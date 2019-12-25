Зампреда правления аэропорта Нур-Султана уволили после начала расследования крупных хищений в гавани

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Заместителя председателя правления аэропорта Нур-Султана уволили из-за его подчиненной, которую подозревают в хищении 1,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Материалы расследования еще не поступили в суд, и вина бухгалтера и других фигурантов дела не доказана. Однако определенные оргвыводы в аэропорту уже сделали. После того, как антикоррупционная служба потребовала принять меры к руководству воздушной гавани, в аэропорту расторгли договор с заместителем председателя правления Жаксылыком Минжасовым, выплатив ему при этом компенсацию.

Об увольнении Минжасова сообщалось в нескольких электронных письмах, пришедших на электронную почту "Времени". Журналистов издания заверили, что он действительно был уволен после того, как в Министерство индустрии и инфраструктурного развития пришло указание из антикоррупционной службы. Борцы с коррупцией потребовали, чтобы руководителей предприятия, проморгавших хищения под собственным носом, привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом информаторы утверждали, что Минжасову при увольнении якобы выплатили несколько миллионов тенге, а вот его непосредственный начальник Радильбек Адимолда и вовсе отделался легким испугом.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, куда издание обратилось с запросом, не назвали точные цифры касательно выплаченной компенсации. Вице-министр Берик Камалиев подтвердил, что трудовое соглашение с Жаксылыком Минжасовым расторгнуто по решению совета директоров, при этом заместителю председателя правления была выплачена компенсация, предусмотренная трудовым договором. Кроме того, в ответе на запрос нашлось подтверждение и другой инсайдерской информации: действительно, первому руководителю аэропорта Адимолде лишь объявили строгий выговор.

Вместе с тем издание отмечает, что, как следует из материалов уголовного дела, у предприятия похищали деньги с 2016 по 2019 год. Жаксылык Минжасов устроился на работу лишь в апреле 2018 года и никак не мог контролировать работу бухгалтерии двумя годами ранее в отличие от того же Адимолды, назначенного первым руководителем в декабре 2017 года, а до того занимавшего должность заместителя.

Еще более странно, что все эти кадровые изменения происходят сейчас, когда еще нет вступившего в силу приговора суда, доказывающего вину главного бухгалтера.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства