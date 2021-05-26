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В Восточном Казахстане лжевладелица ресторана "продала" его за 135 млн тенге

25.05.2021 7480
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 МАЯ - В Восточно-Казахстанской области вынесен приговор лжевладелице ресторана, которая присвоила 135 млн тенге от его продажи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента полиции ВКО, 17 января 2019 года в полицию обратился директор предприятия. Он заявил, что планировал купить ресторан в Усть-Каменогорске и передал 135,5 млн тенге гражданке, которая выдавала себя за владелицу ресторана, сообщает Polisia.kz.
 
Отмечается, что по данному уголовному делу неоднократно принимались решения о прекращении расследования в связи с отсутствием доказательств. После повторного обращения руководства ДП ВКО, уголовное дело было поручено старшему следователю Следственного управления отдела по расследованию преступлений против собственности. В ходе досудебного расследования проведен комплекс следственных действий, добыты неопровержимые доказательства виновности подозреваемой. 
 
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК). 
 
Судом №2 города Усть-Каменогорска и судом апелляционной инстанции гражданка признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что в Петропавловске соцработник отправила пожилую женщину в дом престарелых и завладела ее квартирой.
 

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