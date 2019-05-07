Трех подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину задержали в Алматинской области

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Талдыкорган. 6 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские обезвредили трех мужчин, подозреваемых в разбое и мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Преступление произошло в поселке Алмалык Талгарского района в ночь с 22 на 23 апреля.

Как рассказала полицейским 63-летняя женщина, в ее дом проникли трое неизвестных мужчин. Они связали женщину и, угрожая оружием, требовали выдать деньги и ценное имущество. В итоге преступники завладели ювелирными изделиями, денежными средствами и автомашиной потерпевшей.

Женщина проживает с супругом, который в это время находился в больнице. Общий ущерб потерпевшей был оценен примерно в 9 млн тенге. Для раскрытия разбойного нападения создали специальную группу из опытных сыщиков, которым в итоге удалось установить и задержать трех жителей Талгарского района, подозреваемых в совершении этого преступления. Как выяснилось, один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, другой разыскивался по подозрению в мошенничестве", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что досудебное расследование по факту продолжается в производстве Талгарской районной полиции, на время которого в отношении всех троих судом санкционирован арест.

Автомашина марки "Хонда" обнаружена и возвращена законной владелице. Поиск похищенного имущества продолжается", - отметили в областной полиции.





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