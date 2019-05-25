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Главного бухгалтера столичного аэропорта подозревают в хищении более 1,3 млрд тенге у работодателя

24.05.2019, 13:46 7750
Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Главного бухгалтера столичного аэропорта подозревают в хищении более 1,3 млрд тенге у работодателя, передает Kazakhstan Today.
 

Главный бухгалтер столичного аэропорта подозревается в даче должностным лицам антикоррупционной службы по городу Нур-Султану взятки в сумме 16 млн тенге и хищении денежных средств акционерного общества на сумму более 1,3 млрд тенге путем перечисления на расчетные счета 23 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам. Ущерб подтвержден заключениями аудиторских проверок", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. 

 
В настоящее время столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование по указанным фактам. С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

 
 

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