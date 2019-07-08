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В Талдыкоргане мошенница обокрала пятилетнюю девочку

07.07.2019, 10:34 13609
Талдыкорган. 7 июля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане мошенница обокрала пятилетнюю девочку, передает Kazakhstan Today.
 
В одном из дачных массивов Талдыкоргана днем 5 июля неизвестная женщина похитила у пятилетней девочки золотые сережки. Отозвав ребенка в сторонку, женщина, якобы по поручению ее матери, сняла с нее серьги и скрылась в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. 
 
Подозреваемую удалось установить и задержать в течение трех часов. 
 

По подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя жительница Талдыкоргана. Женщина вполне благополучна, работает в торговле, семейная, вместе с супругом воспитывает двух детей. Свой поступок она объяснить не может", - отметили в полиции. 

 
Похищенные серьги обнаружены в ломбарде и возвращены законной владелице. По данному факту проводится уголовное расследование. 
 
 
 
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