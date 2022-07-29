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Директор интерната для детей-сирот в ВКО похитила более 12 млн тенге

28.07.2022, 09:46 13581
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮЛЯ - Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот Восточно-Казахстанской области по факту хищения свыше 12 млн бюджетных тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы Антикоррупционной службы, директор интерната в период с 2013 года по 2019 год похитила бюджетные средства, выделенные для проведения лечебной физкультуры. Директор получала зарплату на проведение учебных часов без фактического проведения занятий. 
 

Кроме того, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге, которые после снятия наличными передавали директору. Фактически работники не выполняли допработу. Также в целях погашения личной задолженности перед знакомой она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тысяч тенге", - рассказали в Антикоре. 

 
Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что подсудимая вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В алматинском детском саду выявлено крупное хищение.
 

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Водитель спас девушку от изнасилования в Алматы: полиция раскрыла подробности

29.07.2022, 12:33 236
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В полиции Алматы прокомментировали факт попытки изнасилования девушки, которую спас проезжающий водитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сети появилось видео на котором девушка, выбежавшая в полночь на дорогу в частном секторе, умоляет водителя не останавливаться, иначе ее изнасилуют, сообщает портал exk.kz.
 
По словам автора, "парни обещали ее по пути подвезти и заказали такси. После того как она поняла, что машина не туда повернула, она начала кричать. Водитель такси тупо отвез и уехал. А ее силой вытащили из машины".
 
Как пишет автор, "вызвали полицию, через 5 минут приехали 4 патрульные машины. Девушку забрали и начали искать подозреваемых по приметам". 
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, спасенная девушка подозревает, что изнасилование мог задумать один из ее знакомых, с которым она выпивала алкогольные напитки незадолго до инцидента.
 
В ведомстве уточнили, что попытку изнасилования расследуют сотрудники управления полиции Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются, создана следственно-оперативная группа.
 

Ход расследования взят на контроль руководством ДП города Алматы", - добавили в пресс-службе. 

 

В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал

29.07.2022, 11:42 2251
В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 26 июля задержан местный житель, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма мефедрона, 1,4 килограмма альфа-PVP и  659 таблеток МДМА (экстази), сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 
Следствием установлено, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в интернете.
 
По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
 
Комитетом национальной безопасности продолжается работа по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ. 
 

В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге

29.07.2022, 10:30 3616
В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге
Фото: pexels.com
КОСТАНАЙ. 29 ИЮЛЯ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в агропромышленном комплексе окончено в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет, сообщает Агентство по финмониторингу РК. 
 

В феврале 2021 года директор ТОО "Агропром Тrade 2030" заключил с главами и должностными лицами сельхозтоваропроизводителями Костанайской области договоры купли-продажи субсидируемых семян картофеля. Затем на основании указанных договоров в управление сельского хозяйства акимата Костанайской области были поданы переводные заявки об оплате в "Агропром Тrade 2030" причитающихся субсидий на возмещение затрат при приобретении семян картофеля", - говорится в сообщении.

 
Установлено, что фактические данные сельхозтоваропроизводители не приобретали семян у данного ТОО, и н езанимались выращиванием картофеля. 
 
Кроме того, некоторые ТОО являлись бездействующими хозяйствами, а крестьянские хозяйства занимаются только уборкой пшеницы.
 
За предоставление своих ЭЦП и утверждение договоров купли-продажи фигуранты обещали фермерам вознаграждение. Но после получения субсидий в размере 1,5 млн тенге, вознаграждение получил только глава одного крестьянского хозяйства.
 

По вышеуказанным фактам за июнь - июль 2021 года возбуждено 5 уголовных дел с общим выявленным ущербом, причиненным государству, в размере 96 млн тенге. Судом директор ТОО "Агропром Тrade 2030" признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет", - рассказали в АФМ.

 
Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

 

Обещая трудоустройство в Южной Корее, аферист обманул алматинцев на 2 миллиона тенге

29.07.2022, 10:16 5251
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Задержан подозреваемый 1995 года рождения, который, обещая трудоустройство в Южной Корее, обманул алматинцев на 2 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статей 190 УК РК (Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, в отношении двух или более лиц), задержан гражданин Ц., сообщает Polisia.kz.
 

