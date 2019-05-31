Подозреваемого в разбойном нападении на 10-летнего мальчика разыскивают в Алматинской области

Талдыкорган. 30 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области разыскивает 21-летнего Дархана Айдарханова, подозреваемого в разбойном нападении на ребенка, передает Kazakhstan Today.

29 мая в больницу города Ушарал был госпитализирован с ножевыми ранениями 10-летний мальчик. Причиненные раны не представляли угрозы для его жизни, ребенок смог описать полицейским внешность и приметы напавшего на него неизвестного.

Установлено, что подозреваемый проник в дом обманным путем и, нанеся мальчику несколько ножевых ранений, похитил из дома 20 тысяч тенге. По описанию потерпевшего был установлен подозреваемый. Сейчас на поимку подозреваемого ориентированы полицейские всего региона. Также ориентировка с его фото разослана во все полицейские подразделения страны", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам 8 (7282) 608035, 608074, 603057, 8 - 7756963717 либо 102", - отметили в полиции.

Полицейские также сообщили его приметы: Дархан Айдарханов, 1998 года рождения, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб широкий невысокий, брови темные прямые, глаза темного цвета, нос длинный, узкий, рот маленький, губы средние, уши слегка оттопыренные, волосы темные. Особые приметы: у нижней губы справа имеется родинка.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства