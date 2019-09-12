В полиции назвали причину гибели трехлетнего ребенка, похищенного из рук матери ее знакомым в Карагандинской области

Караганда. 11 сентября. Kazakhstan Today - В полиции назвали предварительную причину гибели трехлетнего ребенка, похищенного из рук матери ее знакомым в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Согласно проводимой судебно-медицинской экспертизе, предварительной причиной смерти ребенка послужили механическая асфиксия от сдавления шеи, грудной клетки тупым твердым предметом. Перелом 2-го, 3-го ребра. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа. Кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки обоих полушарий головного мозга. Разрыв правого легкого. Диагноз предварительный. Полностью окончательно будет известно после гистологии", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В ведомстве напомнили, что 5 сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции Шетского района поступило сообщение от 22-летней жительницы села Бурма о том, что знакомый 23-летний мужчина из-за неприязненных отношений возле одного из магазинов села насильно выхватил из рук заявительницы ее малолетнего сына и скрылся в неизвестном направлении.

В поисках ребенка принимали участие более 600 сотрудников полиции, Национальной гвардии, кинологи со служебными собаками и волонтеры.

8 сентября, около 10.00, в Шетском районе Карагандинской области, в лесопосадке на окраине села Бурма, сотрудниками полиции обнаружено тело 3-летнего ребенка . Подозреваемый - Игентай Сопыжанов, 1996 года рождения, был объявлен в розыск и задержан в ночь на 9 сентября.

В настоящий момент Сопыжанов дал признательные показания в похищении и убийстве ребенка. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.

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