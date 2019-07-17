В столице задержали мужчину, который украл ключи у игравшего во дворе ребенка и ограбил квартиру

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Полицейские столицы задержали 22-летнего уроженца Кызылординской области, который, похитив у ребенка ключи, проник в квартиру и ограбил ее, передает Kazakhstan Today.

В дневное время во дворе жилого дома молодой человек, пользуясь невнимательностью несовершеннолетнего, похитил ключи от входной двери, проник в квартиру и совершил кражу. При выяснении обстоятельств установлено, что семейная пара отлучилась из дома, а их 10-летний сын остался играть в футбол во дворе дома. Во время игры к детям присоединился парень, который, узнав всю информацию, незаметно похитил ключи из сумки мальчика и проник в квартиру", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Подозреваемый похитил ювелирные изделия и компьютерную технику на сумму более 8 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение трех дней установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи. Похищенное имущество полицейские изъяли в ломбардах города и возвратили владельцам.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье УК РК "Кража", проводится проверка причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.

С наступлением летних каникул дети много времени проводят без присмотра взрослых, в связи с чем возрастает опасность различных непредвиденных ситуаций. Чтобы обеспечить безопасность своих детей, родителям необходимо проводить с детьми разъяснительные беседы, при этом обратить их внимание на правила безопасного поведения на улице и дома. Ежедневно напоминайте своему ребенку, чтобы не уходил далеко со двора, не вступал в контакты с незнакомыми людьми, отвечал отказом на предложения незнакомцев и возвращался с игр во дворе до наступления темноты", - советуют в полиции.





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