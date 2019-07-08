Талдыкорган. 7 июля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане мошенница обокрала пятилетнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

В одном из дачных массивов Талдыкоргана днем 5 июля неизвестная женщина похитила у пятилетней девочки золотые сережки. Отозвав ребенка в сторонку, женщина, якобы по поручению ее матери, сняла с нее серьги и скрылась в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемую удалось установить и задержать в течение трех часов.

По подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя жительница Талдыкоргана. Женщина вполне благополучна, работает в торговле, семейная, вместе с супругом воспитывает двух детей. Свой поступок она объяснить не может", - отметили в полиции.

Похищенные серьги обнаружены в ломбарде и возвращены законной владелице. По данному факту проводится уголовное расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства