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Экс-глава отдела УОЗ Алматы осуждена за коррупцию

12.04.2022, 09:46 26316
Экс-глава отдела УОЗ Алматы осуждена за коррупцию
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Бывшая руководитель отдела государственных закупок общественного здоровья города Алматы осуждена на три года лишения свободы за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Судом установлено, что в июне 2021 года С., будучи руководителем отдела государственных закупок управления общественного здоровья Алматы, являясь организатором по проведению государственных закупок по поставке лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для больных детей с диагнозом "синдром короткой кишки", на сумму 78 миллионов тенге, потребовала от ТОО за выигрыш в тендере взятку в размере 10 процентов от суммы договора", - говорится в сообщении пресс-службы районного суда № 2 Медеуского района Алматы.

 
За это глава отдела обещала помочь в заключении и реализации договора, угрожая, что "в противном случае ТОО окажется в числе недобросовестных поставщиков".
 

После завершения конкурса учредитель ТОО, не имея иной возможности решить данную ситуацию по-другому и желая быть поставщиком по поставке лекарственных средств, передал первой деньги в размере одного миллиона тенге", - рассказали в ведомстве.

 
В качестве смягчающих вину обстоятельств суд признал наличие у подсудимой несовершеннолетних детей. Отягчающим обстоятельством выступило нарушение профессиональной клятвы.
 
Отмечается, что подусимая свою вину не признала и не раскаялась.
 

Приговором суда С. признана виновной в получении взятки в значительном размере, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в ее ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", - добавили в суде.

 
Замглавы управздрава Алматы отстранили от должности.
 

новости по теме

В Актюбинской области школьник, угрожая подростку, оформил на него кредит

13.04.2022, 19:50 891
АКТОБЕ. 13 АПРЕЛЯ - 4 апреля в отдел полиции обратились родители 17-летнего студента колледжа с заявлением о факте грабежа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам родителей потерпевшего, малознакомый парень путем угрозы оформил онлайн кредит на их сына в 330 тысяч тенге на покупку мобильного телефона, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ученика 11-го класса одной из школ города. Подозреваемый дал признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 191, часть 2, УК РК "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
 

Полицейские выявили более 100 схронов и тайников с оружием

13.04.2022, 18:54 1741
Полицейские выявили более 100 схронов и тайников с оружием
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министерством внутренних дел в ходе проведенных специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий на территории Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей задержано и привлекается к уголовной ответственности более 1000 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В том числе к ответственности привлекаются сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4 - 7 января, сообщает Polisia.kz
 
По результатам оперативных мероприятий обнаружено 103 схрона оружия и боеприпасов. В ходе проведенных обысков изъято 1363 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 137 автоматов, один ручной пулемет Калашникова, 420 пистолетов, 150 нарезных карабинов, 455 гладкоствольных ружей, 12 ружей нелетального действия "Форт-500", 188 единиц иного вида оружия, а также 279 гранат и 35 470 боеприпасов различного калибра. 
 
Кроме того, осуществляется комплекс мероприятий по установлению мародеров, занимавшихся хищениями в период массовых беспорядков. В результате принятых мер установлено 768 подозреваемых. 
 
У задержанных изъяты денежные средства в размере 16 миллионов тенге и 5819 единиц похищенного имущества. Среди изъятого: 12 автомашин, 796 сотовых телефонов, 665 единиц бытовой техники, 376 ювелирных изделий, 943 единицы одежды, 615 единиц косметических средств и более 2,5 тысячи единиц различных товарно-материальных ценностей. 
 
Дальнейшие поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
 
 

В работе рынка "Алтын Орда" нашли нарушения на 1,1 млрд тенге

13.04.2022, 17:32 2761
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Казахстане проверяют работу торговых рынков, в том числе завершается проверка "Алтын Орды", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе брифинга заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков сообщил, что на текущий момент проверяют 114 рынков. Что касается "Алтын Орды", то по нему проверка завершается.
 

По результатам контроля выявлено много нарушений, в том числе налогового законодательства, где сумма доначисления взысканий уже превысила 1,1 млрд тенге. Много фактов занижения налогооблагаемой базы, отсутствуют кассовые аппараты и так далее. Также нарушаются фитосанитарные, ветеринарные нормы. Поэтому по завершении всех проверок это станет основой для внесения изменений в закон о регулировании торговой деятельности, чтобы упорядочить весь процесс торговли", - сказал Айдар Абилдабеков.

 
Он отметил, что собственников рынков планируют наделить персональной ответственностью за организацию торговли.
 
Напомним, 8 февраля президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил руководству Алматы навести порядок в сфере торговли, и в частности на рынке "Алтын Орда".
 

Жертвами финансовых пирамид в прошлом году стали более 31 тысячи казахстанцев

13.04.2022, 14:01 5776
Жертвами финансовых пирамид в прошлом году стали более 31 тысячи казахстанцев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи казахстанцев, сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи граждан по всей стране, им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших. Как показывает практика, в последние годы деятельность преступников связана с повышенной экономической активностью, а также с тем, что население начинает проявлять интерес к инвестициям. Спрос рождает предложение", - цитирует СЦК Санжара Адилова. 

 
Он подчеркнул, что финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как "инновационный проект", "высокоприбыльный бизнес", "уникальный", "сверхэффективный", "гарантируем доходность" и так далее.

 

Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами", - сказал спикер.

 
По его словам, активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.
 
Он также отметил, что деятельность по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу.

 

В результате принятых мер по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге", - добавил Санжар Адилов.


 
Он подчеркнул, что одна из отличительных особенностей финпирамид состоит в том, что их многие руководители и создатели находятся за рубежом и являются гражданами иностранных государств. Поэтому МВД Казахстана работает вкупе с зарубежными коллегами. 
 

МВД через международные каналы связи в рамках предусмотренного конвенциями порядка устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступных действий. В качестве положительного примера - уголовное дело в отношении руководства Teletrade D.J. Limited, где в рамках расследования в иностранных банках других государств (Армения, Латвия, Литва, РФ) установлено наличие банковских счетов данной компании с денежными средствами более 700 тысяч долларов США и 130 тысяч евро. Также установлены активы в виде гостиницы и 3 квартир в Турции. Дело направлено в суд, находится на рассмотрении", - сообщил полковник.

 
Санжар Адилов также рассказал о деятельности ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" и ТОО "Mudarabah Capital". По его словам, финансовые пирамиды позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денег преступники заключали договоры о сотрудничестве с потерпевшими, а вложенное якобы направляли для участия в государственных закупках. Вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно.
 

Однако, фактически ни Astex.kz, ни ACD technology не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. С целью увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры. В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские, судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба потерпевшим следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками. Это 4 земельных участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 автомобиля и 1 магазин. Наложен арест на расчетные счета компаний. Судьбу арестованного имущества решит суд", - проинформировал он.

 
В рамках уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц. 3 призывавших вкладывать свои деньги в указанную пирамиду блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
 

Все 3 блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога и 1 объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом. Потерпевшей стороной, как участником процесса, ни одно решение органа уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органах прокуратуры и суде не обжаловались. В ближайшее время уголовное дело планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после которого оно будет направлено в суд", - отметил спикер.

 
Также он озвучил результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Gold Company LTD. По его словам, в составе преступной группы состояли граждане Казахстана и России.
 

Они завладели свыше 9 млрд тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тысячам граждан. Деятельность указанной финансовой пирамиды пресечена департаментом полиции Актюбинской области. В настоящее время дело рассматривается в суде", - добавил спикер.

 
Ранее сообщалось, что известных казахстанских блогеров подозревают в создании финансовой пирамиды.
 

Жительница Лисаковска убита в собственной квартире

13.04.2022, 10:40 8231
ЛИСАКОВСК. 13 АПРЕЛЯ - В пятницу, 8 апреля, женщина обнаружила тело своей 56-летней знакомой, к которой пришла в гости в Лисаковске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

 
Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления, информирует региональное издание "Костанайские новости".
 
Другие сведения в интересах следствия не разглашаются.
 

В Уральске задержан начальник отдела миграционной полиции

13.04.2022, 10:24 9466
В Уральске задержан начальник отдела миграционной полиции
Фото: zhaikpress.kz
УРАЛЬСК. 13 АПРЕЛЯ - По подозрению в получении взятки задержан начальник отдела миграционной полиции в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В антикоррупционной службе области подтвердили факт задержания начальника миграционного отдела полиции Уральска. По предварительной информации, подозреваемый был задержан во время получения взятки в размере 50 тысяч тенге, сообщает uralskweek.kz.
 
По данным издания, подполковник подозревается в том, что получил деньги за ускоренную выдачу справки. В настоящее время он находится в ИВС Уральска.
 

В департаменте полиции сообщили, что не могут прокомментировать задержание своего коллеги, и попросили обратиться в департамент по борьбе с коррупцией по ЗКО", - информирует uralskweek.kz.

 
В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что материалы данного дела в следственный суд еще не поступили.
 

Еще одно уголовное дело возбуждено против директора Павлодарского НХЗ

12.04.2022, 18:43 20186
Еще одно уголовное дело возбуждено против директора Павлодарского НХЗ
Фото: paryz.kz
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан выявил факты злоупотребления Павлодарским нефтехимическим заводом своим доминирующим положением на рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Департамент в рамках межведомственной проверки деятельности ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" под руководством региональной прокуратуры выявил факты злоупотребления заводом своим доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2021 году", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Заключение антимонопольного департамента направлено прокуратурой в департамент экономических расследований по Павлодарской области для принятия процессуального решения.
 
31 марта 2022 года ДЭР возбуждено уголовное дело в отношении руководства ТОО "ПНХЗ" по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2021 году.
 
Ранее сообщалось, что гендиректора Павлодарского нефтехимзавода Оспанбека Алсеитова задержали за растрату полумиллиарда тенге. 
 
В отношении него был санкционирован арест сроком на 2 месяца.

 

Более 9 тысяч фальшивых долларов пытался сбыть житель Туркестанской области

12.04.2022, 15:42 22336
Более 9 тысяч фальшивых долларов пытался сбыть житель Туркестанской области
Фото: pexels.com
ТУРКЕСТАН, 12 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области задержан мужчина, пытавшийся сбыть фальшивые доллары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Фальшивомонетчик был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов", - сообщает Агентство по финансовому мониторингу. 

 
Злоумышленник задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении преступления по статье 231, часть 2, пункт 3, УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере). Фальшивомонетчику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

 
В АФМ подчеркнули, что обнаружение фальшивых денег не является преступлением, однако за сбыт таких банкнот предусмотрена уголовная ответственность.
 

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