Подозреваемый обманывал людей посредством интернет-ресурса. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочей визы в Южную Корею. После получения денежных средств мужчина скрывался", - рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

 
На данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 факта обмана. 
 
Полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина, и призывают связаться с ними по телефонам: +7-778-879-78-88; +7-702-401-11-10.
 

В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках

29.07.2022, 09:33 8971
В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках
КОКШЕТАУ. 29 ИЮЛЯ - В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, 26 июля в управление полиции города Кокшетау с заявлением о пропаже денежных средств, находившихся на счету одного из банков, обратился 52-летний горожанин. По словам мужчины, злоумышленники завладели крупной суммой в размере 310 тысяч тенге, при этом каких-либо звонков от мошенников не поступало, и заявитель не переводил указанные деньги ни на какие счета. 
 

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Кокшетау была установлена причастность к данному преступлению 19-летнего менеджера банка, к которому несколькими днями ранее обращался заявитель. По словам задержанного, 14 июля он обслуживал клиента, который обратился по вопросу оформления кредита. Воспользовавшись служебным положением, молодой человек путем манипуляций в банковской информационной системе перечислил на своей счет в букмекерской конторе 310 тысяч тенге, находившихся на личном счете клиента. В последующем похищенные деньги менеджер поставил на ставки, однако в результате все проиграл", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 188, часть 1, УК РК "Кража". Свою вину задержанный полностью признал, расследование уголовного дела продолжается.
 

Задержаны все фигуранты перестрелки в Есике

29.07.2022, 09:08 8896
Фото: ДП Алматинской области
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Сотрудники полиции Алматинской области задержали всех фигурантов перестрелки в Есике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматинской области установлены все участники перестрелки в городе Есике. Оружие, использованное в вооруженном конфликте, изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Задержаны и помещены под стражу трое подозреваемых, 1992-1999 года рождения, которые являются местными жителями, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности и отбывавшими наказание в исправительных учреждениях", - сообщили в департаменте полиции региона. 

 
По словам заместителя начальника ДП Алматинской области Ельдара Абдикенова, основной подозреваемый был задержан в течение первых суток. 
 

Задержание оставшихся двух произведено вчера. Все трое водворены в ИВС. Использованное в конфликте огнестрельное оружие (помповое пятизарядное ружье) изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Уголовное расследование находится на особом контроле руководства областного департамента", - сказал Ельдар Абдикенов.

 
Отмечается, что расследование проводится по трем статьям уголовного законодательства, предусматривающим "Убийство", "Покушение на убийство", а также "Хулиганство с применением оружия". 
 
Напомним, что в ночь с 22 на 23 июля в больницу Есика доставили с огнестрельными ранениями двух местных жителей 18 и 30 лет, один из которых скончался в реанимации. Позднее полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины, который проходит по делу в качестве основного фигуранта.
 

В Алматы женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски

28.07.2022, 20:56 27596
В Алматы женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски
Фото: Кадр видео
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В серии имущественных преступлений изобличена 25-летняя жительница Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Молодая женщина выносила из подъездов жилых домов детские коляски и велосипеды для малышей, сообщает Polisia.kz
 
Камер видеонаблюдения женщина не стеснялась, равно как и своей малолетней дочери, на глазах у которой она не раз совершала преступления. 
 
Доказана причастность гражданки А. к 8 кражам чужого имущества. Возможно, список эпизодов на этом не закончился. Работа в этом направлении продолжается.
 
 
 

В Жетысуской области сельчанин выращивал в своем огороде коноплю

28.07.2022, 19:53 29036
В Жетысуской области сельчанин выращивал в своем огороде коноплю
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 28 ИЮЛЯ - Коноплю на своем участке выращивал житель поселка Акын Сара Ескельдинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жетысуской области совместно с сотрудниками Ескельдинского РОП установлен 61-летний мужчина, который подозревается в выращивании наркосодержащих растений. На территории его домовладения обнаружены и изъяты 83 куста конопли, сообщает Polisia.kz
 
В доме из подручных средств сооружена конструкция для культивирования растений, во время обыска обнаружены высушенные кусты конопли и семена.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Подозреваемый пояснил, что запрещенное растение выращивал исключительно для личных нужд.
 

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