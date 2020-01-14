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В Караганде суд приговорил учителя-наркоторговца к 11 годам лишения свободы

13.01.2020, 10:39 6400
В Караганде суд приговорил учителя-наркоторговца к 11 годам лишения свободы
Фото: otyrar.kz
Караганда. 13 января. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал виновным учителя специализированной школы-интерната в незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также в хранении без цели сбыта и приговорил его к 11 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, что осенью прошлого года в Караганде начался суд над 23-летним преподавателем интерната для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Педагог обвинялся в реализации запрещенных веществ через социальные сети. В свободное от работы время он торговал синтетическими наркотиками через социальную сеть Telegram. Заказывал "товар" в Москве и для нового "заработка" завел целых 4 электронных кошелька.

Договорившись с администраторами интернет-канала, выложил информацию и прейскурант с ценами о том, что он может продать вещества под названием LSD", - сообщил прокурор Бекзат Аширбеков. 


В ходе следствия полиция нашла и допросила покупателей, которым учитель продавал наркотические вещества.
 

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