Жительница села в Карагандинской области убила 3-летнего ребенка

Караганда. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области жительница села Весовая, находясь в нетрезвом состоянии, зарезала 3-летнюю девочку, передаёт Kazakhstan Today.

Отправившись по своим делам, родители девочки оставили её под присмотром своей знакомой - 34-летней Татьяны. В тот момент в квартире женщины находился её сожитель, они вместе распивали алкоголь, пишет NV.kz

По данным портала, проснувшись посреди ночи, женщина услышала плач девочки. Она схватила кухонный нож и трижды ударила им ребёнка в шею. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Полицейским о происшествии сообщил по телефону сожитель Татьяны.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК, в рамках которого будут выясняться все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства