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Жестокому убийце женщины и трехлетнего ребенка в Северном Казахстане максимально ужесточили наказание

31.12.2019, 13:05 11503
Петропавловск. 31 декабря. Kazakhstan Today - Жестокому убийце женщины и трехлетнего ребенка в Северном Казахстане максимально ужесточили наказание - с 21 года до пожизненного заключения, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали в пресс-службе Северо-Казахстанского областного суда, 6 августа 2019 года в вечернее и ночное время суток Игорь Дементьев находился в доме, расположенном в городе Мамлютка Мамлютского района СКО, где путем курения употреблял наркотические средства, а также вместе со знакомой Д. распивал спиртные напитки. 
 
7 августа, около 01.00, между Дементьевым и женщиной произошла ссора, в ходе которой у мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на совершение убийства Д. и ребенка Т., 2016 года рождения.
 
По данным суда, убийца сначала избил обеих жертв поленом, а потом нанес им многочисленные ножевые ранения. В результате женщина и ребенок скончались на месте. Дементьев, в свою очередь, совершил кражу сережек с ушей своих жертв и похитил пластиковую банковскую карту Д., в последующем сняв с нее денежные средства.
 
Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области от 15 ноября 2019 года Дементьев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 1, 3, 5, 14 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц, лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, заведомо несовершеннолетнего лица) и частью 1 статьи 188 УК РК (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
 
По первой части обвинения ему было назначено наказание в виде 20 лет лишение свободы, по второй - в виде 1 года 6 месяцев лишение свободы. По совокупности преступлений Дементьеву было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
 
Как пояснили в суде, при назначении наказания Дементьеву судом были учтены отрицательная характеристика его личности; совершение преступления в алкогольном опьянении, что существенно повышает его общественную опасность; обстоятельства совершенного преступления, а именно совершение убийства двух лиц, одним из которых являлся малолетний ребенок. Также судом учтены смягчающие обстоятельства - признание вины и раскаяние в содеянном. 
 
Судом также был удовлетворен гражданский иск потерпевших Д. и Д. о взыскании морального вреда, и с осужденного Дементьева было взыскано по 2,5 млн тенге в счет каждого. 
 
Накануне приговор убийце был ужесточен.
 

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда от 30 декабря 2019 года приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области от 15 ноября 2019 года был изменен. Назначенное Дементьеву Игорю Владимировичу наказание по пунктам 1, 3, 5, 14 части 2 статьи 99 УК РК в виде 20 лет лишения свободы было заменено пожизненным лишением свободы. Наказание, назначенное Дементьеву по части 1 статьи 188 УК РК в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы оставлено прежним", - проинформировали в пресс-службе.

 
Таким образом, по совокупности преступлений убийце назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
 
Размер взысканной в пользу потерпевших компенсации морального вреда в сумме 2,5 млн тенге каждому был увеличен до 5 млн тенге каждому. В остальной части приговор суда оставлен без изменения.
 

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