Экс-главу "СК-Фармации" обвинили в массовом заражении врачей и незаконном хранении оружия

inbusiness.kz

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Есильском суде Нур-Султана началось первое судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармации" Берика Шарипа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил судья Канат Дуйсембиев, уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по пункту 3 части 4 статьи 361 "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", а также по части 2 статьи 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним".

Прокурор Дастан Купербаев заявил, что из-за неправомерных действий бывшего главы СК-Фармации более двух тысяч врачей Казахстана заразились коронавирусом.

В результате срыва поставки защитных костюмов в ряде медорганизаций Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Караганды и других регионов страны образовался дефицит защитных костюмов, что повлекло нарушение нормальной деятельности задействованных медорганизаций и правил инфекционной безопасности и, как следствие, привело также к массовому заражению медработников коронавирусной инфекцией в период апрель-май 2020 года", -цитирует гособвинителя информагентство Sputnik Казахстан .

Согласно заключению специалистов РГП "Национальный научный центр особо-опасных инфекций имени Айтынбаева" от 19 октября 2020 года, отсутствие и нехватка одноразовых защитных костюмов явились единственной причиной массовой эпидемической вспышки среди работников медучреждений Алматы в период с 15 апреля по 31 мая 2020 года.

Создавшаяся ситуация способствовала резкому увеличению имевшемуся инфицированию среди работников медорганизаций, которое негативно повлияло на дальнейшую работу по оказанию медуслуг… А также способствовало распространению инфекции среди населения. Всего в период с 15 апреля по 31 мая 2020 года в Казахстане коронавирусной инфекцией, в том числе вирусной пневмонией, заразились более двух тысяч медработников, в том числе в Алматы - 562, в Нур-Султане - 200, в Шымкенте - 75, в Карагандинской области - 75", - заявил прокурор.

По его информации, из республиканского бюджета были произведены разовые выплаты компенсации в размере двух миллионов тенге.





Берик Шарип был арестован в августе 2020 года по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия. Глава государства поручил провести расследование по факту дефицита лекарственных средств в разгар пандемии и всех виновных привлечь к ответственности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства