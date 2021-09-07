В Нур-Султане жестоко избили дорожных рабочих

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Ночью на канал 102 поступило сообщение, что на мосту вдоль шоссе Алаш идет массовая драка. Бригада рабочих, занимавшаяся дорожно-ямочным ремонтом, подверглась нападению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что около 00.40 к рабочим на автомашине "Лексус" подъехали неизвестные мужчины и пытались проехать на месте проведения ремонтных работ. Словесная перепалка вскоре переросла в драку, водитель и пассажиры иномарки нанесли ножевые ранения дорожным рабочим, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Прибывшие на место инцидента полицейские задержали водителя и пассажиров автомашины. При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят складной нож.

В настоящее время двое зачинщиков драки в возрасте 29 и 20 лет задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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