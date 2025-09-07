Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника в Шымкенте

Рассказать друзьям

В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над 16-летней девочкой. Мать пострадавшей школьницы показала видео пыток и заявила: две женщины похитили ее дочь, избили и изнасиловали, сообщает телеканал КТК





Предполагаемые преступницы применили самые изощренные методы пыток. Прямо в автомобили две женщины прижигали девочке-подростку руки сигаретами. Но на этом не остановились. По словам матери пострадавшей, они отвезли ее дочь в безлюдное место, избили и заставили целовать им ноги. А после взяли палку и решили надругаться над одиннадцатиклассницей", - говорится в сюжете КТК.





По словам мамы пострадавшей, девочка планировала поступить в университет на юридический факультет. Некий знакомый обещал помочь. Но внезапно с подростком связалась неизвестная и представилась невестой этого мужчины. Приревновав своего жениха, она решила наказать девочку.





Отмечается, что подозреваемых задержали. Они находятся в изоляторе. Правоохранители завели уголовное дело.











