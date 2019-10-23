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В Караганде начался суд над учителем-наркоторговцем

22.10.2019, 09:10 13744
В Караганде начался суд над учителем-наркоторговцем
Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Караганде начался суд над молодым преподавателем, который продавал запрещенные препараты в социальных сетях, передает Kazakhstan Today. 
 
Следователи нашли и допросили покупателей наркотических средств. Одна девушка призналась, что в июне купила у подозреваемого психотропное вещество. Заплатила около 8 тысяч тенге и забрала "закладку" по адресу, который ей сообщил продавец. Сейчас он на скамье подсудимых. Вуз с отличием, 23 года. Молодой, перспективный экс-преподаватель интерната для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Он уволился незадолго до скандала с наркотиками, сообщает "Первый канал "Евразия".
 

До сих пор мы не верим в это, первая реакция как у всех нормальных людей - это, конечно же, шок. Я могу охарактеризовать данного педагога только с положительной стороны. Это молодой специалист, который подавал очень большие надежды", - говорит Гульнар Киргизбаева, директор школы-интерната.

 
Бывший педагог и сам пробовал марихуану якобы в "лечебных" целях. Но на поток выставлял другие вещества. Заказывал "товар" в Москве, и для нового "заработка" завел целых 4 электронных кошелька. Утверждает, что никого из своих покупателей не знал лично.
 

Договорившись с администраторами интернет-канала, выложил информацию и прейскурант с ценами о том, что он может продать вещества под названием LSD", - сообщил прокурор Бекзат Аширбеков.

 
По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане на учете стоят около 23 тысяч наркоманов. В МВД сообщили, что в этом году из незаконного оборота изъяли 18 тонн наркотиков. И это не только марихуана и героин.
 

Что касается синтетических наркотиков, то за последние 2 года у нас такая тенденция проявилась: если в прошлом году мы изъяли около 2 килограммов таких веществ, то за этот год, неполные 10 месяцев, эта цифра составляет 7,5 килограмма", - рассказал заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Илья Канцеров. 

 
С 2017 года в стране заблокировали больше 10 тысяч сайтов, мобильных приложений и интернет-каналов по продаже наркотиков". По информации полицейских, с начала этого года в Карагандинской области заведено 39 уголовных дел по фактам сбыта наркотиков через Интернет. Ловить наркоторговцев стало сложнее, но не в случае с экс-преподавателем.
 
"У него был сайт в сети Интернет, но на встречу он пришел сам. Уже в ходе поисковых мероприятий по месту жительства задержанного было изъято вещество в виде марок в количестве 40 штук", - сообщил Александр Бузук, начальник отдела управления по противодействию наркопреступности ДП области.
 
По информации прокурора, этот объем считается небольшим. Кроме сбыта наркотических средств, подсудимому предъявлено обвинение в хранении запрещенных веществ. Экс-педагог раскаялся и свою вину признал, но не по всем статьям. Рассмотрение судебного дела будет продолжаться.
 

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