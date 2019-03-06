Трех мошенников из Темиртау задержали за обман пожилых людей

Караганда. 17 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области задержаны трое жителей Темиртау, подозреваемые в шести эпизодах мошенничества в отношении пожилых людей, передает Kazakhstan Today.





10 октября в Михайловский отдел полиции УВД Караганды обратилась 92-летняя жительница города, которая сообщила, что неизвестные, находясь в ее квартире, путем обмана, под предлогом оказания помощи родственнику, проживающему в России, завладели деньгами в сумме 1 620 000 тенге", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье "Мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории города Сарани установлены и задержаны трое жителей Темиртау в возрасте от 20 до 41 года. Задержанные признались в том, что звонили на домашние телефоны пенсионеров и, представляясь родственниками из России, под предлогом покупки каких-либо вещей в Караганде, обманным путем получали от них денежные средства. В настоящий момент проводится расследование.





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