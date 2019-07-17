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Двух жителей Талдыкоргана подозревают в убийстве супруги одного из них (ВИДЕО)

16.07.2019, 10:55 13177
Двух жителей Талдыкоргана подозревают в убийстве супруги одного из них (ВИДЕО)
Талдыкорган. 16 июля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане задержаны подозреваемые в убийстве 42-летней женщины, передает Kazakhstan Today.
 
Полицейскими Талдыкоргана раскрыто убийство 42-летней женщины. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ее супруг, который со своим приятелем пытался скрыть тело жертвы в погребе частного дома.
 
По информации пресс-службы Алматинской областной полиции убийство произошло в ночь на 12 июля в одной из съемных квартир, где мужчина в пылу семейной ссоры нанес супруге два проникающих ножевых ранения.
 

Установлено, что после совершения убийства с целью сокрытия преступления подозреваемый вызвал приятеля, который помог ему вывезти тело в частный сектор и спрятать его в погребе жилого дома. Оба задержаны. Тело потерпевшей женщины также обнаружено. По факту убийства с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, порученное следователям Талдыкорганской полиции" - сообщили в пресс-службе.


 
В ведомстве отметили, что орудием преступления стал кухонный нож, обнаруженный и изъятый полицейскими с места происшествия, он приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.

Напомним, в январе этого года в Алматинской области произошел похожий случай - сожитель убил свою гражданскую жену.
 

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