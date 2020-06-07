Физрук избивал мячом малолетних детей-инвалидов в интернате Уральска

Уральск. 6 июня. Kazakhstan Today - Физрук избивал мячом малолетних детей с нарушением слуха в интернате Уральска, передает Kazakhstan Today.

По информации прокуратуры Западно-Казахстанской области, гражданин К., работающий в областной школе-интернате для детей с нарушением слуха и речи учителем физкультуры, во время уроков систематически избивал малолетних детей мячом.

По инициативе прокуратуры Уральска Абайским отделом управления полиции в отношении К. по факту причинения физических и психических страданий детям начато досудебное расследование по пункту 2, части 1 статьи 110 УК. Однако органом уголовного преследования уголовное дело в отношении К. прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, поскольку претензии со стороны законных представителей и родителей детей с ограниченными возможностями отсутствовали.

Прокуратура не согласилась с этим. Решение о прекращении уголовного дела в отношении физрука отменено, и оно было направлено в суд.

Приговором Уральского городского суда от 28 мая уже бывший учитель К. осужден по части 2 статьи 140 УК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). Приговор суда не вступил законную силу.

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