, отмолчаться в сторонке я не мог.

А в последовавшие затем два года, когда Союз начал саморазрушаться и окончательно расходиться по швам, ситуация складывалась еще более драматично.

На тот же 1989 год пришелся самый разгар процесса "парада суверенитетов", который начался в Прибалтике, продолжился в Закавказье, а затем охватил все части Советского Союза. До конца 1990 года все 15 республик Союза успели провозгласить свой суверенитет, хотя кроме Эстонии, Литвы и Латвии, остальные 12 республик все еще находились в составе СССР.

Как бы ни пытался М. С. Горбачев бороться за сохранение Союза, но предотвратить распад СССР было уже невозможно. 18-21 августа 1991 года произошел печально известный "путч ГКЧП", объективно продемонстрировавший на весь мир полную несостоятельность и бесперспективность высшего руководства СССР в деле дальнейшего управления страной. Закономерным и естественным результатом явилось то, что за период с августа по декабрь 1991 года остававшиеся в составе СССР республики приняли решение провозгласить свою независимость.

Политические страсти накалялись, противоборство Ельцина и Горбачева близилось к развязке, некогда построенное на железной дисциплине централизованное руководство страной рассыпалось как замок на песке. В этот критический момент даже малейшая ошибка, допущенная со стороны Казахстана, могла обернуться трагедией.

Возможностей наломать дров здесь было предостаточно. В этих условиях крайне важно было заручиться мандатом всенародного доверия. 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента, по результатам которых мою кандидатуру поддержали более 98% избирателей. Это окрылило меня и предоставило мне свободу действий.

Спустя два дня после выборов, 3 декабря в Алматы прибыла большая делегация Европарламента во главе с М. Хофф, которая пригласила меня как избранного президента страны посетить Брюссель с официальным визитом. И это тоже стало знаком большой поддержки и признания на международном уровне.

Так мы вступили в последнюю, решающую стадию готовности к провозглашению независимости. 8 декабря на встрече в белорусском Беловежье Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич сделали заявление, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". Я срочно вылетел в Москву, где была запланирована встреча с Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, которая не состоялась из-за неявки троих приглашенных.

После этого я провел в Москве пресс-конференцию для представителей советских и иностранных СМИ, на которой заявил, что теперь "необходимо признать независимость всех входивших в состав СССР республик и помочь им в скорейшем времени стать членами Организации Объединенных Наций".

12-13 декабря на проходившей в Ашхабаде встрече глав республик Казахстана и Средней Азии, оценив обстановку, мы заявили о готовности стать равноправными соучредителями Содружества Независимых Государств. И вот наступила долгожданная дата – 14 декабря 1991 года, когда на повестку дня VII сессии Верховного Совета 12-го созыва был внесен Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

Разработанный с участием ведущих правоведов, прошедший тщательную и заблаговременную экспертизу, этот закон, как представлялось, должен был быть одобрен и принят сразу, без каких-либо проволочек. К тому же другие республики давно приняли аналогичные законы. Но обстоятельства сложились не совсем так, как мы ожидали.

Хотя в работе сессии принимал участие вице-президент Е. М. Асанбаев, за слушаниями в стенах Верховного Совета я внимательно следил по средствам связи из своего кабинета. До сих пор помню, как еще до начала обсуждения законопроекта один депутат озвучил провокационный вброс: "От кого и от чего мы собираемся объявить себя независимыми? Не пытаемся ли мы создать казахскую империю по примеру российской империи, которую ругаем уже 70 лет?"

Немного позже в тон ему высказался другой депутат: "Мы решаем вопрос о провозглашении независимого государства. Завтра утром из 17 миллионов людей добрая половина – русскоязычное население – окажется в чужом государстве… Товарищи, нельзя же так".

А еще один "народный избранник" поставил вопрос так: "Является ли предложение о том, что президентом Казахской ССР или Республики Казахстан может быть только казах, посягательством на гражданское равноправие по отношению ко мне?.." И это при том, что в законе черным по белому было прописано, что президентом республики может быть человек, "который владеет государственным языком и языком межнационального согласия", как ему тут же напомнил депутат С. Сартаев.

Мной намеренно по этическим соображениям не называются их фамилии, тем более, что время все уже расставило по своим местам.

Конечно, я знал, какие внешние силы подзуживали таких ораторов и сулили поддержку за столь "бесстрашные" речи. Но мне было нельзя ни ошибаться, ни тем более поддаваться на провокации. Несмотря на доходчивые ответы и веские аргументы, приводимые депутатами Верховного Совета в лице таких заслуженных и авторитетных государственных деятелей, известных ученых, правоведов и литераторов, как С. Зиманов, С. Сартаев, М. Козыбаев, У. Джолдасбеков, А. Кекильбаев и других, за два дня дебатов по законопроекту депутаты так и не пришли к единому мнению.

Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, 16 декабря я приехал после полудня в Верховный Совет, чтобы самому разъяснить депутатам суть текущей ситуации и довести до них главную и такую простую мысль, что этого их решения ждет весь народ Казахстана и вся мировая общественность: "… Этот закон надо принять, потому что мы остались единственными. Наша совесть перед многонациональным народом Казахстана чиста. Это серьезный закон, в каждое слово которого будут вчитываться все. Это моя предвыборная программа, квинтэссенция всех вопросов, которые мы собираемся решать. Главный вопрос – вопрос о государственной независимости. Вклиниваться, добавлять слова, которые не несут никакой нагрузки, не надо. Принимать его надо, я считаю, квалифицированным большинством. Всех прошу настроиться на это".

После этих слов противившиеся депутаты успокоились и вошли в конструктивную колею, а закон был принят большинством голосов. Наступил наш долгожданный звездный час. Произошло величайшее событие в национальной истории. Обретенная в непростых обстоятельствах независимость стала результатом заранее обдуманных намерений, основательной и безукоризненной подготовки, большой и неустанной организаторской работы.

Мы обрели независимость мирным путем, но долгая дорога к ней обильно полита кровью наших предков. Независимость пришла к нам в воздаяние за ту кровь. Обо всем этом я специально пишу для того, чтобы наша молодежь, которую мы воспитываем с большой заботой и большими надеждами, росла в глубоком осознании этих ценностей.

Провозглашение независимости не прошло без помех, но еще более трудным делом было добиться ее международного признания. Понимая всю важность этого вопроса, я начал готовиться к нему загодя.

В результате переговорного процесса, начатого по дипломатическим каналам за несколько месяцев ранее, уже на следующий день после провозглашения независимости в Алматы с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Дж. Бейкер. Это был его второй визит в Казахстан, так что на тот момент мы уже находились в дружеских и доверительных отношениях. Как должностное лицо, отвечающее за внешнюю политику США, Дж. Бейкер горячо поздравил меня с избранием на пост президента и с провозглашением независимости. Прибывшие вместе с ним зарубежные журналисты тотчас же распространили эту информацию в медиапространстве США и Западной Европы.

События же тем временем продолжали стремительно развиваться. Чтобы сохранить экономическое партнерство, 21 декабря на встрече с участием президентов России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Молдовы и Казахстана было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Саммит по инициативе казахстанской стороны состоялся в Алматы. Так произошло рождение СНГ, и был дан ответ на беспокоивший правительства и народы очень многих стран мира вопрос о том, "в какую сторону переменяется судьба бывших республик СССР, по какому пути и в зоне чьего влияния они будут развиваться впредь?"

Так, терпеливо и целенаправленно одолевая узкие и тернистые пути безвременья, наша независимость пробивала свой собственный маршрут.

С первого дня независимости мы проводили политику долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога, что обеспечило нашей стране устойчивый рост и развитие. Ведь взаимное уважение и дружба были и останутся нашим достоянием, которым мы всегда должны дорожить. Как гласит казахская пословица: "Успех там, где есть единство".

К сожалению, в ряде бывших советских республик, как и мы, вступивших на путь независимости, начали происходить негативные процессы. В Грузии, Азербайджане, Армении разгорелись очаги войны. От Молдовы откололось Приднестровье. Таджикистан затянуло в пучину гражданской войны. Серия потрясений, начавшаяся в те годы у нашего ближайшего соседа – братского Кыргызстана, не только нарушила спокойствие в этой стране, но и обескровила ее экономику, на годы задержав дальнейшее развитие. Нынешний конфликт на юго-востоке Украины тоже уходит корнями к неурядицам, возникшим в те же девяностые годы.

Народ сплоченный обрастает и богатством, и доброй славой. Народ разобщенный лишается сил и теряет лицо. За минувшие годы у нас немало достижений, которыми мы по праву можем гордиться.

С обретением независимости мы взяли курс на глубокое политическое реформирование нашего общества. Чуть более четверти века назад мы приняли Основной закон, служащий надежным фундаментом для всех наших свершений. Просеянный сквозь сито открытого всенародного обсуждения и утвержденный волеизъявлением всех граждан, этот документ заложил основу прогрессивного роста и процветания нашей страны.

Отмечу, что несмотря на все разнообразие существующих в мире форм демократии и экономического устройства, среди них нет эталонной модели, которую можно было бы легко скопировать и тут же применить в собственной практике. Поэтому, изучив исторический опыт зарубежных стран и учтя собственную специфику, мы разработали Стратегическую программу "Казахстан-2030". Досрочно реализовав ее, мы предложили народу Стратегическую программу "Казахстан-2050", и заручившись его поддержкой, включились в ее выполнение. В этих двух стратегиях отражена суть прокладываемого нами курса национального возрождения, который авторитетные мировые политики и эксперты уважительно прозвали "Казахстанским путем".

Наш народ рожден и вскормлен Великой степью. От своих предков мы унаследовали огромную территорию. Но права на нее не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР.

Организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяженностью 14 тысяч километров было непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум великим соседям – России и Китаю, руководство которых с первых дней поддерживало нашу независимость, а также процесс уточнения наших границ. Так, общая граница Казахстана с Российской Федерацией, составляющая порядка 7500 километров, стала поясом дружбы и доверия. Были достигнуты исторические договоренности и по 1700 километрам границы с КНР. Это определило конструктивное отношение к пограничным вопросам и всех других соседних стран.

Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента В. В. Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории.

Создав в ходе переговоров атмосферу взаимного понимания и уважения интересов сторон, мы последовательно заключили международные договоры и окончательно определили нашу государственную границу. Таким образом, чтобы выполнить священные заветы предков, а заодно избавить будущие поколения от еще больших трудностей, мы развязали все проблемные узлы и довели начатое дело до логического конца.

Вопрос о земле всегда был для нашего народа вопросом жизни и смерти. Во времена Советского Союза разные уголки казахской земли были превращены в военные базы, лаборатории и полигоны, где проводились опасные эксперименты. На одном только Семипалатинском полигоне было проведено 456 ядерных и термоядерных взрывов. Из них 116 были произведены в воздухе, что обернулось крайне губительными последствиями для населения республики. Согласно подсчетам казахстанских ученых, суммарная мощность атомных бомб, взорванных на территории Семипалатинского полигона, в 2500 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Этот чудовищный полигон я закрыл 29 августа 1991 года.

На момент обретения независимости на территории Казахстана располагались 1216 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет. Это был четвертый по мощности в мире ядерный арсенал.

Добровольно отказавшись от ядерного оружия, мы стали лидерами всемирного ядерного разоружения. В этом состоит бесценный вклад Казахстана в дело укрепления глобального мира и безопасности.

В первые годы у нас не было собственной валюты. Основательно изучив мировой финансовый рынок, мы в нужный момент ввели в оборот свою национальную денежную единицу – тенге.

Предусмотрительного не застанешь врасплох", – гласит мудрость наших предков. Выигрывает тот народ, который думает о своем будущем. Чтобы грядущие поколения не были стеснены в средствах, мы создали Национальный фонд и золотовалютный резерв. В период пандемии нас подстраховали именно эти долголетние накопления.

