В Нур-Султане спортсмен-борец жестоко избил четырехлетнюю девочку

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане спортсмен-борец жестоко избил четырехлетнюю дочь своей подруги, передает Kazakhstan Today.

По словам мамы девочки, ее бывший ухажер - 46-летний спортсмен, имеющий навыки борьбы. После избиения девочки он заявил, что многочисленные ссадины и синяки на лице ребенка появились из-за падения с лестницы, сообщает "Первый канал Евразия"

Девочка рассказала маме, что "злой дядя Амир" избил ее за непослушание.

Она не упала! Потом ребенок сам рассказал, как он ее бил палкой, руками и всё такое. Это просто ужас!" - рассказала женщина.

Также девочка позже рассказала матери, что обидчик тайно ставил ее в угол. После всего случившегося бывший бойфренд стал угрожать Виктории, что с помощью своих связей добьется для нее ареста. Несмотря на угрозы, женщина обратилась в полицию и СМИ.

Подозреваемый, житель Нур-Султана, 1974 года рождения, задержан. В настоящее время водворен в ИВС. Материалы по данному факту будут направлены в суд для принятия решения", - сообщил начальник управления департамента полиции Госман Жакин.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане отчим избил восьмилетнего пасынка . Ребенок находится в больнице в состоянии комы второй степени.

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