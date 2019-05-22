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Мошенница в Алматы выменяла у пенсионерки 1,6 млн тенге на несуществующую валюту

21.05.2019, 17:24 3997
Мошенница в Алматы выменяла у пенсионерки 1,6 млн тенге на несуществующую валюту
Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Мошенница в Алматы обманула пенсионерку на 1,6 млн, предложив ей несуществующую валюту, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, 37-летняя гражданка А. подыскивала на улице пожилых женщин, с целью завладения их денежными средствами. Жертвой обмана стала пожилая жительница Медеуского района, которая на улице разговорилась с незнакомой женщиной. 
 
"Сначала она сообщила, что в канун весенних праздников пенсионерам полагаются подарки, для получения более подробной информации женщина попросила бабушку пройти в ее автомобиль. Затем фигурантка поменяла тему и сообщила доверчивой прохожей, что, мол, в пространстве Евросоюза образовалась новая валюта "Алтын" и что якобы национальная валюта "тенге" в скором времени будет снята с обращения", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.
 
По его информации, далее собеседница стала расспрашивать бабушку о накоплениях. Спустя некоторое время пенсионерка принесла из дома 900 тыс. тенге и $2 тыс. 
 

Эти деньги она для обмена на "Алтын" передала незнакомке, которая, в свою очередь, вручила бабушке запечатанный конверт с якобы новой валютой. После того как пришла домой, пожилая женщина увидела, что в конверте никаких денег не было, а были нарезанные кусочки газет", - сообщил Болат Тотыбаев.

 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая гражданка А. задержана и арестована. Она дала признательные показания в совершении двух аналогичных преступлений. Проверяется ее причастность к другим преступным эпизодам на территории города. Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК.
 
Полиция мегаполиса просит граждан, которые пострадали от преступных действий подозреваемой, обратиться в управление полиции Медеуского района по телефонам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02. 
 
Отметим, что пожилые люди часто становятся жертвами аферистов. В Алматы мошенницы ограбили 91-летнего ветерана. Мошенница из Алматы обманывала пенсионеров в ТалдыкорганеТрех мошенников из Темиртау задержали за обман пожилых людей.
 

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