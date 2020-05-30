Павлодар. 29 мая. Kazakhstan Today - В Павлодарской области детей с инвалидностью избивали сотрудники психоневрологического центра, передает Kazakhstan Today.

Регулярно избивали детей с инвалидностью и привязывали их к кроватям. Работников психоневрологического центра обвиняют в истязании несовершеннолетних пациентов. Шокирующие факты стали известны после прокурорской проверки, сообщает "Первый канал "Евразия"

Прокуратура предоставила шокирующие кадры, на которых запечатлено, как персонал психоневрологического центра, где должны ухаживать за детьми с инвалидностью, избивает несовершеннолетних. Детей, неспособных постоять за себя, привязывали к кроватям, оставляя их в таком положении на ночь. Иногда работники просто забывали освобождать их от веревок. И тогда страдающим мальчикам и девочкам помогали другие воспитанники Центра.





По материалам прокурорской проверки начаты досудебные расследования по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Истязание). В настоящий момент 4 сотрудника Центра уже осуждены к 3,5 года ограничения свободы, одно уголовное дело находится в данный момент на рассмотрении в суде. И 13 уголовных дел находятся на стадии досудебного расследования", - сказал начальник управления областной прокуратуры Асхат Кокумбаев.

По данным телеканала, это учреждение находится на краю Павлодара. В 2017 году Центр переехал в это заброшенное здание, выкупленное областным управлением координации занятости и социальных программ. Но закон запрещает размещать подобные учреждения в промышленных зонах, где, помимо особенных детей, совсем рядом тюремный срок в колонии отбывают уголовники. По соседству с Центром - склад с горюче-смазочными материалами. Место настолько отчужденное, что сюда даже не ходит общественный транспорт. Само здание построили за бюджетные деньги, но обошлись без проектно-сметной документации, хотя закон это требует.

За решение о смене адреса прописки руководителю областного управления Кайрату Нурмагамбетову объявили только строгий выговор. По словам представителей прокуратуры, для Центра уже ищут другое здание в городской черте, куда он в последующем и переедет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства