Система Orphus

В Северном Казахстане убита женщина и её трёхлетняя дочь

09.08.2019, 13:35 10828
В Северном Казахстане убита женщина и её трёхлетняя дочь
Фото: news.pn
Петропавловск. 9 августа. Kazakhstan Today - В райцентре Мамлютка Северо-Казахстанской области в хозяйственной постройке во дворе дома обнаружены тела 39-летней женщины и её 3-летней дочери с ножевыми ранениями, передает Kazakhstan Today.
 
По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний знакомый погибшей, сообщает портал Петропавловск.news.
 

По факту убийства начато досудебное расследование. Задержанный - ранее судимый житель Мамлютского района - водворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая