Убивший 3-летнего ребенка житель Караганды проведет в колонии всю жизнь

Караганда. 21 января. Kazakhstan Today - До конца своей жизни будет находиться в колонии строгого режима убийца трехлетнего мальчика Игентай Сопыжанов, передает Kazakhstan Today.

Суд признал Сопыжанова виновным в убийстве ребенка и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии максимальной безопасности. Также суд постановил взыскать с осужденного 5 млн тенге в качестве морального вреда, нанесенного матери погибшего мальчика.

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