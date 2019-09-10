В полиции прокомментировали задержание подозреваемого в убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области (ВИДЕО)

Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - В полиции прокомментировали задержание подозреваемого в убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

"В ночь на 9 сентября на привокзальной площади сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления по части 2 статьи 99 УК РК Сопыжанов Игентай Карімулы, 1996 года рождения. В настоящий момент Сопыжанов дал признательные показания в похищении и убийстве ребенка. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится следственные мероприятия, направленные для закрепление доказательной базы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области полковник полиции Ерлан Файзуллин.

Как сообщил заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции Газиз Такешев, Сопыжанов в 2014 году был осужден Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области по факту убийства гражданки Валентины Смирновой, которая являлась тетей его возлюбленной. В 2018 году мера наказания ему была снижена с 9 лет до 6 лет 8 месяцев лишения свободы.





В соответствии со статьей 87 УК РК при отбытии несовершеннолетним осужденным не менее половины срока наказания за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь человека, у осужденного наступает право на подачу ходатайства в суд. Согласно статье 162 УИК РК, при наступлении права на подачу ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, администрация учреждения в 5-дневный срок обязана уведомить осужденного. Осужденный И.К. Сопыжанов воспользовался предоставленным УК РК правом и подал ходатайство в Аулиекольский районный суд по месту отбывания наказания о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания в виде ограничение свободы", - пояснил представитель КУИС.

В этой связи 23 января 2019 года постановлением Аулиекольского районного суда Сопыжанов освобожден из мест лишения свободы с заменой наказания на ограничение свободы на неотбытый срок (2 года 1 день), и 8 февраля 2019 года он освободился из учреждения УК-161/4 Костанайской области (средней безопасности).

При этом администрация учреждения, где отбывал наказание Сопыжанов, охарактеризовала последнего отрицательно, так как за время отбывания наказания имел 5 взысканий и 2-ю отрицательную степень. Рекомендована нецелесообразность предоставления на освобождение", - отметили в КУИС.

В настоящее время проводится служебное расследование по факту совершения повторного уголовного правонарушения осужденным Сопыжановым, по результатам которого виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщалось, 5 сентября в дежурную часть отдела полиции Шетского района поступило сообщение от 22-летней жительницы села Бурма о том, что знакомый 23-летний мужчина из-за неприязненных отношений возле одного из магазинов насильно выхватил из рук женщины ее малолетнего сына и скрылся в неизвестном направлении

В поисках похищенного ребенка были организованны широкомасштабные мероприятия. Тщательно и детально прочесывалась местность более чем 600 сотрудниками полиции, национальной гвардии, кинологами со служебными собаками, также были привлечены волонтеры и использован квадрокоптер. Параллельно сотрудники полиции проверяли места вероятного появления подозреваемого адреса знакомых и родственников. 8 сентября, около 10.00, в Шетском районе Карагандинской области, в лесопосадке на окраине села Бурма, сотрудниками полиции обнаружено тело 3-летнего ребенка . Подозреваемый был объявлен в розыск.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства