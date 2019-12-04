Жительница села в Карагандинской области убила 3-летнего ребенка

Отправившись по своим делам, родители девочки оставили её под присмотром своей знакомой - 34-летней Татьяны. В тот момент в квартире женщины находился её сожитель, они вместе распивали алкоголь, пишет NV.kz.
По данным портала, проснувшись посреди ночи, женщина услышала плач девочки. Она схватила кухонный нож и трижды ударила им ребёнка в шею. От полученных травм девочка скончалась на месте.
Полицейским о происшествии сообщил по телефону сожитель Татьяны.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК, в рамках которого будут выясняться все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, ранее в Нур-Султане погибла трехлетняя девочка, воспитывавшаяся в неблагополучной семье. Ведется досудебное расследование по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства