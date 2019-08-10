В Северном Казахстане убита женщина и её трёхлетняя дочь

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По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний знакомый погибшей, сообщает портал Петропавловск.news.
По факту убийства начато досудебное расследование. Задержанный - ранее судимый житель Мамлютского района - водворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.
Ранее сообщалось, что двух жителей Талдыкоргана подозревают в убийстве супруги одного из них.
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