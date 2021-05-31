Жительницу Павлодара подозревают в избиении 10-месячного ребенка

ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - Жительница Павлодара попала на видео - камеры зафиксировали, как женщина подняла руку на своего 10-месячного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент полиции Павлодарской области прокомментировал инцидент. Факт зарегистрирован в Северном отделе полиции Павлодара. Установлено, что женщина 1989 года рождения является матерью малыша.

В отношении жительницы города начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По этой статье грозит крупный штраф, общественные работы либо арест на срок до 40 суток.

Назначены необходимые экспертизы. Ребенка осмотрели врачи, угрозы его жизни нет, он госпитализирован.

Женщина одна воспитывает троих несовершеннолетних детей в возрасте 14, 12 лет, младшему 10 месяцев.

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