В Восточном Казахстане лжевладелица ресторана "продала" его за 135 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 МАЯ - В Восточно-Казахстанской области вынесен приговор лжевладелице ресторана, которая присвоила 135 млн тенге от его продажи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции ВКО, 17 января 2019 года в полицию обратился директор предприятия. Он заявил, что планировал купить ресторан в Усть-Каменогорске и передал 135,5 млн тенге гражданке, которая выдавала себя за владелицу ресторана, сообщает Polisia.kz

Отмечается, что по данному уголовному делу неоднократно принимались решения о прекращении расследования в связи с отсутствием доказательств. После повторного обращения руководства ДП ВКО, уголовное дело было поручено старшему следователю Следственного управления отдела по расследованию преступлений против собственности. В ходе досудебного расследования проведен комплекс следственных действий, добыты неопровержимые доказательства виновности подозреваемой.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК).

Судом №2 города Усть-Каменогорска и судом апелляционной инстанции гражданка признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы.

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