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Жительница села в Карагандинской области убила 3-летнего ребенка

03.12.2019, 13:59 11422
Жительница села в Карагандинской области убила 3-летнего ребенка
Караганда. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области жительница села Весовая, находясь в нетрезвом состоянии, зарезала 3-летнюю девочку, передаёт Kazakhstan Today.
 
Отправившись по своим делам, родители девочки оставили её под присмотром своей знакомой - 34-летней Татьяны. В тот момент в квартире женщины находился её сожитель, они вместе распивали алкоголь, пишет NV.kz.
 
По данным портала, проснувшись посреди ночи, женщина услышала плач девочки. Она схватила кухонный нож и трижды ударила им ребёнка в шею. От полученных травм девочка скончалась на месте.
 
Полицейским о происшествии сообщил по телефону сожитель Татьяны.
 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК, в рамках которого будут выясняться все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
Напомним, ранее в Нур-Султане погибла трехлетняя девочка, воспитывавшаяся в неблагополучной семье. Ведется досудебное расследование по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
 

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