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Зампреда правления аэропорта Нур-Султана уволили после начала расследования крупных хищений в гавани

24.12.2019, 14:05 10450
Зампреда правления аэропорта Нур-Султана уволили после начала расследования крупных хищений в гавани
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Заместителя председателя правления аэропорта Нур-Султана уволили из-за его подчиненной, которую подозревают в хищении 1,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
 
С апреля этого года антикоррупционная служба по Нур-Султану расследует многолетние хищения в воздушной гавани столицы. Основной подозреваемой по этому делу проходит бывший главный бухгалтер АО "Международный аэропорт Астана" Алия Бабашева, которая в самом начале следствия дала взятку одному из борцов с коррупцией, поэтому уличена еще и в этом преступлении, пишет газета "Время".
 
Материалы расследования еще не поступили в суд, и вина бухгалтера и других фигурантов дела не доказана. Однако определенные оргвыводы в аэропорту уже сделали. После того, как антикоррупционная служба потребовала принять меры к руководству воздушной гавани, в аэропорту расторгли договор с заместителем председателя правления Жаксылыком Минжасовым, выплатив ему при этом компенсацию.
 
Об увольнении Минжасова сообщалось в нескольких электронных письмах, пришедших на электронную почту "Времени". Журналистов издания заверили, что он действительно был уволен после того, как в Министерство индустрии и инфраструктурного развития пришло указание из антикоррупционной службы. Борцы с коррупцией потребовали, чтобы руководителей предприятия, проморгавших хищения под собственным носом, привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом информаторы утверждали, что Минжасову при увольнении якобы выплатили несколько миллионов тенге, а вот его непосредственный начальник Радильбек Адимолда и вовсе отделался легким испугом.
 
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, куда издание обратилось с запросом, не назвали точные цифры касательно выплаченной компенсации. Вице-министр Берик Камалиев подтвердил, что трудовое соглашение с Жаксылыком Минжасовым расторгнуто по решению совета директоров, при этом заместителю председателя правления была выплачена компенсация, предусмотренная трудовым договором. Кроме того, в ответе на запрос нашлось подтверждение и другой инсайдерской информации: действительно, первому руководителю аэропорта Адимолде лишь объявили строгий выговор.
 
Вместе с тем издание отмечает, что, как следует из материалов уголовного дела, у предприятия похищали деньги с 2016 по 2019 год. Жаксылык Минжасов устроился на работу лишь в апреле 2018 года и никак не мог контролировать работу бухгалтерии двумя годами ранее в отличие от того же Адимолды, назначенного первым руководителем в декабре 2017 года, а до того занимавшего должность заместителя. 
 
Еще более странно, что все эти кадровые изменения происходят сейчас, когда еще нет вступившего в силу приговора суда, доказывающего вину главного бухгалтера. 
 

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