Убивший 3-летнего ребенка житель Караганды проведет в колонии всю жизнь

Суд признал Сопыжанова виновным в убийстве ребенка и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии максимальной безопасности. Также суд постановил взыскать с осужденного 5 млн тенге в качестве морального вреда, нанесенного матери погибшего мальчика.
Как сообщалось ранее, 5 сентября 2019 года в дежурную часть отдела полиции Шетского района поступило сообщение от 22-летней жительницы села Бурма. По словам женщины, ее знакомый 23-летний мужчина из-за неприязненных отношений возле одного из магазинов села насильно выхватил из рук ее малолетнего сына и скрылся в неизвестном направлении. В поисках ребенка принимали участие более 600 сотрудников полиции, Национальной гвардии, кинологи со служебными собаками и волонтеры. 8 сентября, около 10.00, в Шетском районе Карагандинской области, в лесопосадке на окраине села Бурма, сотрудниками полиции обнаружено тело 3-летнего ребенка. Подозреваемый - Игентай Сопыжанов, 1996 года рождения, - был объявлен в розыск и задержан в ночь на 9 сентября. В полиции он признался в убийстве ребенка.
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