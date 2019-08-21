Казахстанец воссоединился со своими родственниками из китайской провинции Аньхой

Миша приехал в Аньхой, чтобы встретиться со старшим поколением семьи У.

Эта статья впервые появилась в 57-м выпуске казахстанской газеты "Шелковый путь сегодня". Текст Юй И.

В начале этого года в газете "Шелковый путь сегодня" была опубликована статья о том, как молодой человек из Казахстана по имени Миша ищет своих китайских родственников. Вместе с этим в открытой группе "Новый обзор Казахстана" в приложении "Вичат" было опубликовано сообщение с призывом к китайским читателям о помощи молодому человеку в поиске родных в округе Шоу китайской провинции Аньхой. А уже этим летом Миша отправился в округ Шоу провинции Аньхой, чтобы, наконец, воссоединиться с родственниками и поставить последнюю точку в этой истории.

Учеба в Китае ради поиска родных

В июне этого года Миша окончил учебу в Синьцзянском университете по специальности "Международное право" и вернулся в Казахстан. Недавно он связался с журналистом газеты "Шелковый путь сегодня", чтобы поделиться своими впечатлениями о поездке в Аньхой.

Мне понравился Аньхой, мне понравился округ Шоу - родина моего дедушки. Это место является очень известным в истории Китая", - говорит Миша. Молодой человек рассказал о том, как два младших брата его деда поведали ему о последней воле дедушки.

После того, как дедушка Миши уехал в Советский Союз в 1962 году, он жил в городе Оскемен (Усть-Каменогорск) в Восточно-Казахстанской области. При жизни дед Миши поддерживал связь с родственниками в провинции Аньхой, а также вместе дядей Миши однажды навестил их в Китае. После смерти старика семья Миши больше не могла связаться с китайскими родственниками.

Миша смотрит родословную книгу и узнает историю семьи.



Три года назад Миша решил учиться в Китае. Основная причина была в том, что Китай - это родина его дедушки. Сначала Миша хотел выучить китайский язык, после чего отправиться в Аньхой, чтобы найти родственников дедушки.

В течение трех лет обучения в Китае Миша пытался их найти через местные соцсети, как "Вэйбо", "Вичат" и т.д., но каждый раз безуспешно.

Газета "Шелковый путь сегодня" выступила посредником в поиске Миши своих родственников в Китае



В конце 2018 года газета "Шелковый путь сегодня" и "Новый обзор Казахстана" непрерывно обменивались информацией касательно Мишиной истории, чтобы помочь в поиске родственников. Менее чем через месяц Миша связался с У Гэньсэнь, братом его деда, проживающим в округе Шоу провинции Аньхой.

Во время поиска родственников Миша узнал, что китайское имя его деда У Куньсэнь. Посетив в округе Шоу провинции Аньхой храм предков рода У, ему стало известно еще о более чем 500 родственниках, большинство из которых проживает в Аньхое, но есть также и те, кто живет в Пекине и Шанхае.

Миша сказал: "В порядке поколений семьи я принадлежу к поколению "Цзай" (иероглиф, который должен использоваться в именах определенного поколения одного рода). Поэтому второй дедушка дал мне имя "У Цзай казах". Мне нравится это имя - в нем есть и моя фамилия, и страна, в которой я живу".

Миша и его родственники посетили храм предков семьи У



За несколько дней, проведенных в Аньхое, Миша навестил младших братьев своего деда и съездил на его родину.

Из-за ограниченного времени Миша не смог полностью все посмотреть, поэтому он планирует вернуться в округ Шоу в следующем году, чтобы пройтись по дорогам, по которым ходил его дед, и отправиться рыбачить на реку, где в детстве играл его дедушка.

"Воссоединение" с родственниками действительно чудесно, эта поездка в Аньхой была незабываемой

Миша, который уже вернулся к работе в Казахстане, всегда вспоминает фрагменты из встречи с братьями дедушки, пережив, как любят говорить китайцы, "воссоединение", которое и стало самой чудесной частью его поездки в Аньхой.

Миша сказал: "Когда я увидел братьев деда, я заплакал, потому что вспомнил лицо своего дедушки - они очень похожи".

Глядя, как толпящихся родственников, которые приехали в аэропорт встречать Мишу, несмотря на то, что они видятся впервые, они обнимаются и совершенно не кажутся друг другу чужими.

Миша сказал: "Я чувствую себя так, словно я был в командировке или студентом, который учился более 20 лет, и, наконец, вернулся домой к своим близким".

Встреча Миши с родными в Аньхое.



Когда Миша заходил в гости к своим родственникам, они с сожалением вспоминали о том, как дедушка Миши в возрасте 20 лет уехал в Советский Союз, а сейчас Миша, которому чуть больше 20 лет, приехал в Китай из Казахстана. Судьбы этих двух человек схожи, однако пережили они разное.

Миша сказал: "Мои нынешние условия, конечно, намного лучше, чем у моего дедушки. Поиск родственников помог мне лучше понять и узнать, каким он был в то время".

Будучи старшим внуком в семье, Миша считает, что, найдя родных, он не только выполнил последнее желание деда, но и завершил путь "самопознания".

Миша поделился: "Благодаря своему деду, я лучше понял свою жизнь и узнал историю семьи. Я обязательно расскажу эту историю своим детям в будущем".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства