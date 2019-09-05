Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Вор вынес из квартиры в Нур-Султане 55 млн тенге и золотые изделия, передает Kazakhstan Today.

Житель столицы обратился в департамент полиции с заявлением о квартирной краже.

Проникли в его квартиру путем подбора ключа. Добычей вора стала крупная сумма денег в размере 55 млн тенге, хранившаяся в домашнем сейфе, и золотые изделия. По словам хозяина квартиры, большая часть украденной суммы выручена от продажи квартиры, остальные деньги - отложенные сбережения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции района Сарыарка вышли на след подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за квартирные кражи житель Семея.

Находясь в столице временно, он совершил квартирную кражу. Прежде чем проникнуть в выбранную квартиру, особое внимание он обращал на отсутствие видеонаблюдения во дворе дома и в подъездах", - отметили в полиции.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции в Семее и в ближайшее время будет этапирован в столицу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

В полиции также призвали граждан, пострадавших от противоправных действий подозреваемого, обратиться в управление полиции района Сарыарка по адресу: Нур-Султан, улица Акбугы, 2 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-76 либо 102.

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