На нашу долю выпала честь осуществить небывалый по своей масштабности и сложности в нашей истории проект – воздвигнуть в самом сердце Сарыарки над водами привольно текущего Есиля новую и прекрасную столицу и собрать здесь передовые силы общества.

Стремительное развитие столицы задает пример и мощные импульсы для модернизации других регионов страны. Третий по счету город-миллионник Шымкент стал городом республиканского значения. Имеющий двухтысячелетнюю историю город Туркестан неузнаваемо преобразился за последние два года и превратился в один из красивейших городов Казахстана. Могу сказать с твердой уверенностью, что такое же яркое будущее ожидает и другие регионы, и крупные городские центры нашей страны.

Еще в начале обретения суверенитета я понимал, что Казахстану требуется экономическая модернизация, обновление инфраструктуры и отход от сырьевой зависимости. Но только к началу третьего десятилетия независимости, накопив ресурсы и опыт, мы смогли осуществить это сложное дело.

Мы сделали ставку на индустриализацию и развитие собственной промышленной базы. В этих целях приняты три Программы индустриально-инновационного развития, введено 1500 проектов на сумму 9 триллионов тенге. Казахстан начал выпускать более 500 видов продукции, которая ранее не производилась – электровозы, автобусы, автомобили, железнодорожные вагоны, трансформаторы и многое другое.

Как известно, дороги служат транспортными артериями государства. Всего за 10 лет мы построили 14 тысяч километров автомобильных и 2,5 тысячи километров железных дорог, реконструировали все крупные аэропорты, морские и сухие порты. В результате Казахстан, не имевший доступа к морю, получил прямой выход к европейским странам, Персидскому заливу, Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам и стал трансконтинентальным евразийским транспортным мостом.

Народ – главное богатство нашей независимой Родины. Всю свою энергию, накопленный опыт и идеи – все-все это я отдаю делу служения народу Казахстана.

Из этих же побуждений я, начиная с первого дня независимости, созвал более миллиона наших кандасов – единокровных соотечественников, волею судеб оказавшихся разбросанными по всему миру. В мире немало государств, где все население страны не превышает и одного миллиона человек. А мы не только переселили из-за рубежа такое количество кандасов, но обеспечили их и жильем, и работой, дали образование их детям. Поэтому нельзя забывать, что и эта всемерная поддержка, которая продолжится и в последующем, стала возможной исключительно благодаря независимости.

На протяжении этих тридцати лет страна прошла через множество испытаний и добилась больших успехов. Еще больше вершин нам предстоит покорить, но и немало возможных испытаний впереди.

Вот уже два года мир охвачен тревогой, подобную которой трудно припомнить. Разразившаяся из-за коронавируса пандемия существенно изменила не только мировую экономику, но и формы организации труда и производства, приоритеты в развитии науки и технологий, и даже мышление и сознание людей. Прежде всего пандемия принудила разные государства, независимо от уровня их развития, к сближению и кооперации в сферах экономики и технологий. В этих условиях сформировалась новая глобальная экономическая парадигма.

Не так давно большая группа Нобелевских лауреатов по итогам саммита "Наша планета, наше будущее" опубликовала Срочный призыв к действиям, в котором пандемия COVID-19 названа величайшим общемировым потрясением со времен Второй мировой войны, указав на необходимость совместной борьбы с ней. В обращении, в частности, подчеркивается: "Если в этом десятилетии не будут предприняты трансформационные меры, то будущее человечества подвергнется колоссальной угрозе… Самые бедные и маргинализованные слои общества остаются наиболее уязвимыми".

Это заставило меня невольно вспомнить о моих инициативах, оглашенных почти 30 лет назад, 5 октября 1992 года с трибуны Организации Объединенных Наций. Еще в ту пору я предложил учредить международный фонд противодействия непредвиденным угрозам и вызовам, формируемый за счет добровольных отчислений странами 1% от своего оборонного бюджета. Уточню, что тогда речь шла о миротворческих усилиях ООН, но, во-первых, важна была сама идея и механизм коллективного взаимодействия, а во-вторых, чем же пандемия не война, если в разных странах она ежесуточно убивает сотни и тысячи людей?..

Если бы такой фонд был создан в те годы, сейчас бы имелись несравнимо большие возможности для борьбы в бедных странах с коронавирусом и его последствиями.

Пандемия подтолкнула мир к новой геополитической трансформации, базирующейся на таких факторах, как активация новых альтернативных и до поры латентных сил и резервов, учет ведущих тенденций и прогностика назревающих угроз и вызовов. В схватке с внезапно навалившейся пандемией на выручку людям пришли новые технологии, основанные на информационных и цифровых системах. Сопутствующими процессами явились радикальные и "взрывные" изменения на рынке труда.

В свое время лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес сделал прогноз о том, что в ходе четвертой индустриальной революции роботы постепенно заменят людей в подавляющем большинстве профессий.

Сегодня этот прогноз сбывается все шире и нагляднее. В результате глобальной технологизации уже сейчас в таких отраслях, как информационные технологии, робототехника, синтетическая биология, бионика, нанотехнологии, искусственный интеллект наблюдаются мощные революционные прорывы, доселе немыслимые и невообразимые. В современном мире все больше растет потребность в таких специалистах, как биоинженер, инженер-робототехник, специалист по кибербезопасности, нейромаркетолог, космобиолог, урбанист-эколог, биофармаколог, агрокибернетик, метеоэнергетик.

Несколько лет назад мы провели выставку "EXPO-2017" и приняли комплексную программу перехода на зеленую экономику. Сейчас повсюду в мире активно развиваются разные виды альтернативной энергетики: использование энергии ветра, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, биоэнергетика, геотермальная энергетика. Мы тоже не должны отставать в этом процессе.

Чтобы находиться в авангарде новых глобальных трендов, мы создали программу "Болашак" и обучали нашу молодежь в лучших вузах мира. В условиях нехватки средств, а это было в тяжелые 90-е годы прошлого века, мы оплачивали учебу, проезд, проживание студентов. Так за это время для страны было подготовлено более 15 тысяч специалистов. Уверен, что все они чувствуют заботу своей Родины и оправдают наши надежды, служа Отчизне. Затем были созданы вуз мирового уровня – Назарбаев университет, сеть Назарбаев интеллектуальных школ, международный технопарк "Астана-хаб", предназначенный для поддержки стартапов в сфере информационных технологий. Наша молодежь должна находиться на переднем крае таких прогрессивных глобальных обновлений.

Два с половиной года назад в государстве сменилось высшее должностное лицо. Было немало тех, кто говорил мне: "В соответствии с Конституцией для Вашего президентства нет никаких ограничений. На последних выборах за Вас проголосовали почти 98% избирателей. Продолжайте работать на этом посту". Но всему бывает свое время и свой черед.

За три десятилетия мне посчастливилось встретить много сподвижников, вырастить много достойных кадров, воспитать много учеников. Из их числа я выдвинул на пост президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – истинного патриота, высокого профессионала, моего соратника с первых лет независимости, накопившего ценнейший опыт в бытность министром иностранных дел, главой правительства, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. На выборах подавляющее большинство наших сограждан поддержало его. Так мы в очередной раз продемонстрировали всему миру сплоченность народа и преемственность нашей политики.

Президенты будут сменяться, но вечной и неотъемлемой должна оставаться наша независимость. Ради этого каждый казахстанец призван укреплять ее основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе имя. В этом вся суть величественной идеи "Мәңгілік Ел". Самое главное – страна цела и невредима, а наши дети растут под солнцем Свободы. Теперь эти дети, взращенные в любви и ласке, должны задумываться: "Что я могу дать родному Казахстану?"

Благодаря своим большим и неоспоримым успехам мы убедили сомневающихся, обратили неверующих и выросли в достойное государство, уважаемое во всем мире.

Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана – страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной арене – окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня.

Будем верны животворному истоку нашей независимости – завещанному нам предками героизму в борьбе за национальное достоинство. И будем уверенно шагать вперед, дорогие собратья!