Дело по обвинению экс-главы СК-Фармации передано в прокуратуру

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Антикоррупционная служба Республики Казахстан завершила расследование по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Антикоррупционной службой завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ТОО "СК-Фармация" и дело с обвинительным актом в порядке статьи 300 УПК направлено в прокуратуру", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Напомним, в августе 2020 года Берик Шарип был арестован по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия. Глава государства поручил провести расследование по факту дефицита лекарственных средств в разгар пандемии и всех виновных привлечь к ответственности. Изначально Берика Шарипа обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, затем дело переквалифицировали на статью о халатности.
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