Супруги из Нур-Султана организовали семейный подряд по сбыту наркотиков

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - У преступников остается более 2 тысяч единиц похищенного во время январских беспорядков оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал оружия, это более 2 тысяч единиц похищенного оружия, в том числе 30 гранатометов, 2 пулемета, 122 автомата и 379 пистолетов, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан страны. Кропотливая работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле министерства", - сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Он отметил, что продолжается активная работа по обнаружению и изъятию похищенного и незаконно хранящегося и незарегистрированного оружия.

В результате системной работы в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сотрудниками полиции выявляются схроны с оружием и спецсредствами.

1 июня т.г. в городе Таразе сотрудниками полиции между гаражами в одном из микрорайонов обнаружен замаскированный схрон, где хранились пистолет Макарова со снаряженным магазином, револьвер, охотничье ружье и свето-шумовая граната. 7 июня т.г. в городе Таразе сотрудниками полиции на строительном объекте обнаружен спрятанный полиэтиленовый пакет, в котором находились 2 охотничьих ружья, обрез охотничьего ружья и травматический пистолет", - проинформировал представитель МВД.

В тот же день в указанном городе на территории садоводческого общества под строительными плитами обезврежен еще один схрон оружия, где обнаружены и изъяты пистолет Макарова, травматический пистолет, охотничье ружье и граната слезоточиво-раздражающего действия, боевая граната Ф-1 с запалом и 30 патронов калибра 5,45 мм.

На сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 1626 единиц оружия, это 10 гранатометов, 6 пулеметов, 160 автоматов, 113 единиц нарезного оружия, 361 пистолет и 253 гранаты. Более 41,1 тысячи боеприпасов.

По информации Санжара Адилова, в конце мая т.г. в городе Талдыкоргане в ходе обыска дома у одного из подозреваемых в краже свинцовых слитков из ТОО "Кайнар АКБ" обнаружен и изъят пистолет Макарова с боеприпасами. Также подозреваемый показал место в реке Каратал в городе Талдыкоргане, где он спрятал пистолет Макарова, автомат Калашникова с 4 снаряженными магазинами и 1 штык-нож, которые были изъяты.

В доме второго подозреваемого обнаружены и изъяты 5 пистолетов Макарова и 10 магазинов с патронами, автомат Калашникова и 2 штык-ножа к ним.

Буквально вчера, 19 июня, в Талдыкоргане сотрудниками полиции задержан местный житель, у которого в огороде его дома обнаружены и изъяты пистолет Макарова, пистолет МР-654К, граната РГД-5, 16 патронов калибра 9 мм, 5 патронов калибра 7,62 мм.

Вместе с тем в результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 212 единиц оружия.

Министерством внутренних дел в пределах своей компетенции продолжается расследование уголовных дел по январским событиям. На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находятся 553 уголовных дела в отношении 56 подозреваемых. С учетом личности, характеризующих данных и отношения к содеянному преступлению по делам органов внутренних дел из-под стражи освобождены 255 подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества", - сказал Санжар Адилов.

Кроме того, по его словам, по приговорам суда из-под стражи также освобождены 332 подсудимых.

На сегодня по уголовным делам, находящимся в производстве, под стражей остаются 14 лиц, из них по городу Алматы - 8, Алматинской области - 3 и Жамбылской области - 3, все они подозреваются в совершении тяжких преступлений.

Cледователями органов внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 344 уголовных дела в отношении 565 обвиняемых.

Основная масса таких дел по кражам чужого имущества - 257, незаконному хранению оружия - 37, хищению оружия – 18, угонам - 5 и др.

Судами осуждено 382 лица, из них к лишению свободы - 46, это лица ранее судимые, совершившие тяжкие преступления и не возместившие ущерб.

Согласно действующему уголовному законодательству, в случае признания вины и оказания содействия в расследовании суд назначает наказание не более половины предусмотренного санкцией за совершенное преступление.

Он отметил, что наибольшее количество лиц осуждено к ограничению свободы - 330, они раскаялись и возместили причиненный ущерб.

По уголовным делам средней и небольшой тяжести в отношении 12 лиц дела судом прекращены за примирением сторон.

Хотелось бы отметить, что по делам, направленным в суд, потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 100 млн тенге за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии досудебного расследования и судебного следствия", - добавил начальник следственного департамента МВД.