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В Казахстане расширят применение льгот по КПН - Смаилов

30.11.2022, 17:39 2081
В Казахстане расширят применение льгот по КПН - Смаилов
Фото: primeminister.kz
Для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята концепция управления государственными финансами до 2030 года
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата, на котором были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию налогового администрирования, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Премьер-министр отметил, что правительством будет продолжен курс по построению конкурентной рыночной экономики, ориентированной на отход от чрезмерного вмешательства государства и обеспечение равных возможностей для всех ее участников.

В этом направлении реализуются меры по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствованию законодательства и судебной практики, а также борьбе с коррупцией. Это значительно укрепит систему защиты интересов и прав бизнеса, создаст широкие экономические возможности для инвесторов", - сообщил Алихан Смаилов.


Он подчеркнул, что для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята концепция управления государственными финансами до 2030 года, а в целях перезагрузки фискальной политики в 2023 году будет разработан новый Налоговый кодекс.


По его словам, вся работа по улучшению налогового законодательства будет и дальше проводиться в тесном сотрудничестве с налогоплательщиками, экспертами и международными консультантами.

Особое внимание при этом будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования, расширению применения льгот по корпоративному подоходному налогу при реинвестировании прибыли", - отметил Алихан Смаилов.


В рамках заседания участники обсудили рекомендации по повышению эффективности налоговой политики, вопросы разработки нового Налогового кодекса, таможенной обработки товаров, защиты прав интеллектуальной собственности и укрепления бизнес-связей между казахстанскими и иностранными предпринимателями.

Премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны соответствующими госорганами.

Правительство Казахстана готово и дальше сотрудничать с инвесторами по всем актуальным вопросам налоговой политики", - добавил он.

 

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Свыше 70 фактов давления и незаконного вмешательства в бизнес выявил Антикор

28.11.2022, 14:24 7106
Свыше 70 фактов давления и незаконного вмешательства в бизнес выявил Антикор
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции с начала года выявило 72 факта незаконного вмешательства и давления на бизнес со стороны государственных служащих.
 

Начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц, из них 65 осуждено", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Также Антикор предотвратил проведение с бизнесом свыше тысячи следственных действий, что оградило предпринимателей от лишней траты времени на посещение следственных кабинетов.
 

По уголовным делам территориальных департаментов существенно сокращены следственные действия с участием бизнеса, что стало возможным в результате внедренного агентством механизма ведомственного контроля", - сообщает ведомство.

 
Как сообщили в агентстве, большая часть противоправных действий связана с вымогательством взяток, в том числе при подписании актов выполненных работ, выдачи разрешительных документов и другие. Их удельный вес в общей структуре составил 80%.
 

По всем вышеуказанным фактам в адрес руководства государственных органов внесены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений", - отметили в Антикоре.

 

Жумангарин обсудил меры поддержки легпрома с представителями бизнеса и госорганов

26.11.2022, 15:29 11406
Жумангарин обсудил меры поддержки легпрома с представителями бизнеса и госорганов
Фото: primeminister.kz
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы развития легкой промышленности и переработки хлопка обсудили в пятницу на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане по состоянию на 1 ноября 2022 года действует 1396 предприятий легкой промышленности, из них 816 - швейных предприятия, 461 - по производству текстиля, 119 выпускают кожаную и относящуюся к ней продукцию. Доля легкой промышленности в ВВП страны составляет 0,1%, в обрабатывающей - 0,8%.
 
Сегодня отечественный рынок одежды и обуви в основном направлен на удовлетворение потребностей регулируемых закупок и государственного оборонного заказа.
 
Как сообщил на совещании председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, в этом году была разработана и утверждена дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2022-2025 годы, которая включает меры по развитию сырьевой базы, переработки сырья, увеличению мощностей отечественных производителей легкой промышленности, привлечению инвестиций, внедрению мирового опыта и развитию экспорта.
 
Однако решение проблем легпрома затрагивает сразу несколько секторов экономики, и в первую очередь АПК. Производством хлопка-сырца традиционно занимаются фермеры Туркестанской области. В среднем в Казахстане производят порядка 327 тысяч тонн хлопка в год, но возможности переработать все сырье у казахстанских предприятий нет.
 
Ассоциация предприятий легкой промышленности уверяет, что у хлопковой отрасли есть потенциал. Нужны лишь меры государственной поддержки.
 
По мнению бизнеса, действенной мерой может стать объединение в единый пул госзакупа продукции легкой промышленности. Тогда отечественные товаропроизводители получат гарантированный доступ к госзаказу.
 

В этом случае мы будем видеть, какой объем продукции необходим государственным предприятиям", - отметила председатель объединения предприятий легкой промышленности Qaz Textile Industry Гульмира Уахитова.

 
Также представитель гособоронзаказа предложил казахстанским предприятиям легпрома повысить качество ткани и выпускаемой продукции, улучшить технологию производства, разработать казахстанский бренд, который бы поставлял спецодежду только для силовых структур Казахстана. Со своей стороны представители госорганов - заказчики готовы пойти на увеличение доли местного содержания в закупках с 30 до 70% для легкой промышленности при условии, что отечественные товаропроизводители обеспечат достойное качество продукции.
 
На совещании также были озвучены предложения по строительству новых текстильных фабрик, привлечению инвесторов, включению предприятий легкой промышленности в перечень приоритетных отраслей СЭЗ, предоставлению преференций предприятиям легпрома.
 
В завершение министр торговли и интеграции поручил консолидировать все предложения по развитию отрасли легкой промышленности до конца года и представить их к следующей встрече.

Ранее сообщалось, что Жумангарин обсудил наболевшие вопросы с крупнейшими агропроизводителями страны.
 

Мораторий на проверки МСБ в Казахстане продлят до 2023 года

23.11.2022, 15:56 17286
Мораторий на проверки МСБ в Казахстане продлят до 2023 года
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года продлят в Казахстане, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров.
 

Мы подготовили решение, и оно было принято главой государства. Так что мораторий на проверки МСБ продлевается до конца 2023 года", - подчеркнул министр.

 
При этом, по его словам, со стороны субъектов МСБ не должно быть злоупотреблений.
 

У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения", - заявил министр.

 
Напомним, мораторий на проверки субъектов предпринимательства ввели с 1 января 2020 года, его действие должно было закончиться 1 января 2023 года.
 
Исключение составили участники госзакупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
 
Ранее Миннацэкономики предложило продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года.
 
Премьер РК поручил ускорить очистку законодательства от излишних требований к бизнесу.
 

Специальный налоговый режим для некоторых видов деятельности отменят в Казахстане

21.11.2022, 14:19 21576
Специальный налоговый режим для некоторых видов деятельности отменят в Казахстане
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК постановлением от 17 ноября 2022 года изменило перечень видов деятельности, для которых применяется специальный налоговый режим розничного налога.
 
Текст постановления опубликован на сайте главы правительства.
 
Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.
 
Специальный налоговый режим теперь будет применяться к следующим видам деятельности:
 
  • предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;
  • предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий;
  • деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;
  • деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;
  • доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;
  • прочие виды организации питания вне населенных пунктов;
  • прочие виды организации питания в пассажирских поездах;
  • прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.

Исключение составит предоставление гостиницами гостиничных услуг.

Режим был введен временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Они уплачивают КПН/ИПН в размере 3% с оборота.
 
Постановление будет действовать с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года.
 

Продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года предлагает Миннацэкономики

18.10.2022, 18:16 66971
Продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года предлагает Миннацэкономики
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана опубликовало изменения и дополнения в указ президента РК "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан".
 
Поправки опубликованы на портале "Открытые НПА" и доступны для публичного обсуждения до 2 ноября 2022 года.
 

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - говорится в тексте законопроекта.

 
Исключение составят внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.
 
В настоящее время мораторий на проверки субъектов бизнеса действителен до 1 января 2023 года.
 

НПП "Атамекен" планирует отказаться от госуслуг

10.10.2022, 14:39 75661
НПП "Атамекен" планирует отказаться от госуслуг
Фото: atameken.kz
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" отказывается от государственных услуг. По мнению председателя президиума палаты Раимбека Баталова, НПП должна стать независимой от госбюджета.
 

Ранее бюджет палаты состоял из 11 млрд тенге бюджетных средств и 7 млрд - ОЧВ (обязательные членские взносы. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Мы по данному пункту уже отказались от ряда функций, например, проект "Бастау Бизнес" приносил 2,2 млрд тенге в фонд палаты. Мы сейчас сокращаем процент госбюджета до 20% в структуре доходов. В последующем у НПП не должно быть зависимости от государственного бюджета", - отметил Баталов.


Также на совещании предложено вывести из состава президиума, куда входит 51 человек, 16 депутатов парламента и общественных деятелей, а также исключить представителей аккредитованных ассоциаций и оставить только председателей комитетов.
 

Большинство за то, чтобы председатель, а не представитель был, если он ответственен за отрасль, то должен быть в президиуме", - отметил Баталов.

 
Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy выступила с позицией, что комитет сам должен определять, кого назначать в президиум.
 

В ходе обсуждения глава НПП озвучил предложение по сокращению сроков полномочия председателя президиума, комитетов, а также членов президиума и правления до 2 лет с правом переизбрания. Также предложено в целях оперативности наделить президиум такими полномочиями съезда, как принятие решений о создании и закрытии региональных палат предпринимателей и утверждение количественного состава региональных советов", - сообщается на сайте НПП.

 

В РК для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%

27.09.2022, 13:00 89791
В РК для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как известно, треть многодетных матерей нашей страны проживает в Туркестанской области. Поэтому эта инициатива очень важна для вас. Мы оказываем всестороннюю поддержку молодежи. Для реализации их бизнес-инициатив будут предоставляться мини-кредиты под 2,5 %", - заявил глава государства. 

 
Он также выразил уверенность в том, что молодежь сможет разумно воспользоваться этой возможностью и начать собственное дело. 
 

Одним словом, государство и впредь будет помогать старшему поколению, поддерживать материнство. А молодым людям мы предоставляем возможность найти свое достойное место в жизни", - добавил президент. 

 

"Байтерек" и группа "Сбербанка" закрыли сделку купли-продажи дочки банка в Казахстане

02.09.2022, 16:14 117911
В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан".
АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка "Сбера" в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", - отметили в холдинге.

 
 "Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющаяся у "Сбербанк Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны.
 

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан". Холдинг "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка", - проинформировали в "Байтереке".

 

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