Задержанный за разбой житель Алматинской области оказался причастным к серии квартирных краж

Талдыкорган. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские установили причастность ранее судимого мужчины к серии квартирных краж, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники Илийской районной полиции задержали 39-летнего жителя села Боралдай, подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на магазин местной православной церкви. Часть имущества в виде цепочек, крестиков из драгметалла, похищенная из церковной лавки, была обнаружена и изъята у задержанного, сообщили в пресс-службе департамента областной полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый причастен к серии краж, точнее к 15 квартирным кражам, совершенным с осени 2018 года по настоящее время в селе Боралдай. Часть краденого по отдельным эпизодам, это ювелирные изделия в виде золотых колец, обнаружена в одном из алматинских ломбардов, изъята и приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств. На время расследования в отношении задержанного лица Илийским районным судом санкционирован арест", - уточнили в полиции.

По информации ведомства, задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за кражи, хранение и сбыт наркотических средств.

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