Грабитель с ножом напал на двух школьниц в Алматинской области

Талдыкорган. 30 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области грабитель с ножом напал на двух школьниц, передает Kazakhstan Today.

28 мая в управление полиции Карасайского района обратилась жительница села Алмалыбак. Она сообщила, что неизвестный мужчина напал на ее 13-летнюю дочь, которая вместе с подругой прогуливалась по местной аллее. Угрожая ножом, мужчина отобрал у детей сотовые телефоны.

По тревоге подняли все патрульные экипажи и организовали проческу местности. Дополнительно поиск подозреваемого проводился и по линии оперативных служб. В итоге полицейским Карасайского района удалось в течение нескольких часов установить личность подозреваемого, оказавшегося 30-летним жителем Алматы, который был вскоре задержан и доставлен в полицию. Похищенные им мобильные телефоны, а также используемый им нож уже изъяты и приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств", - сообщил представитель Департамента полиции региона Кобейхан Нурахмет.

По факту вооруженного разбойного нападения на школьниц начато досудебное расследование. Задержанный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Сейчас сотрудники Карасайской районной полиции организовали проверку в отношении задержанного лица на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевшим место не только на территории одного района, но и в целом по региону", - отметили в полиции.

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