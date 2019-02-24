Жестокое убийство женщины раскрыли в Алматинской области

Талдыкорган. 28 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские раскрыли убийство 37-летней женщины, совершенное с особой жестокостью, передает Kazakhstan Today.

26 января в одном из домов поселка Жанатурмыс в Карасайском районе области обнаружили тело хозяйки дома с множественными ножевыми ранениями. Лицо жертвы было обезображено.

В совершении особо тяжкого преступления подозревается 45-летний сожитель погибшей. Сейчас задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания Карасайской районной полиции. По факту убийства проводится досудебное расследование. На месте преступления обнаружен кухонный нож, ставший, предположительно, орудием убийства. Изъятый нож уже приобщен к материалам расследования в качестве вещественного доказательства", - проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции.

По данным ведомства, преступление совершено во время пьяной ссоры между супругами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства