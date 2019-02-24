Система Orphus

Жестокое убийство женщины раскрыли в Алматинской области

28.01.2019, 14:47 21261
Талдыкорган. 28 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские раскрыли убийство 37-летней женщины, совершенное с особой жестокостью, передает Kazakhstan Today.
 
26 января в одном из домов поселка Жанатурмыс в Карасайском районе области обнаружили тело хозяйки дома с множественными ножевыми ранениями. Лицо жертвы было обезображено. 
 

В совершении особо тяжкого преступления подозревается 45-летний сожитель погибшей. Сейчас задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания Карасайской районной полиции. По факту убийства проводится досудебное расследование. На месте преступления обнаружен кухонный нож, ставший, предположительно, орудием убийства. Изъятый нож уже приобщен к материалам расследования в качестве вещественного доказательства", - проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции. 

 
По данным ведомства, преступление совершено во время пьяной ссоры между супругами.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров