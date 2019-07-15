В Акмолинской области задержали подозреваемого в краже ордена Красной Звезды и медалей

Кокшетау. 14 июля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже ордена Красной Звезды и медалей "За боевые заслуги" и "За отвагу", передает Kazakhstan Today.

"О преступлении в дежурную часть УП города Кокшетау сообщил 55-летний местный житель одного из домов по улице Алматинская. Мужчина пояснил, что из дома пропал сейф, в котором находились документы, ценные семейные украшения, а главное там был орден Красной Звезды и медали, имеющие особую ценность для него, так как ему их незадолго до смерти оставил отец", - сообщили в областном Департаменте полиции.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый проник в дом через форточку. Полицейские произвели полный осмотр квартиры, "сняли" отпечатки пальцев на месте преступления, опросили жителей данного района. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 31-летний житель Бурабайского района.

Как оказалось, сейф подозреваемый выкинул в реку, однако, ордена и медалей в сейфе не оказалось. Некоторые семейные украшения и медаль "Алтын Алка" были возвращены законным владельцам. В отношении задержанного за хищение предметов, имеющих особую ценность, следователи возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы", - проинформировали в департаменте полиции Акмолинской области.

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