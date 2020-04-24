В Талдыкоргане отчим избил восьмилетнего пасынка, ребенок в коме

Об избиении ребенка на странице в Facebook рассказала директор фонда "Дети под защитой" Жанна Ахметова. "Восьмилетний мальчик попал в реанимацию, кома. Избил отчим. Зверски избил. Истязал. Мать была дома", - написала она.
Она также отметила, что полицию вызвали соседи. Истязатель сейчас находится в ИВС.
В сообщении уточняется, что состояние мальчика крайне тяжелое, он был подключен к аппарату ИВЛ. Выставлен диагноз: "Политравма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, ушиб органов грудной и брюшной полости, травматический шок".
Проведена интенсивная терапия. На сегодня ребенок экстубирован, дышит самостоятельно, в сознании, разговаривает. Гемодинамика стабильная. Продолжает лечение", - сообщила Ахметова.
Как пишет inAlmaty.kz, в департаменте полиции региона подтвердили информацию о задержании подозреваемого.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время подозреваемый дал признательные показания", - сообщили в ведомстве.
В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой материалы уголовного дела будут направлены в суд.
Напомним, что случаи крайне жестокого обращения с детьми в Казахстане регистрируются регулярно. В Северном Казахстане местный житель после употребления алкоголя и ссоры со знакомой избил поленом женщину и ее ребенка 2016 года рождения. После этого он нанес своим жертвам многочисленные ножевые ранения, в результате чего женщина и ребенок скончались на месте.
В Карагандинской области сельчанин, освободившийся из мест лишения своды, похитил трехлетнего сына своей бывшей девушки и убил его.
Также в Карагандинской области сельчанка, находясь в нетрезвом состоянии, зарезала 3-летнюю дочь своих знакомых.
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