В результате ДТП в Нур-Султане произошла драка, которая закончилась поножовщиной

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В результате ДТП в Нур-Султане произошел конфликт между водителями, который закончился поножовщиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию на канал 102 в 05.52 поступил вызов о том, что на пересечении улиц Кенесары - Сембинова происходит драка между молодыми людьми. На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

Полицейские установили, что конфликт произошел в результате ДТП.

28-летний водитель автомашины BMW, двигаясь по улице Сембинова, совершая маневр, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной Toyota, в которой находился 21-летний водитель. После совершения ДТП, участники на место начали звать своих друзей. Между собравшимися произошел словесный конфликт, переросший в драку. Выяснялось, что один из участников нанес удары ножом двум молодым людям", - проинформировали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 29-летний подозреваемый водворен в ИВС ДП Нур-Султана. Автомашины водворены на коммунальную стоянку.





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