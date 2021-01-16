В Нур-Султане предприниматель похитил 33 млн бюджетных средств, сорвав поставку ГСМ

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента экономических расследований по Нур-Султану выявили факт хищения бюджетных средств путем участия в госзакупках, передает Kazakhstan Today.
ИП "Темир" в лице гражданина С. Ташкенбаева по итогам проведенных электронных конкурсов госзакупок признавался победителем. Согласно условиям договора, он должен был поставлять топливные карты с определенным объемом дизельного топлива. Однако предприниматель, пользуясь доступом к топливным картам посредством электронного лицевого счета, через определенное время аннулировал указанные карты, а полученными бюджетными средствами распорядился по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба Комитета финансового мониторинга МФ РК.
При этом отмечается, что сумма ущерба государству в виде недопоставки ГСМ составила более 33 млн тенге.
Приговором суда №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана предприниматель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 УК РК (Мошенничество) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках.
Напомним, столичный предприниматель осужден на пять лет лишения свободы за хищение 60 млн бюджетных средств.
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