Директор интерната для детей-сирот в ВКО похитила более 12 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮЛЯ - Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот Восточно-Казахстанской области по факту хищения свыше 12 млн бюджетных тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным пресс-службы Антикоррупционной службы, директор интерната в период с 2013 года по 2019 год похитила бюджетные средства, выделенные для проведения лечебной физкультуры. Директор получала зарплату на проведение учебных часов без фактического проведения занятий.
Кроме того, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге, которые после снятия наличными передавали директору. Фактически работники не выполняли допработу. Также в целях погашения личной задолженности перед знакомой она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тысяч тенге", - рассказали в Антикоре.
Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что подсудимая вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
В алматинском детском саду выявлено крупное хищение.