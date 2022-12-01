В Казахстане расширят применение льгот по КПН - Смаилов

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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата, на котором были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию налогового администрирования, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Премьер-министр отметил, что правительством будет продолжен курс по построению конкурентной рыночной экономики, ориентированной на отход от чрезмерного вмешательства государства и обеспечение равных возможностей для всех ее участников.
В этом направлении реализуются меры по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствованию законодательства и судебной практики, а также борьбе с коррупцией. Это значительно укрепит систему защиты интересов и прав бизнеса, создаст широкие экономические возможности для инвесторов", - сообщил Алихан Смаилов.
Он подчеркнул, что для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята концепция управления государственными финансами до 2030 года, а в целях перезагрузки фискальной политики в 2023 году будет разработан новый Налоговый кодекс.
По его словам, вся работа по улучшению налогового законодательства будет и дальше проводиться в тесном сотрудничестве с налогоплательщиками, экспертами и международными консультантами.
Особое внимание при этом будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования, расширению применения льгот по корпоративному подоходному налогу при реинвестировании прибыли", - отметил Алихан Смаилов.
В рамках заседания участники обсудили рекомендации по повышению эффективности налоговой политики, вопросы разработки нового Налогового кодекса, таможенной обработки товаров, защиты прав интеллектуальной собственности и укрепления бизнес-связей между казахстанскими и иностранными предпринимателями.
Премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны соответствующими госорганами.
Правительство Казахстана готово и дальше сотрудничать с инвесторами по всем актуальным вопросам налоговой политики", - добавил он.