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Задержан подозреваемый в похищении и убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области

09.09.2019, 09:47 11368
Задержан подозреваемый в похищении и убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области
Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Задержан подозреваемый в похищении и убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 
По сообщениям волонтеров в Instagram, подозреваемый в убийстве трехлетнего мальчика задержан.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, вчера около 10.00 в Шетском районе Карагандинской области, в лесопосадке на окраине села Бурма сотрудниками полиции обнаружено тело 3-летнего ребенка. 
 

Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство). Следственно-оперативной группой проводится осмотр места. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте полиции. 

 
По данным полиции, в совершении особо тяжкого преступления подозревается Сопыжанов Игентай Карімулы, 1996 года рождения. 
 
Как сообщалось ранее, волонтеры Карагандинской области сообщили о похищении трехлетнего ребенка в Шетском районе. Максим Рафаилович Гарифулин, дата рождения 28 августа 2016 года, пропал в селе Бурма Шетского района 5 сентября. Сообщалось, что ребенок может находиться со знакомым его мамы, который малышу никем не приходится. Бывший знакомый мамы, которая не отвечала ему во взаимности, пришёл на работу к женщине, откуда и был похищен ребёнок. Полиция работает", - поясняется в сообщении. По сообщения СМИ, вероятный похититель ранее был судим, освободился условно-досрочно. Ребенка он похитил из магазина, где работает мама малыша.
 

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