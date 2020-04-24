В Талдыкоргане отчим избил восьмилетнего пасынка, ребенок в коме

Талдыкорган. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане отчим избил восьмилетнего пасынка. Ребенок находится в больнице в состоянии комы второй степени, передает Kazakhstan Today.

Об избиении ребенка на странице в Facebook рассказала директор фонда "Дети под защитой" Жанна Ахметова. "Восьмилетний мальчик попал в реанимацию, кома. Избил отчим. Зверски избил. Истязал. Мать была дома", - написала она.

Она также отметила, что полицию вызвали соседи. Истязатель сейчас находится в ИВС.

В сообщении уточняется, что состояние мальчика крайне тяжелое, он был подключен к аппарату ИВЛ. Выставлен диагноз: "Политравма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, ушиб органов грудной и брюшной полости, травматический шок".

Проведена интенсивная терапия. На сегодня ребенок экстубирован, дышит самостоятельно, в сознании, разговаривает. Гемодинамика стабильная. Продолжает лечение", - сообщила Ахметова.

Как пишет inAlmaty.kz , в департаменте полиции региона подтвердили информацию о задержании подозреваемого.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время подозреваемый дал признательные показания", - сообщили в ведомстве.

В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Напомним, что случаи крайне жестокого обращения с детьми в Казахстане регистрируются регулярно. В Северном Казахстане местный житель после употребления алкоголя и ссоры со знакомой избил поленом женщину и ее ребенка 2016 года рождения . После этого он нанес своим жертвам многочисленные ножевые ранения, в результате чего женщина и ребенок скончались на месте.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства