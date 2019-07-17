Двух жителей Талдыкоргана подозревают в убийстве супруги одного из них (ВИДЕО)

Полицейскими Талдыкоргана раскрыто убийство 42-летней женщины. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ее супруг, который со своим приятелем пытался скрыть тело жертвы в погребе частного дома.
По информации пресс-службы Алматинской областной полиции убийство произошло в ночь на 12 июля в одной из съемных квартир, где мужчина в пылу семейной ссоры нанес супруге два проникающих ножевых ранения.
Установлено, что после совершения убийства с целью сокрытия преступления подозреваемый вызвал приятеля, который помог ему вывезти тело в частный сектор и спрятать его в погребе жилого дома. Оба задержаны. Тело потерпевшей женщины также обнаружено. По факту убийства с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, порученное следователям Талдыкорганской полиции" - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что орудием преступления стал кухонный нож, обнаруженный и изъятый полицейскими с места происшествия, он приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.
Напомним, в январе этого года в Алматинской области произошел похожий случай - сожитель убил свою гражданскую жену.
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